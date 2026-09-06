Wjedziesz do Warszawy i mandat masz gwarantowany. System wyłapie każdego i nie ma przed nim ucieczki
Kamera odczytuje numer rejestracyjny, system sprawdza samochód i potrafi ustalić jego rodzaj, normę emisji oraz to, jak często pojawia się w określonej części miasta. W Warszawie działa już około 15 takich urządzeń wykorzystywanych do monitorowania Strefy Czystego Transportu. Na razie ratusz stawia sprawę jasno: te konkretne kamery nie wystawiają mandatów. Jest jednak ważne „na razie”. Zarząd Dróg Miejskich sam przyznaje, że w przyszłości podobne narzędzia mogą zostać wykorzystane przez uprawnione służby, choć wymagałoby to odrębnych ustaleń.
Nie oznacza to również, że każdy kierowca wjeżdżający do Warszawy jest automatycznie sprawdzany pod kątem zakazu. Strefa Czystego Transportu obejmuje około 37 km kw., czyli mniej więcej 7 proc. powierzchni stolicy, przede wszystkim większość Śródmieścia i fragmenty sąsiednich dzielnic. Na jej granicach nie ma szlabanów. Kierowca mija oznakowanie i jedzie dalej, a część ruchu może zostać odczytana przez kamery Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Samochód nie musi się zatrzymywać, a kierujący nie zobaczy żadnego błysku charakterystycznego dla części fotoradarów.
15 kamer już zbiera dane o samochodach. Numer tablicy pozwala sprawdzić znacznie więcej
Nowy monitoring został uruchomiony wiosną 2026 r. i korzysta z infrastruktury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Jego operatorem jest firma Yunex. ZDM zapowiadał przygotowanie 15 urządzeń, które przez kolejne miesiące mają analizować ruch w obrębie SCT. Miasto chce wiedzieć, jakie samochody rzeczywiście poruszają się po strefie, w których miejscach do niej wjeżdżają i z niej wyjeżdżają, jakie normy emisji spełniają oraz jak często poszczególne pojazdy pojawiają się na tym obszarze.
Kluczem jest numer rejestracyjny. Po jego odczytaniu możliwe jest zestawienie informacji z danymi dotyczącymi pojazdu. System nie musi „widzieć” rury wydechowej i mierzyć spalin przejeżdżającego samochodu. Dla działania SCT znaczenie mają dane pojazdu znajdujące się w rejestrach – między innymi rocznik, rodzaj paliwa oraz przypisana norma emisji. Warszawa już przed uruchomieniem strefy testowała rozwiązanie, w którym kamera wykrywa numer rejestracyjny, a następnie sprawdzane jest, czy samochód spełnia wymagania obowiązujące na danym etapie SCT.
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje drugi etap warszawskiej strefy. W przypadku samochodów benzynowych, także z instalacją LPG, do strefy co do zasady nie mogą wjeżdżać auta wyprodukowane przed 2000 r. lub niespełniające normy Euro 3. Dla diesli granica jest dużo ostrzejsza – chodzi o samochody wyprodukowane przed 2009 r. lub niespełniające normy Euro 5. Są jednak wyjątki, dlatego sama informacja o wieku samochodu jeszcze nie oznacza automatycznie, że jego kierowca łamie przepisy.
Miasto podkreśla jednocześnie, że te 15 kamer nie jest dziś automatem mandatowym. Dane mają służyć analizie skuteczności SCT. ZDM chce między innymi sprawdzić, czy po zaostrzeniu wymagań rzeczywiście zmniejszyła się liczba najbardziej emisyjnych samochodów poruszających się po centrum. Zebrane informacje mają też pokazać powtarzalność przejazdów, a więc pozwolą odróżnić samochód, który pojawił się w strefie raz, od pojazdu kursującego przez nią regularnie.
To właśnie ten ostatni element jest szczególnie interesujący, bo przepisy warszawskiej SCT przewidują dla kierowców starych samochodów możliwość okazjonalnego wjazdu. Pojazd niespełniający norm może znaleźć się w strefie 4 razy w roku kalendarzowym bez konieczności wcześniejszego zgłaszania takiego przejazdu. Dopiero od 5. wjazdu może pojawić się podstawa do ukarania kierowcy. Do kontrolowania takiego limitu elektroniczny zapis kolejnych przejazdów jest oczywiście znacznie bardziej użyteczny niż przypadkowa kontrola patrolu stojącego raz na kilka dni przy jednej ulicy.
