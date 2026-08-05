Wisłostrada zamknięta na całą dobę, trzy mosty w Warszawie zamknięte przez dwie godziny. Tak pojadą kierowcy i komunikacja miejska
Kierowcy planujący weekendowy przejazd przez centrum Warszawy powinni już teraz zmienić trasę w pamięci – jedna z głównych arterii miasta na kilkanaście godzin przestanie istnieć dla ruchu samochodowego. Powód jest coroczny, ale skala tegorocznych zmian i tak zaskoczy część kierowców, którzy nie spodziewają się, że próba defilady potrafi sparaliżować komunikację na dłużej niż sama uroczystość.
Trybuny stanęły już w tym tygodniu, ale prawdziwe zamknięcie dopiero w weekend
Tak jak w poprzednich latach, na Święto Wojska Polskiego Wisłostradą przejdzie wojskowa defilada, a przed nią, zgodnie z utrwaloną już tradycją, żołnierze muszą przeprowadzić generalną próbę. To właśnie ta próba – a nie samo święto – odpowiada za największe utrudnienia, bo wymaga zamknięcia Wisłostrady na dobre kilkanaście godzin, od sobotniego popołudnia aż do niedzielnego przedpołudnia.
Zanim na Wisłostradzie pojawi się wojsko, miasto musi przygotować infrastrukturę dla widzów i mediów – a to oznacza utrudnienia jeszcze przed samą próbą. Od środy 4 sierpnia zamknięty jest prawy pas Wisłostrady w kierunku Wilanowa, na odcinku od ulicy Sanguszki do Boleść, gdzie budowane są trybuny i stanowiska dla dziennikarzy. Ten fragment wróci do normalnego użytku dopiero 20 sierpnia. Przy okazji zamknięto też chodnik i drogę rowerową biegnące wzdłuż Multimedialnego Parku Fontann oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01 – piesi i rowerzyści poruszający się w tej okolicy muszą liczyć się z objazdem już od kilku dni, a nie dopiero od weekendu.
Od soboty od 16:00 do niedzieli do 11:00 Wisłostrada zamknięta
Właściwe zamknięcie zacznie się w sobotę 8 sierpnia o godzinie 16:00 i potrwa do niedzieli 9 sierpnia do godziny 11:00. W tym oknie czasowym z ruchu wyłączone zostaną obie jezdnie Wisłostrady na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego, a w stronę Wilanowa zamknięcie pociągnie się dalej, aż do ulicy Gagarina. Miasto traci w tym czasie także swoje typowe węzły przesiadkowe między trasami – z Wisłostradą nie połączą się ani Trasa Armii Krajowej z mostem Grota-Roweckiego, ani Aleja „Solidarności” z mostem Śląsko-Dąbrowskim, ani most Poniatowskiego. Kierowcy jadący Czerniakowską od strony Mokotowa będą mogli skręcić wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum albo na sam most Łazienkowski – żadna inna opcja nie będzie dostępna.
Lista zamkniętych ulic bocznych jest długa i obejmuje praktycznie wszystkie połączenia prowadzące do Wisłostrady po obu stronach rzeki – od Pułkowej na Żoliborzu, przez Krasińskiego, Zakroczymską i Mostową na Starym Mieście, po Karową, Dobrą, Ludną i Wilanowską bliżej Powiśla i Czerniakowa. Przy wielu z nich, dodatkowo, od godziny 22:00 w sobotę do 11:00 w niedzielę wprowadzony zostanie zakaz pozostawiania samochodów – dotyczy to między innymi Krajewskiego, Zakroczymskiej, Wenedów, Sanguszki, Karowej, Lipowej, Dobrej, Wiślanej, Gęstej oraz fragmentu Wybrzeża Kościuszkowskiego, a także parkingu pod mostem Śląsko-Dąbrowskim. Kierowca, który zostawi tam auto w tym oknie czasowym, ryzykuje więc coś więcej niż tylko utrudniony wyjazd rano.
