Wielu Polaków robi to zimą w mieszkaniu. Nieświadomie mogą płacić więcej za ciepło
W sezonie grzewczym wielu mieszkańców bloków pozostawia uchylone okna nawet na kilka godzin, nie zdając sobie sprawy z możliwych strat ciepła. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaleca inne rozwiązanie: krótkie, intensywne wietrzenie przy odpowiednio ustawionych grzejnikach. Szczególnie ważna jest głowica termostatyczna, która pod wpływem zimnego powietrza może zwiększać dopływ ciepła do kaloryfera. Sprawdzamy, jak prawidłowo wietrzyć mieszkanie zimą i ograniczyć niepotrzebne koszty.
Kiedy w mieszkaniu robi się duszno, wiele osób uchyla okno i pozostawia je w takiej pozycji na dłuższy czas. Zimą może to jednak prowadzić do wychładzania pomieszczenia, szczególnie gdy na zewnątrz panuje mróz, a kaloryfer przez cały czas pracuje. Problem dotyczy zarówno starszych bloków, jak i nowoczesnych mieszkań z centralnym ogrzewaniem. Eksperci podkreślają, że oszczędzanie energii nie oznacza rezygnacji z dopływu świeżego powietrza, lecz korzystanie z niego w odpowiedni sposób.
Uchylone okno przez kilka godzin. Dlaczego zimą można tracić więcej ciepła?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w materiałach edukacyjnych dotyczących oszczędzania energii zwraca uwagę, że długotrwałe wietrzenie przez lekko uchylone okno może powodować niepotrzebne straty ciepła. Szczególnie niekorzystne jest pozostawianie otwartego okna bez zmiany ustawienia ogrzewania.
Gdy na zewnątrz panuje niska temperatura, chłodne powietrze napływa do mieszkania, a ogrzane wydostaje się na zewnątrz. Jeżeli taka wymiana trwa przez kilka godzin, stopniowo wychładzają się nie tylko warstwy powietrza, ale również powierzchnie znajdujące się w pobliżu okna.
W praktyce oznacza to, że ogrzewanie musi dostarczać dodatkową energię, aby utrzymać zadaną temperaturę. Przy dużej różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem straty mogą być szczególnie odczuwalne.
Problem nasila się w mieszkaniach z grzejnikami umieszczonymi bezpośrednio pod oknami. W takich warunkach zimne powietrze może wpływać na pracę zaworu termostatycznego, który automatycznie reguluje dopływ gorącej wody do kaloryfera.
Nie każde uchylenie okna jest oczywiście błędem. Kluczowe znaczenie mają czas wietrzenia, warunki pogodowe, rodzaj wentylacji oraz sposób działania ogrzewania.
Grzejnik może pracować mocniej, chociaż w mieszkaniu nikogo nie ma
Jednym z najważniejszych elementów instalacji grzewczej jest głowica termostatyczna. To urządzenie, które pozwala utrzymywać określoną temperaturę w pomieszczeniu bez konieczności ciągłego ręcznego regulowania kaloryfera.
Głowica reaguje na temperaturę otaczającego ją powietrza. Gdy temperatura spada poniżej ustawionego poziomu, zawór zwiększa dopływ wody grzewczej. Kiedy pomieszczenie osiąga odpowiednią temperaturę, dopływ ciepła zostaje ograniczony.
Właśnie dlatego pozostawienie uchylonego okna nad grzejnikiem może prowadzić do niepożądanej sytuacji. Zimny strumień powietrza dociera do termostatu, który odbiera go jako sygnał, że pomieszczenie wymaga mocniejszego ogrzewania.
Kaloryfer może więc zwiększać oddawanie ciepła, mimo że część tej energii niemal natychmiast wydostaje się przez otwarte okno.