Miasto mówi wprost: te kamery nie karzą. Ale nie wyklucza tego w przyszłości
Zarząd Dróg Miejskich po pojawieniu się informacji o rzekomych automatycznych mandatach opublikował jednoznaczne wyjaśnienie. Dane zbierane przez kamery mają obecnie służyć wyłącznie badaniu ruchu i nie oznaczają kontroli kierowców prowadzącej do wystawienia mandatu. Jest ku temu również bardzo prosta przyczyna: ZDM nie ma uprawnień do nakładania mandatów za złamanie zasad SCT. Kontrolę prowadzą Straż Miejska i Policja.
Na tym komunikat miasta się jednak nie kończy. ZDM zaznacza, że w przyszłości możliwe jest wykorzystanie takich narzędzi przez służby, choć wymagałoby to ich działania oraz odrębnych ustaleń. To ważniejsze niż może się początkowo wydawać. Warszawa buduje bowiem techniczną warstwę systemu, która potrafi już odczytać tablice i analizować pojazdy. Brakuje natomiast mechanizmu, w którym zapis z tych konkretnych kamer sam uruchamia procedurę mandatową.
Nie wystarczyłoby przy tym zwykłe naciśnięcie przycisku w urzędzie. Naruszenie zasad SCT jest wykroczeniem, a za popełnienie wykroczenia odpowiada kierujący. Art. 96c Kodeksu wykroczeń przewiduje za niestosowanie się do zakazu wjazdu do strefy grzywnę do 500 zł. Trzeba więc ustalić osobę odpowiedzialną, a nie tylko właściciela numeru rejestracyjnego. To inny mechanizm niż chociażby warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, gdzie system sprawdza konkretny zaparkowany pojazd i w razie braku należności może zostać naliczona opłata dodatkowa.
Technologicznie oba systemy mają jednak pewną wspólną cechę: samochód można rozpoznać bez zatrzymywania kierowcy. Warszawska e-kontrola SPPN robi to od 2020 r. Specjalne samochody wyposażone w kamery przejeżdżają obok zaparkowanych pojazdów, odczytują ich tablice i sprawdzają w bazie, czy postój został opłacony. ZDM podaje obecnie, że ma 9 takich samochodów, a jedno auto ma skuteczność porównywalną z 10 dwuosobowymi patrolami. Brak opłaty oznacza 300 zł opłaty dodatkowej albo 200 zł przy zapłacie w ciągu 7 dni.
To pokazuje, że automatyczna kontrola tablic nie jest dla Warszawy eksperymentem. Miasto ma już działający od lat system w SPPN. W przypadku SCT problemem nie jest więc samo rozpoznawanie samochodu. Różnica leży przede wszystkim w podstawie prawnej i sposobie nakładania sankcji. Zresztą SCT również nie jest całkowicie pozbawiona elektronicznej kontroli – uprawnione służby mogą korzystać z danych pojazdu i elektronicznych narzędzi podczas weryfikacji wjazdu.
Mandaty za SCT już są. Nie wystawiają ich jednak te 15 kamer
Nie można również wyciągać z komunikatu ZDM wniosku, że wjazd starym samochodem do SCT jest obecnie całkowicie bezkarny. Mandaty są możliwe już teraz. Miasto wskazuje wprost, że za kontrole odpowiadają Straż Miejska i Policja, a grzywna może wynosić do 500 zł. Różnica polega na tym, że kara nie jest automatycznie generowana przez 15 urządzeń wykorzystywanych do tegorocznego badania ruchu.
Warszawa wykorzystuje również mobilne urządzenia wspierające działania Straży Miejskiej. To osobny system od analitycznych kamer ZDM. Mobilny sprzęt może być ustawiany w różnych miejscach i pomaga funkcjonariuszom wyłapywać samochody, które wymagają dokładniejszego sprawdzenia. Dzięki temu patrol nie musi zatrzymywać losowo setek nowych pojazdów, żeby znaleźć kilka niespełniających wymogów.