Objazd prowadzi przez Wał Miedzeszyński albo przez Marymoncką
Miasto wyznaczyło dwie główne trasy zastępcze dla kierowców, którzy normalnie korzystają z Wisłostrady. Pierwsza prowadzi ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim – to opcja dla osób jadących z północy miasta w stronę centrum lub dalej na południe. Druga dotyczy kierowców wjeżdżających od strony Łomianek, których skierowano na ulicę Marymoncką, a stamtąd przez Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską. Obie trasy wydłużą przejazd, więc warto zaplanować z tego powodu dodatkowy czas, zwłaszcza w sobotni wieczór, gdy na objazdach spotka się ruch wielu kierowców jednocześnie.
W sobotę południem na dwie godziny znikają też trzy mosty
Osobny, krótszy epizod zamknięć czeka warszawiaków w sobotę w godzinach 11:30-13:30, gdy nad miastem odbędzie się próba przelotu samolotów. Na ten czas całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście Gdańskim, moście Śląsko-Dąbrowskim oraz Kładce Magdaleny Abakanowicz – dotyczy to zarówno samochodów, jak i pieszych oraz rowerzystów, którzy w tym oknie czasowym nie przekroczą Wisły w tych miejscach w żaden sposób. Jeśli pogoda w sobotę będzie zachmurzona, cała próba lotnicza, a wraz z nią te dwugodzinne zamknięcia mostów, przesunie się na niedzielę.
Autobusy i tramwaje pojadą objazdami po obu stronach Wisły
Zamknięcie mostów w czasie próby lotniczej oznacza też zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Autobus linii 100 pojedzie wtedy przez Konwiktorską, Sanguszki, Wisłostradę, Karową i Dobrą, linia 190 zostanie skrócona do skrzyżowania Alei „Solidarności” z Targową po stronie praskiej i do placu Bankowego po stronie śródmiejskiej, a linie 409, 500 i Z-5 dojadą na Pradze tylko do ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego. Jeśli z powodu prac na moście Śląsko-Dąbrowskim zamknięte zostanie też torowisko, tramwaje linii 1 i 76 zawrócą do pętli Ratuszowa-Zoo, linie 4, 18 i 20 pojadą do Dworca Wschodniego, a linie 6 i 28 skorzystają z ulic Starzyńskiego i 11 Listopada; po lewej stronie Wisły podobne zmiany obejmą trasy do pętli Piaski, Marymont-Potok oraz przystanku Muranowska.
Po godzinie 16:00 w sobotę, gdy zamknie się już cała Wisłostrada wraz z ulicami poprzecznymi, zmienią trasy również autobusy linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185 i 187, a także kursy nocne N14, N16, N33, N64 i N83. Rowerzyści w tym czasie stracą dostęp do dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, a przejście na drugą stronę ulicy przy Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej – zarówno pieszo, jak i rowerem – nie będzie możliwe. Zamknięte zostanie też przejście podziemne przy Sanguszki, a w niedzielny poranek most Gdański wyłączony będzie zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów, z zawieszonymi przystankami Most Gdański 53 i 54 oraz Wybrzeże Helskie 01 i 02 – autobusy przejadą przez most w obu kierunkach bez zatrzymywania się na tych przystankach.
Dla kogoś, kto w ten weekend nie wybiera się oglądać próby defilady, a jedynie chce przejechać przez miasto, najprostszym rozwiązaniem pozostaje całkowite ominięcie centralnego odcinka nadwiślańskiego już w planowaniu trasy, zamiast liczenia na to, że uda się gdzieś „przemknąć” mimo zamknięć. Skala zmian – obejmująca jednocześnie Wisłostradę, kilkanaście ulic bocznych, trzy mosty i dziesiątki linii komunikacji miejskiej – sprawia, że w tym konkretnym weekendzie objazd wyznaczony przez miasto będzie szybszy niż próba znalezienia własnej, alternatywnej drogi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.