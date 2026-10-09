Wielka promocja w Biedronce. Zaczyna się w piątek, ale trzeba spełnić jeden warunek

9 października 2026 09:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchamia mocną promocję na masło. Od 9 do 10 października klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka mogą kupić Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni albo Masło Ekstra Polmlek w opakowaniach 200 g za 2,49 zł za sztukę. Trzeba jednak kupić cztery opakowania.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To jedna z tych promocji, które mogą zainteresować osoby robiące większe zakupy przed weekendem.

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Masło po 2,49 zł

Cena przed obniżką wynosi 5,99 zł za opakowanie 200 g.

W promocji, przy zakupie czterech sztuk, każde opakowanie kosztuje:

2,49 zł

To oznacza obniżkę aż o 58 proc.

Można mieszać produkty

Promocja obejmuje dwa warianty:

  • Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g
  • Masło Ekstra Polmlek, 200 g

Biedronka pozwala mieszać je dowolnie w ramach zakupu.

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Jest limit

Oferta obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Limit to:

4 sztuki dziennie na kartę

Czyli dokładnie tyle, ile trzeba kupić, aby skorzystać z promocyjnej ceny.

Tylko dwa dni

Promocja obowiązuje od 9 do 10 października.

Poza akcją albo bez karty cena wynosi 5,99 zł za sztukę.

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