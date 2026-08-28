Wielka zmiana w „Nigdy w życiu!”. Wiadomo, kto ma zostać nową Tosią. Fani znają ją z hitowych seriali

28 sierpnia 2026 16:03 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Jedna z najgłośniejszych zmian w obsadzie powstającej ekranizacji dalszych losów Judyty właśnie przestaje być tajemnicą. Jak ustalił Pudelek, w dorosłą Tosię ma wcielić się Agnieszka Żulewska. Aktorka zastąpi Joannę Jabłczyńską, która grała córkę Judyty w kultowym filmie „Nigdy w życiu!” z 2004 roku. Informację o nowej obsadzie Pudelek uzyskał od osoby związanej z produkcją.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Autorstwa Fryta 73 – Agnieszka Żulewska, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113901096

Zmiana wywołuje tym większe emocje, że Joanna Jabłczyńska otwarcie mówiła wcześniej o swoim rozczarowaniu brakiem propozycji powrotu. Teraz wiadomo już, komu według informacji Pudelka przypadła jej dawna rola.

Zobacz również:

Agnieszka Żulewska ma zagrać dorosłą Tosię

Według informacji opublikowanych 28 sierpnia przez Pudelka twórcy postawili na Agnieszkę Żulewską. Serwis powołuje się na osobę z planu powstającego filmu.

To nazwisko doskonale znane widzom polskich filmów i seriali. Żulewska występowała między innymi w „Wielkiej wodzie”, „Rojście”, „Ślepnąc od świateł”, „Żmijowisku” oraz filmie „Chemia”. Za rolę w tym ostatnim otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Co ciekawe, Żulewska i Danuta Stenka, która jest kojarzona z rolą Judyty, mają już wspólne doświadczenia zawodowe. Obie aktorki pracowały wcześniej przy innych produkcjach, więc ekranowe spotkanie nie będzie dla nich pierwszym.

Joanna Jabłczyńska nie dostała propozycji powrotu

Wiadomość o zmianie Tosi stała się jednym z najgłośniejszych tematów związanych z nową produkcją.

Joanna Jabłczyńska, która w filmie z 2004 roku stworzyła postać nastoletniej córki Judyty, ujawniła, że nie otrzymała propozycji ponownego wcielenia się w bohaterkę.

Zobacz również:

Aktorka nie ukrywała, że decyzja była dla niej przykra. W rozmowie z Pudelkiem przyznała później, że dowiedziała się już, kto zagra Tosię, a powrót do obsady nie jest możliwy, ponieważ zdjęcia są już realizowane.

Zmiana spotkała się z mocną reakcją części fanów. W internecie pojawiły się krytyczne komentarze, a nawet petycja domagająca się pozostawienia Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi.

Katarzyna Grochola inaczej patrzy na zmianę obsady

W całej dyskusji istotne jest jednak stanowisko Katarzyny Grocholi. Pisarka zwraca uwagę, że nowa produkcja nie ma być po prostu bezpośrednim ciągiem dalszym filmu z 2004 roku.

Powstający film związany jest z piątą częścią cyklu o Judycie, czyli wydaną w 2026 roku książką „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”. W literackiej historii Tosia jest już dorosłą kobietą i sama mierzy się z życiowymi problemami.

Grochola przypominała również, że bohaterowie jej książek byli na przestrzeni lat grani przez różnych aktorów.

Dorosła Tosia będzie ważną bohaterką

Z opisu książki „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” wynika, że relacja Judyty z dorosłą córką będzie jednym z istotnych elementów nowej historii.

Tym razem role w pewnym sensie się odwracają. Judyta, która sama przechodziła przez rozwód, samotne macierzyństwo i kolejne życiowe zawirowania, będzie próbowała pomóc Tosi rozpoczynającej nowy etap życia.

To oznacza, że obsadzenie dorosłej córki Judyty jest jedną z kluczowych decyzji dotyczących filmu.

Na razie źródłem informacji jest Pudelek

Warto podkreślić, że informacja o angażu Agnieszki Żulewskiej pochodzi z ustaleń Pudelka, który powołuje się na osobę związaną z produkcją. Nie jest to więc komunikat prasowy producentów filmu. Wiadomość została następnie opisana również przez Filmweb, który wskazuje Pudelka jako źródło informacji.

Jeżeli ustalenia się potwierdzą, widzów czeka więc znacząca zmiana: Tosia po ponad dwóch dekadach będzie miała nową twarz, a w córkę Judyty wcieli się Agnieszka Żulewska.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna