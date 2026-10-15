Wielka promocja w Biedronce! Ruszyła wielka akcja przed Wszystkimi Świętymi. Kupujesz 4, kolejne 4 dostajesz gratis
Biedronka ruszyła z ogromną promocją, która może zainteresować miliony Polaków przygotowujących się do Wszystkich Świętych. Od czwartku, 15 października, klienci mogą skorzystać z akcji „4+4 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie ośmiu produktów za cztery najtańsze nie zapłacą ani grosza. To okazja do zrobienia większych zakupów przed 1 listopada. Jest jednak ważny warunek, o którym trzeba pamiętać przy kasie.
Do Wszystkich Świętych pozostało niewiele ponad dwa tygodnie. W wielu polskich domach rozpoczynają się już przygotowania do odwiedzania cmentarzy i porządkowania grobów bliskich. Biedronka postanowiła przyciągnąć klientów wyjątkową ofertą na produkty, których sprzedaż tradycyjnie rośnie przed początkiem listopada.
Wielka akcja w Biedronce już wystartowała. Cztery produkty gratis
Od 15 do 17 października 2026 roku we wszystkich sklepach sieci uczestniczących w akcji obowiązuje promocja „4+4 gratis” na znicze.
Klienci mogą wybrać osiem zniczy, a cztery najtańsze otrzymają bez dodatkowej opłaty. Co istotne, nie muszą kupować ośmiu identycznych produktów.
Biedronka pozwala na dowolne łączenie zniczy objętych promocją. Można więc zdecydować się na różne wzory, wielkości i kolory.
To szczególnie korzystne dla osób, które planują odwiedzić kilka grobów i chcą kupić większą liczbę zniczy podczas jednych zakupów.
Można zaoszczędzić nawet połowę wartości zakupów
Promocja może przynieść zauważalne oszczędności, szczególnie przy wyborze produktów o podobnych cenach.
Przykładowo, jeśli jeden znicz kosztuje 10 zł, zakup ośmiu sztuk bez rabatu oznacza wydatek 80 zł.
W ramach akcji „4+4 gratis” klient zapłaci jedynie 40 zł. Pozostałe cztery produkty otrzyma gratis.
Oszczędność wyniesie w takim przypadku 40 zł, czyli dokładnie 50 procent wartości zakupów.
Przy wyborze zniczy w różnych cenach wysokość rabatu może być niższa, ponieważ promocja obejmuje cztery najtańsze produkty.
Uwaga na limit. Biedronka wprowadziła ważne ograniczenie
Chociaż oferta pozwala na większe zakupy, nie można korzystać z niej bez ograniczeń.
Sieć ustaliła dzienny limit wynoszący 32 znicze na kartę Moja Biedronka. W ramach tego limitu maksymalnie 16 produktów może zostać objętych promocją gratisową.
Oznacza to, że klient kupujący 32 znicze spełniające warunki akcji zapłaci za 16, a pozostałe 16 najtańszych otrzyma gratis.
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji podczas zakupów.
Warto też pamiętać, że rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne. Na paragonie mogą więc pojawić się obniżone ceny poszczególnych zniczy, a nie osobne pozycje za 0 zł.
Nie wszystkie produkty są objęte promocją
W regulaminie oferty wskazano istotne wyłączenia.
Promocja „4+4 gratis” dotyczy zniczy, ale nie obejmuje wkładów do zniczy, świec oraz latarek i wkładów LED.
To ważna informacja dla klientów planujących większe zakupy przed Wszystkimi Świętymi. Osoby, które chcą kupić zarówno znicze, jak i zapasowe wkłady, powinny pamiętać, że nie wszystkie produkty zostaną uwzględnione przy naliczaniu rabatu.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić oznaczenia cenowe i upewnić się, że wybrane artykuły rzeczywiście uczestniczą w promocji.
Tylko trzy dni na skorzystanie z oferty
Wielka akcja Biedronki rozpoczęła się w czwartek 15 października i potrwa do soboty 17 października.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby, które nie chcą odkładać zakupów na ostatnie dni października.
Wcześniejsze przygotowanie pozwala rozłożyć wydatki związane z Wszystkimi Świętymi na kilka tygodni, a zakup większej liczby zniczy podczas jednej promocji może obniżyć łączny rachunek.
Najważniejsze zasady to cztery najtańsze znicze gratis przy zakupie ośmiu, możliwość dowolnego łączenia produktów oraz dzienny limit 32 sztuk na kartę Moja Biedronka. Oferta kończy się 17 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.