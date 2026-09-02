Wielka promocja w Kauflandzie. Skompletuj wyprawkę za półdarmo
Początek roku szkolnego nie oznacza końca wydatków na wyprawkę. Zeszyty, długopisy, kredki i inne drobiazgi potrafią mocno obciążyć domowy budżet, szczególnie gdy trzeba uzupełnić zapasy dla kilkorga dzieci. Kaufland uruchomił jednak promocję, dzięki której za część artykułów szkolnych można zapłacić w praktyce o połowę mniej.
W sklepach pojawiły się czerwone oznaczenia akcji „1+1 tańszy gratis”. Promocja skierowana jest do posiadaczy Karty Kaufland Card.
Artykuły szkolne 1+1 gratis
Z informacji umieszczonej w sklepie wynika, że promocją objęte są wszystkie artykuły szkolne z wyjątkiem papieru ksero i plecaków.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy z nich klient otrzymuje gratis. Najbardziej opłaca się więc dobierać artykuły o identycznej lub bardzo zbliżonej cenie. W takim przypadku za dwa produkty zapłacimy tyle, ile normalnie kosztowałby jeden.
To oznacza, że kompletując wyprawkę, można w ten sposób kupić m.in. przybory do pisania, kolorowania i inne szkolne akcesoria widoczne na półkach.
Przy dwóch produktach można zejść do połowy ceny
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwa artykuły kosztujące po 8 zł, zamiast 16 zł zapłaci 8 zł. Przy dwóch produktach po 15 zł rachunek zamiast 30 zł wyniesie 15 zł.
Właśnie dlatego promocja może być szczególnie atrakcyjna dla rodziców, którzy po rozpoczęciu roku szkolnego zorientowali się, że na liście nadal brakuje części przyborów. To także okazja, by kupić zapas artykułów, które w ciągu roku zużywają się najszybciej.
Trzeba pamiętać o Karcie Kaufland
Najważniejszy warunek widoczny jest już na czerwonym oznaczeniu promocji: akcja obowiązuje „tylko z Kartą XTRA”, czyli w ramach programu lojalnościowego Kaufland Card.
Przed zakupem warto również sprawdzić oznaczenia przy półce i regulamin aktualnej akcji. Szczególnie istotne jest wyłączenie z promocji papieru ksero oraz plecaków. Przy zasadzie „tańszy gratis” największą oszczędność uzyskamy natomiast wtedy, gdy połączymy w parę produkty kosztujące tyle samo.
Dla rodzin, które nadal kompletują szkolną wyprawkę, może to oznaczać naprawdę sporą różnicę przy kasie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.