Co istotne, nie trzeba ustawiać termostatu na maksymalną wartość, aby doszło do takiego zjawiska. Wystarczy, że temperatura w pobliżu głowicy spadnie poniżej poziomu odpowiadającego wybranemu ustawieniu.
Nowoczesne elektroniczne termostaty mogą być wyposażone w funkcję wykrywania otwartego okna. Nie jest ona jednak dostępna we wszystkich urządzeniach i nie zawsze prawidłowo rozpoznaje każdą sytuację.
Jak wietrzyć mieszkanie zimą? Ministerstwo wskazuje prostą metodę
Zalecenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska są jednoznaczne: podczas chłodnych dni lepiej wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie, zamiast pozostawiać lekko uchylone okna przez długi czas.
W praktyce oznacza to szerokie otwarcie okna na kilka minut. Dzięki temu następuje szybka wymiana powietrza, podczas gdy ściany, podłoga i meble nie zdążą się w znacznym stopniu wychłodzić.
To ważne, ponieważ elementy wyposażenia oraz przegrody budowlane magazynują energię cieplną. Po zamknięciu okna oddają ją do powietrza, pomagając stosunkowo szybko przywrócić komfortową temperaturę.
Resort zaleca również ograniczenie dopływu ciepła do grzejnika przed rozpoczęciem wietrzenia. W przypadku tradycyjnych zaworów termostatycznych dobrą praktyką jest zmniejszenie ogrzewania około 10 minut wcześniej, aby kaloryfer nie reagował zwiększonym grzaniem na napływ zimnego powietrza.
Po zakończeniu wietrzenia i zamknięciu okna można przywrócić wcześniejsze ustawienie termostatu.
Nie należy jednak traktować tych zaleceń jako obowiązku całkowitego wyłączania ogrzewania na wiele godzin. Chodzi wyłącznie o ograniczenie niepotrzebnej pracy kaloryfera podczas krótkiego otwierania okien.
Ile minut powinno trwać wietrzenie zimą? Nie ma jednej odpowiedzi
Czas potrzebny do przewietrzenia mieszkania zależy między innymi od temperatury na zewnątrz, siły wiatru, wielkości pomieszczenia i liczby otwartych okien.
Podczas mrozu intensywna wymiana powietrza może nastąpić już po kilku minutach. W łagodniejsze dni, przy niewielkim ruchu powietrza, potrzebny czas może być dłuższy.
W praktyce często stosuje się wietrzenie trwające około 3–5 minut podczas większego mrozu lub 5–10 minut w łagodniejszych warunkach. Są to jednak orientacyjne przedziały, a nie sztywna norma obowiązująca w każdym mieszkaniu.
Istotna jest również możliwość uzyskania przepływu powietrza między pomieszczeniami. Otworzenie okien po przeciwnych stronach mieszkania może przyspieszyć wymianę powietrza, ale przy silnym wietrze należy uważać na przeciągi i gwałtowne zamykanie skrzydeł.
Celem nie jest maksymalne wychłodzenie mieszkania. Wystarczy zapewnić dopływ świeżego powietrza i usunąć nadmiar wilgoci oraz zanieczyszczeń.
Ministerstwo zwraca uwagę, że doprowadzenie do nadmiernego spadku temperatury może zwiększyć ilość energii potrzebnej później do ogrzania pomieszczenia.
Czy trzeba zakręcać kaloryfer przed otwarciem okna?
W mieszkaniach wyposażonych w tradycyjne grzejniki z głowicami termostatycznymi zalecane jest ograniczenie ich pracy na czas intensywnego wietrzenia.
Warto jednak wiedzieć, że ustawienie termostatu na symbol płatka śniegu nie zawsze oznacza całkowite zamknięcie zaworu. W wielu modelach jest to funkcja ochrony przeciwzamrożeniowej, która może uruchomić przepływ wody przy bardzo niskiej temperaturze.
