Wielka promocja w Lidlu od poniedziałku. Trzeci produkt za 1 grosz, można mieszać dowolnie

4 października 2026 23:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl rozpoczyna nowy tydzień mocną promocją na słodycze. Od poniedziałku 5 października przy zakupie trzech wybranych czekolad Fin Carré trzeci, najtańszy produkt będzie kosztował zaledwie 1 grosz. Co ważne, produktów nie trzeba kupować w jednym wariancie – sieć pozwala mieszać je dowolnie.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja rozpocznie się w poniedziałek, 5 października i potrwa do soboty, 10 października. Może zainteresować osoby, które przy okazji większych zakupów robią zapasy słodyczy do domu.

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Lidl: 2+1 za grosz

Mechanizm akcji jest prosty. Promocją objęte są wszystkie czekolady Fin Carré z całymi orzechami w opakowaniach 100 g.

Klient wybiera trzy produkty, a trzeci – najtańszy – kupuje za 1 grosz.

Lidl zaznacza również, że warianty można dowolnie mieszać. Na grafice promocyjnej widoczne są m.in. czekolady z całymi orzechami w różnych wersjach.

Nie trzeba aktywować kuponu

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Zgodnie z informacją podaną przez Lidl promocja naliczy się automatycznie przy kasie.

Oferta obowiązuje zarówno przy kasach tradycyjnych, jak i samoobsługowych oraz podczas zakupów na www.lidl.pl.

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Nie trzeba więc aktywować specjalnego kuponu w aplikacji.

Trzeba uważać na jedną zasadę

Hasło „2+1 za grosz” nie oznacza, że dowolna trzecia czekolada zostanie przeceniona.

Za 1 grosz otrzymamy najtańszy z trzech produktów objętych promocją. Dlatego największą korzyść można uzyskać, wybierając trzy czekolady w podobnej lub identycznej cenie.

Przy trzech produktach kosztujących tyle samo oznacza to w praktyce niemal równowartość ceny jednej czekolady oszczędności.

Tylko przez sześć dni

Promocja wystartuje 5 października i zakończy się 10 października 2026 roku.

To kolejna duża akcja Lidla rozpoczynająca się w poniedziałek. Tym razem oferta może szczególnie zainteresować miłośników czekolady z orzechami – zwłaszcza że przy zakupie trzech opakowań za ostatnie zapłacą symboliczny grosz.

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