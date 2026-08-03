Wielu seniorów traci pieniądze przez jeden błąd. W tych przypadkach ZUS nie podwyższy emerytury bez wniosku
Wielu emerytów zakłada, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przelicza wszystkie świadczenia i automatycznie zwiększa wypłaty, gdy pojawia się taka możliwość. W rzeczywistości tylko część zmian następuje z urzędu. W wielu przypadkach, aby otrzymać wyższą emeryturę, trzeba samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek.
Kiedy ZUS przelicza emeryturę automatycznie?
Przepisy przewidują kilka sytuacji, w których senior nie musi podejmować żadnych działań. ZUS sam wydaje nową decyzję i wypłaca wyższe świadczenie.
Do najważniejszych należą:
- coroczna waloryzacja emerytur i rent,
- przeliczenie świadczenia w przypadkach przewidzianych w nowych ustawach,
- doliczenie okresowej emerytury kapitałowej po ukończeniu 65. roku życia przez część kobiet,
- inne sytuacje wynikające wprost z obowiązujących przepisów.
W takich przypadkach nie trzeba składać żadnych dokumentów – wyższa emerytura zostanie przyznana z urzędu.
W wielu przypadkach bez wniosku pieniędzy nie będzie
Znacznie częściej jednak ZUS nie podejmie żadnych działań samodzielnie. To emeryt musi wystąpić o ponowne przeliczenie świadczenia.
Dotyczy to m.in. osób, które:
- po przejściu na emeryturę nadal pracowały i odprowadzały składki,
- chcą doliczyć nowe okresy składkowe lub nieskładkowe,
- uzyskały dokumenty potwierdzające wcześniej nieuwzględnione zarobki,
- chcą skorzystać z przepisów umożliwiających ponowne wyliczenie świadczenia.
Bez złożenia odpowiedniego wniosku ZUS nie zwiększy emerytury, nawet jeśli istnieją ku temu podstawy.
Dodatkowa praca może oznaczać wyższą emeryturę
Osoby, które po uzyskaniu prawa do emerytury kontynuowały zatrudnienie i odprowadzały składki, mogą ubiegać się o ponowne przeliczenie świadczenia.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS uwzględni nowe składki, co może przełożyć się na wyższą miesięczną wypłatę.
Warto sprawdzić swoją sytuację
Eksperci przypominają, że wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy z możliwości ponownego przeliczenia emerytury. W efekcie część osób przez wiele miesięcy, a nawet lat pobiera niższe świadczenie, niż mogłaby otrzymywać.
Dlatego warto sprawdzić, czy w konkretnej sytuacji ZUS działa z urzędu, czy konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza. W niektórych przypadkach jeden wniosek może oznaczać wyższy przelew z ZUS przez kolejne lata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.