Kontrola nadal jest jednak znacznie mniej masowa niż w przypadku fotoradarów czy odcinkowego pomiaru prędkości. Według danych zebranych w połowie 2026 r. urządzenia Straży Miejskiej zeskanowały w Warszawie setki tysięcy tablic, podczas gdy liczba samych mandatów pozostawała liczona w dziesiątkach. Wynika to nie tylko ze sposobu działania kontroli, ale również z licznych wyjątków oraz faktu, że zdecydowana większość samochodów spełnia aktualne wymagania strefy.
Duże znaczenie ma zwolnienie dla mieszkańców Warszawy. Do końca 2027 r. z obecnych wymogów mogą korzystać osoby zameldowane w Warszawie i rozliczające tutaj podatki, pod warunkiem spełnienia zasad dotyczących zgłoszenia pojazdu. Bezterminowe wyjątki przewidziano również między innymi dla określonych seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Dopiero od stycznia 2028 r. wymagania wobec warszawiaków mocno się zmienią.
To właśnie dlatego hasło, że nowa kamera automatycznie „wyłapie każdego i da mandat”, byłoby dziś nieprawdziwe. Samochód może zostać odczytany, ale system musi jeszcze wiedzieć, czy jego właściciel korzysta z wyjątku, czy pojazd spełnia odpowiednią normę i ile razy wcześniej wjeżdżał do strefy. A na końcu pozostaje kwestia ustalenia kierującego, ponieważ kara za złamanie przepisów SCT jest mandatem za wykroczenie.
37 km kw. i brak szlabanów. Kierowca może nawet nie zauważyć momentu wjazdu
Warszawska Strefa Czystego Transportu nie obejmuje całego miasta. Ma około 37 km kw. i obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty Woli, Pragi-Północ i Pragi-Południe. Granicę wyznaczają między innymi Aleja Prymasa Tysiąclecia, linie kolejowe, Wiatraczna, Aleja Stanów Zjednoczonych, Most Łazienkowski, Aleja Armii Ludowej, Wawelska, Kopińska i Aleje Jerozolimskie. Ulice przebiegające po samej granicy pozostają poza strefą.
Nie ma tam fizycznych bramek. O rozpoczęciu SCT informują znaki drogowe. Warszawa montowała również dodatkowe oznakowanie wyprzedzające, żeby kierowca samochodu niespełniającego wymogów mógł wcześniej zmienić trasę. To szczególnie ważne dla osób przyjeżdżających spoza stolicy, bo zasady obowiązują również turystów i osoby pojawiające się w Warszawie sporadycznie.
Po czterech okazjonalnych wjazdach taryfa ulgowa się kończy. Zgodnie z informacjami miasta od 5. wjazdu pojazdu niespełniającego wymagań służby mogą potraktować przejazd jako naruszenie zasad SCT. Im lepszy będzie elektroniczny obraz ruchu na granicy strefy, tym prostsze staje się ustalenie, że dany samochód nie pojawił się w centrum pierwszy raz.
I właśnie dlatego obecny system jest ciekawszy niż zwykła informacja o zamontowaniu nowych kamer. Dzisiaj około 15 urządzeń ma przede wszystkim dostarczyć Warszawie statystyk i pokazać, jak rzeczywiście działa SCT. Nie oznacza to jednak, że możliwości technologiczne kończą się na liczeniu samochodów. Ratusz sam pozostawił otwartą możliwość wykorzystania podobnych narzędzi przez służby w przyszłości. Zanim taki model stanie się automatyczną machiną do karania, trzeba rozwiązać kwestie prawne i organizacyjne, ale infrastruktura potrzebna do odczytywania samochodów już pracuje.
Dla kierowcy najprostsza zasada jest więc zupełnie zwyczajna. Przed wjazdem do centralnej części Warszawy dobrze sprawdzić, czy samochód spełnia aktualne wymagania SCT albo czy przysługuje dla niego wyjątek. Nie ma sensu zakładać, że skoro dziś 15 kamer ZDM nie wystawia mandatów, zakaz istnieje wyłącznie na papierze. Kontrolę mogą prowadzić Straż Miejska i Policja, kara wynosi do 500 zł, a elektronicznych narzędzi do identyfikowania pojazdów będzie raczej przybywać niż ubywać. Miasto nie zapowiedziało daty, od której analityczne kamery zaczną służyć służbom do kontroli – na 6 września 2026 r. takiej decyzji nie ma.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.