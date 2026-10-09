Wielka promocja w Biedronce. Zaczyna się w piątek, ale trzeba spełnić jeden warunek
Biedronka uruchamia mocną promocję na masło. Od 9 do 10 października klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka mogą kupić Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni albo Masło Ekstra Polmlek w opakowaniach 200 g za 2,49 zł za sztukę. Trzeba jednak kupić cztery opakowania.
To jedna z tych promocji, które mogą zainteresować osoby robiące większe zakupy przed weekendem.
Masło po 2,49 zł
Cena przed obniżką wynosi 5,99 zł za opakowanie 200 g.
W promocji, przy zakupie czterech sztuk, każde opakowanie kosztuje:
2,49 zł
To oznacza obniżkę aż o 58 proc.
Można mieszać produkty
Promocja obejmuje dwa warianty:
- Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g
- Masło Ekstra Polmlek, 200 g
Biedronka pozwala mieszać je dowolnie w ramach zakupu.
Jest limit
Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Limit to:
4 sztuki dziennie na kartę
Czyli dokładnie tyle, ile trzeba kupić, aby skorzystać z promocyjnej ceny.
Tylko dwa dni
Promocja obowiązuje od 9 do 10 października.
Poza akcją albo bez karty cena wynosi 5,99 zł za sztukę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.