Dlatego należy kierować się instrukcją konkretnej głowicy. W budynkach wielorodzinnych mogą również obowiązywać wymagania dotyczące minimalnej temperatury i sposobu użytkowania instalacji grzewczej.
Samo przekręcenie pokrętła z pozycji 3 na 5 po zakończeniu wietrzenia nie sprawi, że pomieszczenie automatycznie ogrzeje się szybciej. Termostat nie jest regulatorem mocy działającym jak pedał gazu. Jego podstawową funkcją jest utrzymywanie temperatury odpowiadającej wybranemu ustawieniu.
Jeżeli przed otwarciem okna w pokoju panowało około 20°C, po zakończeniu wietrzenia najrozsądniej przywrócić wcześniejsze ustawienie zamiast pozostawiać grzejnik na maksimum.
Inaczej może wyglądać regulacja w mieszkaniach z ogrzewaniem podłogowym, centralnym sterownikiem lub systemem automatycznej wentylacji. W takich przypadkach należy stosować zalecenia producenta i administratora instalacji.
Czy prawidłowe wietrzenie obniży rachunki za ogrzewanie?
Ograniczenie niepotrzebnych strat ciepła może zmniejszyć zapotrzebowanie mieszkania na energię grzewczą. Nie oznacza to jednak, że każda osoba, która zmieni sposób wietrzenia, automatycznie zobaczy określoną oszczędność na rachunku.
Duże znaczenie ma sposób rozliczania ogrzewania w konkretnym budynku. W części bloków koszty są dzielone z wykorzystaniem wskazań podzielników, w innych stosuje się ciepłomierze lokalowe lub rozliczenia oparte na powierzchni bądź kubaturze.
Główny Urząd Miar przypomina, że podzielnik kosztów ogrzewania nie jest licznikiem zużytej energii cieplnej. Jego wskazania służą do podziału części kosztów pomiędzy lokale według zasad określonych w regulaminie rozliczeń.
Jeżeli długotrwałe wietrzenie powoduje zwiększoną pracę grzejnika, może to wpłynąć na wskazania podzielnika. Ostateczny rachunek zależy jednak również od kosztów całego budynku, przyjętych współczynników, udziału kosztów stałych i zasad rozliczania.
Dlatego nie można wiarygodnie stwierdzić, że samo skrócenie wietrzenia obniży roczną opłatę o 10 czy 20 procent. Taki wynik wymagałby uwzględnienia rzeczywistych warunków i sposobu naliczania opłat.
Oszczędności mogą być jednak zauważalne w mieszkaniach, w których wcześniej regularnie pozostawiano uchylone okna przy intensywnie pracujących grzejnikach.
Mieszkanie jest przegrzane? Otwieranie okna nie rozwiązuje przyczyny problemu
W niektórych blokach mieszkańcy uchylają okna nie tylko po to, aby zapewnić świeże powietrze, lecz także z powodu zbyt wysokiej temperatury wewnątrz pomieszczeń.
Jeżeli w pokoju regularnie panują 24–25°C, a kaloryfer jest gorący, warto w pierwszej kolejności sprawdzić ustawienie termostatu.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że jednym z najprostszych sposobów ograniczania zużycia energii jest dostosowanie temperatury do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.
W materiałach informacyjnych dotyczących efektywności energetycznej zaleca się orientacyjnie około 19–20°C w pokoju dziennym, 18°C w sypialni oraz 22–24°C w łazience. Wartości te nie są jednak obowiązkowymi limitami dla wszystkich mieszkań i powinny uwzględniać indywidualne potrzeby domowników.
Jeżeli grzejnik pozostaje gorący mimo ustawienia niskiej temperatury, może to świadczyć o problemie z zaworem termostatycznym lub regulacją instalacji. W takim przypadku warto zgłosić usterkę administracji budynku.
Otwieranie okna na kilka godzin po to, aby pozbyć się nadmiaru ciepła, może jedynie maskować problem i prowadzić do marnowania energii.
