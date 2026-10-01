Wielka promocja w Biedronce. Wszystkie parówki w dużej akcji, drugi produkt aż 70 proc. taniej

1 października 2026 10:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna październik kolejną mocną promocją. Od czwartku, 1 października, wszystkie parówki marki Kraina Wędlin będzie można kupić w specjalnej akcji. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, będzie aż 70 proc. tańszy. Co ważne, różne rodzaje parówek można ze sobą dowolnie łączyć.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja potrwa tylko trzy dni – od 1 do 3 października. Do skorzystania z rabatu potrzebna będzie karta lub aplikacja Moja Biedronka.

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Wszystkie parówki Kraina Wędlin w promocji

Akcja obejmuje wszystkie parówki Kraina Wędlin. Na materiałach promocyjnych Biedronki widoczne są m.in. parówki z szynki, z kurczaka, drobiowe oraz produkty przygotowane z myślą o dzieciach.

Najważniejsza zasada promocji brzmi:

drugi, tańszy produkt 70 proc. taniej

Klienci nie muszą przy tym wybierać dwóch identycznych opakowań. Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty objęte akcją.

Jeżeli więc ktoś wybierze dwa różne rodzaje parówek, rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.

Jest dzienny limit

Przed większymi zakupami trzeba zwrócić uwagę na ograniczenie zapisane w regulaminie promocji.

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Dzienny limit wynosi 6 sztuk na jedną kartę Moja Biedronka, przy czym maksymalnie trzy produkty mogą zostać objęte 70-procentowym rabatem.

Oznacza to, że w ramach jednego dziennego limitu można skompletować maksymalnie trzy promocyjne pary.

Tylko od czwartku do soboty

Promocja rozpoczyna się w czwartek 1 października i kończy w sobotę 3 października.

Biedronka przygotowała na pierwsze dni października całą serię mocnych ofert. Wśród nich znalazły się już m.in. promocje na masło i mięso mielone, a teraz do listy dochodzą wszystkie parówki Kraina Wędlin z drugim, tańszym produktem aż 70 proc. taniej.

To oferta szczególnie atrakcyjna dla osób robiących większe zakupy dla całej rodziny. Trzeba jednak pamiętać o dwóch warunkach: zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz dziennym limicie sześciu opakowań.

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