Włóż brudny ruszt do worka i zalej tym płynem. Po godzinie tłuszcz schodzi znacznie łatwiej
Przypalony tłuszcz na ruszcie piekarnika potrafi być wyjątkowo trudny do usunięcia. Zamiast przez kilkadziesiąt minut szorować metalową kratkę, można wykorzystać prosty patent z dużym workiem, ciepłą wodą i tabletką do zmywarki. Brud ma czas zmięknąć, a później znacznie łatwiej go usunąć.
Patent jest prosty, choć warto od razu sprostować jedną rzecz: nie trzeba zostawiać rusztu w worku przez całą noc. Opisywana metoda zakłada około godziny namaczania. Przy bardzo uporczywych zabrudzeniach można wydłużyć czas, o ile producent rusztu nie zaleca inaczej.
Włóż ruszt do dużego worka
Najpierw należy wyjąć ruszt z całkowicie zimnego piekarnika. Potrzebny będzie duży i szczelny worek, w którym metalowa kratka zmieści się w całości.
Do przygotowania roztworu potrzebne są:
- 1 tabletka do zmywarki,
- 2 litry ciepłej wody,
- 2 łyżki sody oczyszczonej.
Tabletkę należy rozpuścić w ciepłej wodzie, następnie dodać sodę i poczekać, aż mieszanina nieco ostygnie. Dopiero wtedy płyn można wlać do worka z rusztem. Worek trzeba szczelnie zamknąć i pozostawić na około godzinę.
Brud ma zmięknąć. Potem wystarczy gąbka
Cały sekret polega na tym, żeby nie próbować usuwać zaschniętego tłuszczu na sucho. Roztwór ma najpierw zmiękczyć nagromadzony brud i przypalone resztki.
Po około godzinie ruszt wyjmujemy i przecieramy gąbką. Następnie trzeba go bardzo dokładnie spłukać czystą wodą i wysuszyć przed ponownym umieszczeniem w piekarniku.
Przy mocno przypalonym ruszcie może być potrzebne dodatkowe przetarcie. Nie jest to więc magiczny sposób, po którym każdy wieloletni osad sam zniknie, ale namoczenie może znacznie ograniczyć konieczność intensywnego szorowania.
Jest jedna rzecz, o której łatwo zapomnieć
Tabletki do zmywarki zawierają skoncentrowane środki czyszczące. Najlepiej założyć rękawice, nie dopuszczać do kontaktu płynu z oczami i trzymać przygotowany roztwór poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt.
Nie warto również eksperymentować z dokładaniem innych detergentów. Szczególnie nie należy łączyć przypadkowych środków czyszczących zawierających chlor, kwasy czy amoniak.
Przed zastosowaniem metody dobrze też sprawdzić instrukcję piekarnika. Ruszt pokryty specjalną powłoką może wymagać innego sposobu czyszczenia niż zwykła metalowa kratka.
A co ze środkiem piekarnika?
Tu także lepiej nie zaczynać od ostrego druciaka. Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta – zwłaszcza jeśli urządzenie ma powierzchnie katalityczne, emalię łatwoczyszczącą albo funkcję pyrolizy.
Najprostszy patent z workiem najlepiej traktować więc jako sposób przede wszystkim na wyjmowany metalowy ruszt. Zamiast od razu walczyć z zaschniętym tłuszczem, pozwalamy środkowi czyszczącemu zrobić sporą część pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.