Zbyt szczelne mieszkanie też może być problemem. Uwaga na wilgoć i pleśń
Oszczędzanie na ogrzewaniu nie powinno polegać na całkowitym ograniczaniu dopływu świeżego powietrza.
Podczas codziennego użytkowania mieszkania powstaje znaczna ilość pary wodnej. Jej źródłem są między innymi gotowanie, kąpiele, suszenie prania, a nawet oddychanie domowników.
Jeżeli wentylacja nie działa prawidłowo, wilgoć może gromadzić się w pomieszczeniach. Jej nadmiar sprzyja skraplaniu się pary na chłodnych powierzchniach, zwłaszcza w narożnikach zewnętrznych ścian oraz w okolicach okien.
Z czasem może to prowadzić do powstawania pleśni, której usunięcie bywa kosztowne i wymaga wyeliminowania przyczyny zawilgocenia.
Państwowa Inspekcja Sanitarna wskazuje, że dla komfortu mieszkańców odpowiednia wilgotność względna wynosi zazwyczaj około 40–60 proc. W sezonie grzewczym warto obserwować te wartości za pomocą prostego higrometru.
Ważne jest jednak nie tylko utrzymywanie właściwej wilgotności, lecz także odpowiedniej temperatury powierzchni ścian. Nawet przy pozornie prawidłowej wilgotności zimne narożniki mogą sprzyjać kondensacji pary wodnej.
Regularne wietrzenie jest pomocne, ale nie zastępuje sprawnej wentylacji. Jeżeli w mieszkaniu utrzymuje się nadmierna wilgoć, warto sprawdzić również działanie instalacji wentylacyjnej.
Nie zaklejaj nawiewników w oknach. Straż pożarna ostrzega przed zagrożeniem
Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy starszych bloków i kamienic korzystających z wentylacji grawitacyjnej.
Taki system wymaga odpowiedniego dopływu powietrza zewnętrznego. Może on odbywać się przez specjalne nawiewniki okienne, a następnie powietrze jest usuwane przewodami wentylacyjnymi.
Niektórzy mieszkańcy próbują ograniczać straty ciepła, zaklejając nawiewniki albo kratki wentylacyjne. Takie działanie może być niebezpieczne.
Państwowa Straż Pożarna przypomina, że brak odpowiedniego dopływu świeżego powietrza stwarza szczególne zagrożenie w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi. Może prowadzić do zaburzeń spalania oraz powstawania tlenku węgla, nazywanego czadem.
Zagrożenie jest szczególnie istotne w mieszkaniach z gazowymi podgrzewaczami wody lub urządzeniami grzewczymi pobierającymi powietrze z pomieszczenia.
Nie wolno więc traktować nawiewników jako zwykłej nieszczelności, którą należy usunąć przed zimą. Zaplanowany dopływ powietrza powinien działać zgodnie z projektem wentylacji i zaleceniami dotyczącymi konkretnego budynku.
Równie ważne jest rozróżnienie między krótkim wietrzeniem pomieszczenia a stałą wentylacją. Nawet regularne otwieranie okien nie zawsze wystarczy, aby zastąpić system zapewniający ciągłą wymianę powietrza.
Nowe okna w bloku i problem z wentylacją. Na co zwrócić uwagę?
Po wymianie starych okien na nowe mieszkanie zwykle staje się bardziej szczelne. Jest to korzystne z punktu widzenia ograniczania niekontrolowanych strat ciepła, ale może także zmienić warunki działania wentylacji grawitacyjnej.
Starsze okna często przepuszczały pewną ilość powietrza przez nieszczelności. Nowoczesne konstrukcje znacznie skuteczniej ograniczają taki przepływ, dlatego mogą wymagać zastosowania odpowiednich nawiewników.
Jeżeli po wymianie stolarki na szybach zaczęła pojawiać się woda, a w pomieszczeniach utrzymuje się zaduch, nie należy automatycznie uznawać tego za skutek zbyt intensywnego ogrzewania.
