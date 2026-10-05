Wielka promocja w Netto. 2,99 zł przy zakupie dwóch sztuk
Netto rusza z kolejną mocną promocją od 5 października. Klienci mogą kupić Berlinki Classic 270 g za 2,99 zł za opakowanie, jeśli wezmą dwie sztuki. Poza promocją jedno opakowanie kosztuje 5,99 zł, więc przy zakupie dwóch oszczędność jest bardzo wyraźna. Oferta obowiązuje do 10 października.
Berlinki po 2,99 zł
Promocja obejmuje Berlinki Classic 270 g.
Warunek jest prosty: trzeba kupić dwa opakowania.
Wtedy cena jednego wynosi:
2,99 zł
Zamiast 5,99 zł za sztukę poza promocją.
Za dwa opakowania klient zapłaci więc 5,98 zł zamiast 11,98 zł. Oznacza to 6 zł oszczędności na jednym zakupie.
Cena spada o połowę
Przy zakupie dwóch sztuk efektywna obniżka wynosi około 50 proc.
To może być jedna z mocniejszych ofert nowej gazetki Netto, szczególnie że Berlinki należą do produktów kupowanych regularnie i łatwo zrobić ich zapas na kilka dni.
Promocja od 5 do 10 października
Oferta obowiązuje od 5 października do 10 października 2026 roku.
Netto zastrzega, że produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów, dlatego w sklepach z dużym ruchem konkretne warianty mogą znikać szybciej.
Warto uważać na warunek promocji
Cena 2,99 zł nie obowiązuje przy zakupie pojedynczego opakowania. Żeby uzyskać rabat, trzeba włożyć do koszyka dwie sztuki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.