Wielka promocja w Netto. 2,99 zł przy zakupie dwóch sztuk

5 października 2026 14:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Netto rusza z kolejną mocną promocją od 5 października. Klienci mogą kupić Berlinki Classic 270 g za 2,99 zł za opakowanie, jeśli wezmą dwie sztuki. Poza promocją jedno opakowanie kosztuje 5,99 zł, więc przy zakupie dwóch oszczędność jest bardzo wyraźna. Oferta obowiązuje do 10 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Berlinki po 2,99 zł

Promocja obejmuje Berlinki Classic 270 g.

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Warunek jest prosty: trzeba kupić dwa opakowania.

Wtedy cena jednego wynosi:

2,99 zł

Zamiast 5,99 zł za sztukę poza promocją.

Za dwa opakowania klient zapłaci więc 5,98 zł zamiast 11,98 zł. Oznacza to 6 zł oszczędności na jednym zakupie.

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Przy zakupie dwóch sztuk efektywna obniżka wynosi około 50 proc.

To może być jedna z mocniejszych ofert nowej gazetki Netto, szczególnie że Berlinki należą do produktów kupowanych regularnie i łatwo zrobić ich zapas na kilka dni.

Promocja od 5 do 10 października

Oferta obowiązuje od 5 października do 10 października 2026 roku.

Netto zastrzega, że produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów, dlatego w sklepach z dużym ruchem konkretne warianty mogą znikać szybciej.

Warto uważać na warunek promocji

Cena 2,99 zł nie obowiązuje przy zakupie pojedynczego opakowania. Żeby uzyskać rabat, trzeba włożyć do koszyka dwie sztuki.

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