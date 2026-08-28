Wielka zmiana w „Nigdy w życiu!”. Wiadomo, kto ma zostać nową Tosią. Fani znają ją z hitowych seriali
Jedna z najgłośniejszych zmian w obsadzie powstającej ekranizacji dalszych losów Judyty właśnie przestaje być tajemnicą. Jak ustalił Pudelek, w dorosłą Tosię ma wcielić się Agnieszka Żulewska. Aktorka zastąpi Joannę Jabłczyńską, która grała córkę Judyty w kultowym filmie „Nigdy w życiu!” z 2004 roku. Informację o nowej obsadzie Pudelek uzyskał od osoby związanej z produkcją.
Zmiana wywołuje tym większe emocje, że Joanna Jabłczyńska otwarcie mówiła wcześniej o swoim rozczarowaniu brakiem propozycji powrotu. Teraz wiadomo już, komu według informacji Pudelka przypadła jej dawna rola.
Agnieszka Żulewska ma zagrać dorosłą Tosię
Według informacji opublikowanych 28 sierpnia przez Pudelka twórcy postawili na Agnieszkę Żulewską. Serwis powołuje się na osobę z planu powstającego filmu.
To nazwisko doskonale znane widzom polskich filmów i seriali. Żulewska występowała między innymi w „Wielkiej wodzie”, „Rojście”, „Ślepnąc od świateł”, „Żmijowisku” oraz filmie „Chemia”. Za rolę w tym ostatnim otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.
Co ciekawe, Żulewska i Danuta Stenka, która jest kojarzona z rolą Judyty, mają już wspólne doświadczenia zawodowe. Obie aktorki pracowały wcześniej przy innych produkcjach, więc ekranowe spotkanie nie będzie dla nich pierwszym.
Joanna Jabłczyńska nie dostała propozycji powrotu
Wiadomość o zmianie Tosi stała się jednym z najgłośniejszych tematów związanych z nową produkcją.
Joanna Jabłczyńska, która w filmie z 2004 roku stworzyła postać nastoletniej córki Judyty, ujawniła, że nie otrzymała propozycji ponownego wcielenia się w bohaterkę.
Aktorka nie ukrywała, że decyzja była dla niej przykra. W rozmowie z Pudelkiem przyznała później, że dowiedziała się już, kto zagra Tosię, a powrót do obsady nie jest możliwy, ponieważ zdjęcia są już realizowane.
Zmiana spotkała się z mocną reakcją części fanów. W internecie pojawiły się krytyczne komentarze, a nawet petycja domagająca się pozostawienia Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi.
Katarzyna Grochola inaczej patrzy na zmianę obsady
W całej dyskusji istotne jest jednak stanowisko Katarzyny Grocholi. Pisarka zwraca uwagę, że nowa produkcja nie ma być po prostu bezpośrednim ciągiem dalszym filmu z 2004 roku.
Powstający film związany jest z piątą częścią cyklu o Judycie, czyli wydaną w 2026 roku książką „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później”. W literackiej historii Tosia jest już dorosłą kobietą i sama mierzy się z życiowymi problemami.
Grochola przypominała również, że bohaterowie jej książek byli na przestrzeni lat grani przez różnych aktorów.
Dorosła Tosia będzie ważną bohaterką
Z opisu książki „Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później” wynika, że relacja Judyty z dorosłą córką będzie jednym z istotnych elementów nowej historii.
Tym razem role w pewnym sensie się odwracają. Judyta, która sama przechodziła przez rozwód, samotne macierzyństwo i kolejne życiowe zawirowania, będzie próbowała pomóc Tosi rozpoczynającej nowy etap życia.
To oznacza, że obsadzenie dorosłej córki Judyty jest jedną z kluczowych decyzji dotyczących filmu.
Na razie źródłem informacji jest Pudelek
Warto podkreślić, że informacja o angażu Agnieszki Żulewskiej pochodzi z ustaleń Pudelka, który powołuje się na osobę związaną z produkcją. Nie jest to więc komunikat prasowy producentów filmu. Wiadomość została następnie opisana również przez Filmweb, który wskazuje Pudelka jako źródło informacji.
Jeżeli ustalenia się potwierdzą, widzów czeka więc znacząca zmiana: Tosia po ponad dwóch dekadach będzie miała nową twarz, a w córkę Judyty wcieli się Agnieszka Żulewska.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.