Problemem może być niewystarczająca wentylacja. W takiej sytuacji warto zwrócić się do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej z prośbą o sprawdzenie jej działania.
Samodzielne montowanie dodatkowych wentylatorów w kanałach wentylacyjnych również nie zawsze jest dopuszczalne. W budynkach z wentylacją grawitacyjną i urządzeniami gazowymi niewłaściwe zmiany mogą zakłócić przepływ powietrza oraz odprowadzanie spalin.
Ogrzewanie mieszkań w Warszawie i na Mazowszu. Problem dotyczy także starszych bloków
Zalecenia dotyczące prawidłowego wietrzenia odnoszą się również do mieszkańców Warszawy i innych miejscowości województwa mazowieckiego.
W stolicy funkcjonują zarówno starsze budynki z instalacjami grzewczymi i wentylacją grawitacyjną, jak i nowoczesne osiedla wyposażone w bardziej rozbudowane systemy sterowania temperaturą.
W wielu mieszkaniach kaloryfery znajdują się bezpośrednio pod oknami. To właśnie w takich pomieszczeniach pozostawianie uchylonego okna nad pracującym grzejnikiem może szczególnie niekorzystnie wpływać na regulację temperatury.
Dodatkowym problemem w sezonie zimowym bywają epizody podwyższonego zanieczyszczenia powietrza. Przed intensywnym wietrzeniem w dni, gdy jakość powietrza jest bardzo zła, warto sprawdzić aktualne komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Jeżeli występuje wysokie stężenie pyłów zawieszonych, lepiej ograniczyć niepotrzebne otwieranie okien w czasie największego zanieczyszczenia i wybrać dogodniejszy moment. Nie oznacza to jednak, że można zrezygnować z wentylacji zapewniającej bezpieczeństwo urządzeń gazowych.
Właściciele i najemcy mieszkań powinni także sprawdzać komunikaty administratorów budynków dotyczące eksploatacji instalacji grzewczych i wentylacyjnych.
Jak wietrzyć mieszkanie zimą i nie marnować ciepła? Praktyczny sposób
Najprostsza metoda polega na przygotowaniu pomieszczenia do krótkiej, intensywnej wymiany powietrza. Jeżeli korzystamy z tradycyjnego grzejnika, warto wcześniej ograniczyć dopływ ciepła zgodnie z instrukcją termostatu.
Następnie należy szeroko otworzyć okno na kilka minut, obserwując warunki pogodowe i temperaturę w pomieszczeniu. Przy silnym mrozie lub wietrze czas wietrzenia może być krótszy.
Po zamknięciu okna można przywrócić wcześniejsze ustawienie ogrzewania. Nie ma potrzeby automatycznego ustawiania termostatu na maksymalną wartość, ponieważ urządzenie samoczynnie reguluje dopływ ciepła.
Warto również kontrolować wilgotność powietrza oraz sprawność nawiewników i wentylacji. Jeżeli w mieszkaniu regularnie pojawia się wilgoć lub pleśń, samo zmienienie sposobu wietrzenia może nie wystarczyć do rozwiązania problemu.
Najważniejsze jest połączenie trzech zasad: krótkiego i skutecznego wietrzenia, właściwego ustawienia grzejnika oraz zapewnienia sprawnej, bezpiecznej wentylacji. Takie postępowanie pozwala ograniczać niepotrzebne straty energii bez rezygnowania ze świeżego powietrza.
W sezonie grzewczym 2026/2027 warto więc zwrócić uwagę nie tylko na temperaturę ustawioną na kaloryferze, ale także na sposób korzystania z okien. Zmiana codziennych przyzwyczajeń może poprawić komfort mieszkania i ograniczyć zużycie ciepła, choć wysokość oszczędności zależy od budynku oraz zasad rozliczania ogrzewania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.