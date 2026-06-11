Wszystkie Polki do wojska? Posłowie zadecydowali w sprawie obowiązkowej ewidencji
Sejmowa Komisja ds. Petycji zdecydowała o losie petycji, która proponowała objęcie wszystkich kobiet obowiązkową kwalifikacją wojskową.
O co chodziło w petycji
Do Sejmu wpłynęła petycja BKSP-153-X-844/26 proponująca rozszerzenie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej na wszystkie kobiety – celem wprowadzenia ich danych do ewidencji wojskowej i określenia zdolności do służby. Autor zaznaczył przy tym, że chodzi wyłącznie o ewidencję – nie o obowiązek pełnienia służby wojskowej.
W uzasadnieniu wskazano, że ujęcie kobiet w procesie kwalifikacji umożliwiłoby pełniejsze rozpoznanie potencjału kadrowego w zakresie obronności i ułatwiło organizację działań w sytuacjach kryzysowych. Autor powołał się też na przykłady państw sojuszniczych, gdzie kobiety uczestniczą w procesach ewidencyjnych związanych z obronnością.
Dlaczego komisja powiedziała nie
Sejmowe Biuro Ekspertyz zwróciło uwagę, że zgodnie z ustawą z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny obowiązkowi obrony podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia. Do kwalifikacji wojskowej obowiązkowo stają mężczyźni kończący w danym roku 19 lat. Kobiety objęte są tym obowiązkiem tylko częściowo.
Poseł sprawozdawca Marcin Józefaciuk, opierając się na wnioskach sejmowego biura analiz, ocenił, że wprowadzenie obowiązku stawienia się do kwalifikacji przez wszystkie kobiety bez względu na posiadane kwalifikacje, ale bez powiązania z obowiązkiem służby wojskowej, byłoby rozwiązaniem niespójnym i pozbawionym logiki. Komisja ds. Petycji zdecydowała o nieuwzględnieniu żądania zawartego w petycji.
Jak wygląda sytuacja kobiet dziś
Obecnie przed komisjami wojskowymi obowiązkowo stają kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz te, które w danym roku kończą naukę w celu uzyskania takich kwalifikacji. Za przydatne uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów: medycznych, weterynaryjnych, morskich, lotniczych, a także zawodów psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów, teleinformatyków, nawigatorów i tłumaczy. Do kwalifikacji wojskowej mogą też zgłosić się ochotniczo kobiety zainteresowane służbą wojskową.
Decyzja komisji nie zamyka definitywnie tematu – petycja to tylko jeden z trybów inicjowania zmian legislacyjnych. Rząd lub posłowie mogą w każdej chwili złożyć projekt ustawy rozszerzający kwalifikację wojskową na kobiety w trybie zwykłego procesu legislacyjnego.
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