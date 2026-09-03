Wisłostrada będzie zwężona. Ruch w obu kierunkach pojedzie jedną jezdnią. Jest konkretna data i godzina
Na kierowców czeka kolejny trudny czas. Zaplanowane jest asfaltowanie jezdni w kierunku Żoliborza na odcinku od tunelu Wisłostrady do ul. Grodzkiej. Jedna nitka zostanie całkowicie zamknięta, a cały ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na drugą jezdnię. Zarząd Dróg Miejskich ostrzega przed utrudnieniami i wskazuje objazdy.
Prace zaczną się w piątek wieczorem i mają skończyć przed poniedziałkowym szczytem
Asfaltowanie rozpocznie się dokładnie w piątek 4 września o godz. 22:00. ZDM planuje zakończenie najważniejszych robót w poniedziałek 7 września o godz. 5:00, czyli jeszcze przed porannym szczytem komunikacyjnym. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, kierowcy jadący do pracy i szkół w poniedziałek rano powinni już korzystać z nowej nawierzchni.
To nie jest jednak koniec prac na tym fragmencie Wisłostrady. Po zakończeniu asfaltowania drogowcy mają jeszcze wrócić na lewe pasy obu jezdni, gdzie ułożą kostkę przy krawężnikach. Sam zasadniczy etap wymiany nawierzchni na jezdni w stronę Żoliborza ma zostać wykonany właśnie podczas najbliższego weekendu.
Poprzedni duży etap na Wybrzeżu Kościuszkowskim odbył się w sierpniu. Wtedy nową nawierzchnię otrzymała jezdnia w kierunku Mokotowa od Grodzkiej do tunelu. Teraz sytuacja zostanie odwrócona: zamknięta będzie nitka północna, a ruch zostanie przełożony na wcześniej wyremontowaną jezdnię. To pozwala drogowcom wykonać frezowanie i asfaltowanie bez dzielenia robót na wiele niewielkich fragmentów, ale przez cały weekend mocno ogranicza możliwości przejazdu.
Jedna jezdnia dla obu kierunków. W stronę Żoliborza będą 2 pasy, w stronę Mokotowa tylko 1
To kolejny etap dużego remontu Wybrzeża Kościuszkowskiego w Śródmieściu. Jezdnia prowadząca w stronę Mokotowa ma już nową nawierzchnię. Teraz drogowcy zajmą się nitką w kierunku Żoliborza, pomiędzy tunelem a ul. Grodzką. Kierowcy przejeżdżający przez centrum powinni przygotować się na ograniczoną przepustowość szczególnie w sobotę i niedzielę, bo w stronę Mokotowa pozostanie tylko jeden pas.
ZDM podał dokładną organizację ruchu. Jezdnia Wisłostrady w kierunku Żoliborza zostanie zamknięta od tunelu do Grodzkiej. Samochody jadące w obu kierunkach będą korzystały z drugiej nitki. W stronę Żoliborza wyznaczone zostaną 2 pasy, natomiast kierowcy jadący w stronę Mokotowa będą mieli do dyspozycji tylko 1 pas.
Po wyjeździe z tunelu kierowcy jadący na północ przejadą 2 pasami na sąsiednią jezdnię w rejonie Karowej. Dopiero za Grodzką wrócą na właściwą nitkę Wisłostrady. W miejscu ponownego przejazdu pomiędzy jezdniami nie będzie możliwości zawracania. To oznacza, że układ znany z normalnego dnia zmieni się na całym remontowanym odcinku i szczególnie przy większym natężeniu ruchu mogą tworzyć się zatory.
Na samej Karowej organizacja ruchu ma pozostać bez zmian. Kierowcy nadal będą mogli skręcać z niej na Wisłostradę w lewo 2 pasami i w prawo 1 pasem. Problem zacznie się chwilę później, bo część ruchu będzie musiała zostać przeprowadzona przez tymczasową organizację na jednej jezdni. Drogowcy zalecają, żeby osoby, które nie muszą przejeżdżać tym fragmentem, wybrały inną trasę.
ZDM wyznaczył objazdy. Można ominąć centrum po drugiej stronie Wisły
Jeden z rekomendowanych objazdów prowadzi przez Most Łazienkowski albo Most Poniatowskiego, a następnie Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wybrzeżem Helskim w stronę Mostu Gdańskiego. To wariant dla kierowców, którzy wolą ominąć remontowany odcinek Wisłostrady po praskiej stronie Wisły.
Druga sugerowana trasa prowadzi ulicami Sanguszki, Konwiktorską, Muranowską, Andersa i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich, a następnie przez zjazd z wiaduktu Mostu Poniatowskiego z powrotem w rejon Wisłostrady. Wybór objazdu będzie zależał od kierunku podróży, ale w obu przypadkach celem jest ominięcie zwężenia między tunelem a Grodzką.
Największym problemem może okazać się kierunek na Mokotów. Jeden pas dla całego ruchu na jednej z najważniejszych tras północ-południe w Warszawie oznacza, że nawet stosunkowo niewielkie zwiększenie liczby samochodów może szybko odbić się na płynności przejazdu. Dodatkowe utrudnienie może powodować ruch weekendowy związany z wydarzeniami w centrum oraz przejazdami między północnymi i południowymi dzielnicami miasta.
Autobus 185 pojedzie normalnie. Wszystkie przystanki zostają
Dobra wiadomość dotyczy pasażerów komunikacji miejskiej. Według komunikatu ZDM autobusy linii 185 będą kursowały swoją stałą trasą i zatrzymają się na wszystkich przystankach. Nie oznacza to jednak, że przejazd będzie odbywał się bez opóźnień. Autobusy będą korzystały z tego samego układu drogowego co pozostały ruch, dlatego przy większych korkach mogą tracić czas.
Osoby planujące przejazd Wisłostradą w weekend powinny więc uwzględnić dodatkowy zapas czasu. Dotyczy to szczególnie kierowców jadących przez Śródmieście tranzytem, którzy mogą znacznie szybciej ominąć roboty jednym z rekomendowanych objazdów, niż próbować przecisnąć się przez zwężony odcinek.
Co trzeba wiedzieć przed weekendowym przejazdem Wisłostradą?
- Utrudnienia rozpoczną się w piątek 4 września o godz. 22:00.
- Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Żoliborza od tunelu Wisłostrady do ul. Grodzkiej.
- Cały ruch zostanie przeniesiony na drugą jezdnię: 2 pasy będą prowadziły w stronę Żoliborza, a tylko 1 pas w stronę Mokotowa.
- Kierowcy wyjeżdżający z tunelu przejadą na sąsiednią nitkę w rejonie Karowej i wrócą na właściwą jezdnię za Grodzką.
- Na Karowej pozostanie dotychczasowa możliwość skrętu na Wisłostradę.
- ZDM rekomenduje objazdy między innymi przez Most Łazienkowski, Most Poniatowskiego oraz ciąg ulic Sanguszki, Konwiktorska, Muranowska, Andersa i Marszałkowska.
- Autobusy linii 185 pozostaną na swojej trasie i będą obsługiwały wszystkie przystanki.
- Zakończenie asfaltowania zaplanowano na poniedziałek 7 września o godz. 5:00.
Najważniejsze dla kierowców jest więc to, że nie będzie to zwykłe zwężenie o jeden pas. Przez cały weekend ruch w obu kierunkach zostanie poprowadzony jedną jezdnią Wisłostrady, a jadący w stronę Mokotowa dostaną tylko 1 pas. Kto może ominąć ten fragment Warszawy, powinien zrobić to jeszcze przed dojazdem do tunelu – szczególnie w godzinach największego weekendowego ruchu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.