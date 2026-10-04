Wielka promocja w Lidlu od poniedziałku. Trzeci produkt za 1 grosz, można mieszać dowolnie
Lidl rozpoczyna nowy tydzień mocną promocją na słodycze. Od poniedziałku 5 października przy zakupie trzech wybranych czekolad Fin Carré trzeci, najtańszy produkt będzie kosztował zaledwie 1 grosz. Co ważne, produktów nie trzeba kupować w jednym wariancie – sieć pozwala mieszać je dowolnie.
Promocja rozpocznie się w poniedziałek, 5 października i potrwa do soboty, 10 października. Może zainteresować osoby, które przy okazji większych zakupów robią zapasy słodyczy do domu.
Lidl: 2+1 za grosz
Mechanizm akcji jest prosty. Promocją objęte są wszystkie czekolady Fin Carré z całymi orzechami w opakowaniach 100 g.
Klient wybiera trzy produkty, a trzeci – najtańszy – kupuje za 1 grosz.
Lidl zaznacza również, że warianty można dowolnie mieszać. Na grafice promocyjnej widoczne są m.in. czekolady z całymi orzechami w różnych wersjach.
Nie trzeba aktywować kuponu
Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Zgodnie z informacją podaną przez Lidl promocja naliczy się automatycznie przy kasie.
Oferta obowiązuje zarówno przy kasach tradycyjnych, jak i samoobsługowych oraz podczas zakupów na www.lidl.pl.
Nie trzeba więc aktywować specjalnego kuponu w aplikacji.
Trzeba uważać na jedną zasadę
Hasło „2+1 za grosz” nie oznacza, że dowolna trzecia czekolada zostanie przeceniona.
Za 1 grosz otrzymamy najtańszy z trzech produktów objętych promocją. Dlatego największą korzyść można uzyskać, wybierając trzy czekolady w podobnej lub identycznej cenie.
Przy trzech produktach kosztujących tyle samo oznacza to w praktyce niemal równowartość ceny jednej czekolady oszczędności.
Tylko przez sześć dni
Promocja wystartuje 5 października i zakończy się 10 października 2026 roku.
To kolejna duża akcja Lidla rozpoczynająca się w poniedziałek. Tym razem oferta może szczególnie zainteresować miłośników czekolady z orzechami – zwłaszcza że przy zakupie trzech opakowań za ostatnie zapłacą symboliczny grosz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.