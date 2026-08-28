Wielkie zmiany w komunikacji od 31 sierpnia i 1 września. Wracają linie, częstsze tramwaje i metro
Koniec wakacyjnych rozkładów w Warszawie. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Warszawski Transport Publiczny zwiększa liczbę kursów i przywraca linie zawieszone na lato. Na ulice wróci 12 linii autobusowych, dziesiątki innych przejdą na podstawowe rozkłady jazdy, tramwaje w szczycie będą podjeżdżały nawet co 4 minuty, a metro M1 co 2 minuty i 20 sekund. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać już 31 sierpnia.
Warszawski Transport Publiczny oficjalnie przedstawił szczegóły powakacyjnych zmian. Tym razem nie chodzi już o zapowiedź, że komunikacja „będzie jeździć częściej”. Znamy konkretne linie, częstotliwości oraz terminy.
Powrót do pełnego trybu będzie odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy przypada na przełom sierpnia i września, gdy do szkół wracają uczniowie. Kolejne zwiększenie oferty nastąpi w październiku wraz z rozpoczęciem roku akademickiego.
Wraca 12 linii autobusowych. Dziesiątki dostaną podstawowe rozkłady
Najwięcej zmian czeka pasażerów autobusów. Po wakacyjnej przerwie na ulice wrócą linie:
- 160,
- 171,
- 225,
- 263,
- 308,
- 320,
- 332,
- 340,
- 356,
- 809,
- 815,
- E-2.
Zmieni się również sposób kursowania części pozostałych linii. Autobusy 326 i 256 ponownie będą jeździły przez cały dzień. Linia 256 będzie dodatkowo kursowała w soboty, niedziele i święta.
Autobusy linii 164, 198, 201, 900 i L24 ponownie zaczną podjeżdżać pod szkoły.
Wrócą także kursy wykonywane w dni nauki szkolnej i akademickiej na liniach 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518.
Na swoje podstawowe trasy wrócą autobusy linii 134, 164, 192, 210, 239, 326, 401, 411 i 414.
To jednak tylko część zmian. WTP przywraca podstawowe rozkłady jazdy dla kilkudziesięciu linii:
105, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 125, 130, 132, 136, 140, 141, 150, 154, 158, 163, 166, 167, 170, 172, 173, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 229, 250, 256, 317, 338, 502, 503, 507, 511, 520, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 714, 719, 727, 737, 739, 742, 750, 755, E-1 i L24.
Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim większą liczbę autobusów w godzinach, w których po rozpoczęciu roku szkolnego ruch w mieście gwałtownie rośnie.
Tramwaje nawet co 4 minuty, metro M1 co 2 minuty i 20 sekund
Duża zmiana nastąpi również na torowiskach. Już od 31 sierpnia tramwaje zaczną jeździć według częstszych rozkładów.
W godzinach szczytu podstawowa częstotliwość wyniesie 4 lub 8 minut, w zależności od linii. Poza szczytem tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 6 lub 12 minut. Oznacza to powrót z wakacyjnego ograniczenia częstotliwości do rozkładów przygotowanych na znacznie większy ruch pasażerski. Jeszcze częściej pojadą pociągi metra. W dni powszednie, w porannym i popołudniowym szczycie, pociągi na linii M1 będą kursowały co 2 minuty i 20 sekund. Na linii M2 częstotliwość wyniesie 2 minuty i 50 sekund. W praktyce na najbardziej obciążonych odcinkach pasażerowie będą mogli korzystać z kolejnych pociągów niemal bez oczekiwania na peronie.
Na S40 duże ograniczenia. Pociągi nie dojadą do Radzymina
W przypadku Szybkiej Kolei Miejskiej koniec wakacji nie oznacza dużej rewolucji w rozkładach, ale jeden wyjątek będzie bardzo odczuwalny dla pasażerów. Od 31 sierpnia do 30 września pociągi linii S40 nie będą dojeżdżały do Radzymina.
Od poniedziałku do piątku ostatnim przystankiem pociągów tej linii będzie Wieliszew. W weekendy linia S40 zostanie całkowicie zawieszona. Między Radzyminem a Legionowem uruchomione zostaną autobusy zastępczej linii Z40.
Pasażerowie korzystający z tego połączenia powinni więc szczególnie uważnie sprawdzać rozkład przed podróżą, ponieważ ograniczenia potrwają przez cały wrzesień.
Studenci poczekają do października
Wrzesień nie oznacza jeszcze pełnego powrotu wszystkich autobusów obsługujących warszawskie uczelnie. Studenci rozpoczynają zajęcia dopiero w październiku, dlatego część wakacyjnych zmian zostanie utrzymana do 30 września.
- Na linii 114 nadal zawieszone będą kursy wykonywane w dni nauki akademickiej.
- Linia 193 zachowa zmieniony rozkład jazdy w soboty i niedziele.
- Autobusy linii 401 będą natomiast nadal dojeżdżały do przystanku Metro Służew.
Pełne zwiększenie oferty Warszawskiego Transportu Publicznego nastąpi dopiero w październiku, gdy do uczniów dołączą studenci warszawskich uczelni.
Od poniedziałku warto ponownie sprawdzić rozkład swojej linii
Zmiany obejmują tak wiele linii, że nawet pasażerowie korzystający codziennie z tej samej trasy powinni przed poniedziałkową podróżą sprawdzić nowy rozkład.
W wielu przypadkach zmiana będzie korzystna – autobus czy tramwaj zacznie pojawiać się częściej. Część linii wraca jednak również na swoje podstawowe trasy, więc zmieniać mogą się nie tylko godziny odjazdów, ale także przebieg przejazdu.
WTP tłumaczy, że wakacyjne ograniczenia wynikają ze znacznie mniejszego zapotrzebowania na komunikację w lipcu i sierpniu. Organizator analizuje napełnienie pojazdów oraz dane z poprzednich lat i na tej podstawie zmniejsza liczbę kursów w okresie wakacyjnym.
Od początku września sytuacja zmienia się diametralnie. Do szkół wracają uczniowie, ponownie rośnie ruch do pracy, a komunikacja miejska zaczyna przewozić znacznie więcej pasażerów.
Najważniejsze zmiany rozpoczynają się 31 sierpnia i wraz z początkiem roku szkolnego. Wraca 12 zawieszonych linii autobusowych, dziesiątki pozostałych przechodzą na podstawowe rozkłady, tramwaje w szczycie będą kursowały co 4 lub 8 minut, M1 co 2 minuty i 20 sekund, a M2 co 2 minuty i 50 sekund. Kolejne zwiększenie częstotliwości Warszawa zapowiada na październik.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.