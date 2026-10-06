Wielkie promocje od wtorku w Biedronce. Mnóstwo produktów gratis, akcja potrwa tylko dwa dni

6 października 2026 08:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna we wtorek, 6 października, kolejną dużą akcję. Tym razem sieć rusza z „Festiwalem Nabiału”, a jedną z najmocniejszych ofert jest promocja 2+2 gratis na wszystkie jogurty owocowe Fruvita w opakowaniach 400 g. Przecenione będą również wszystkie twarogi klinki – drugi produkt można kupić 50 proc. taniej. Na skorzystanie z ofert będą tylko dwa dni.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa akcja rozpoczyna się we wtorek, 6 października i kończy już w środę, 7 października. Do uzyskania rabatów potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

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Jogurty 2+2 gratis. Można mieszać dowolnie

Szczególnie mocno wygląda promocja na wszystkie jogurty owocowe Fruvita 400 g.

Mechanizm jest prosty: 2+2 gratis. Klient wkłada do koszyka cztery produkty objęte promocją, a dwa najtańsze otrzymuje gratis.

Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać warianty smakowe. Na grafice promocyjnej pokazano m.in. jogurt waniliowy, owoce leśne, truskawkowy oraz morelowy.

Obowiązuje dzienny limit czterech opakowań, w tym maksymalnie dwóch gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.

Rabat zostanie proporcjonalnie rozłożony na wszystkie produkty promocyjne, dlatego na paragonie mechanizm może wyglądać inaczej niż zwykłe wyzerowanie ceny dwóch opakowań.

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Wszystkie twarogi klinki – drugi 50 proc. taniej

Druga duża akcja obejmuje wszystkie twarogi klinki.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o 50 proc. mniej. Również tutaj można dowolnie łączyć produkty objęte promocją.

Dzienny limit wynosi cztery sztuki, z czego maksymalnie dwie mogą zostać objęte rabatem, na kartę Moja Biedronka.

„Festiwal Nabiału” tylko przez dwa dni

Biedronka reklamuje akcję hasłem „Mówisz sery, masło, mleko, masz Festiwal Nabiału”. Nowe promocje startują we wtorek i przynajmniej część najmocniejszych ofert będzie dostępna wyłącznie 6 i 7 października.

W przypadku jogurtów mechanizm 2+2 gratis oznacza, że przy czterech produktach o identycznej cenie klient faktycznie płaci równowartość dwóch opakowań zamiast czterech.

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