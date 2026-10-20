Wielka promocja w Biedronce! Od rana można robić zapasy. Drugi produkt za 1 zł

20 października 2026 14:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka ruszyła z kolejną dużą promocją, która może zainteresować miłośników serów. Od poniedziałku, 20 października, klienci mogą skorzystać ze specjalnej oferty na mozzarellę. Drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 zł. Jest jednak kilka warunków, o których trzeba pamiętać przy kasie.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka obniża ceny. Mozzarella za złotówkę

W ramach Festiwalu Nabiału Biedronka przygotowała promocję obejmującą wszystkie sery mozzarella uczestniczące w akcji. To okazja dla osób, które regularnie wykorzystują mozzarellę do pizzy, sałatek, zapiekanek czy domowych obiadów.

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Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy ser mozzarella kosztuje tylko 1 zł.

Promocja obejmuje między innymi mozzarellę Delikate oraz produkty marki Galbani widoczne w materiałach reklamowych sieci.

Jest jeden warunek. Bez karty promocja nie zadziała

Aby skorzystać z obniżki, trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.

Obowiązuje również limit dzienny: maksymalnie cztery sztuki produktów promocyjnych, czyli dwa zestawy po dwa produkty, na kartę Moja Biedronka.

To ważna informacja dla klientów planujących większe zakupy. Promocja nie pozwala na nieograniczone kupowanie mozzarelli w obniżonej cenie.

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Do kiedy potrwa promocja?

Oferta rozpoczęła się 20 października i obowiązuje do 21 października 2026 roku.

Oznacza to, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z akcji. Warto sprawdzić dostępność produktów w swoim sklepie, ponieważ promocja obowiązuje w ramach dostępnego asortymentu.

Mozzarella jest produktem, który można wykorzystać w wielu potrawach, dlatego oferta może być szczególnie atrakcyjna dla rodzin przygotowujących posiłki w domu.

Ważne: sieć potwierdza promocję, ale nie ma danych potwierdzających, że od rana w sklepach ustawiają się kolejki lub że klienci masowo wykupują sery.

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