Wyłączą prąd w kilku dzielnicach Warszawy. Pracujesz zdalnie? Przygotuj powerbanki i internet mobilny, naładuj urządzenia
Od poniedziałku, 20 lipca, do czwartku, 23 lipca, Stoen Operator zaplanował serię wyłączeń prądu obejmujących kilka warszawskich dzielnic – od Bemowa przez Ursynów po Mokotów i Pragę-Południe. Najdłuższe przerwy sięgają 12 godzin, co dla pracujących z domu oznacza realny problem, jeśli nie przygotują się z wyprzedzeniem.
Poniedziałek, 20 lipca: dwie długie przerwy na start tygodnia
Tydzień otwiera wyłączenie na ulicy Telewizyjnej 34 na Bemowie, zaplanowane od 9:00 do 16:00 z powodu rozbudowy sieci. Znacznie dłużej, bo od 8:00 aż do 20:00 – czyli przez pełne 12 godzin – bez prądu zostaną mieszkańcy ulicy Edwarda Dembowskiego 15 na Ursynowie, gdzie trwa modernizacja stacji transformatorowej nr 8114 i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia. Tego samego dnia, od 7:30 do 13:00, wyłączenie obejmie też adresy przy ulicy Poprawnej 159, 161, 168 i 170.
Wtorek, 21 lipca: Praga-Południe bez prądu na osiem godzin
We wtorek najdłuższe wyłączenie dotknie ulicę Kamionkowską 9 na Pradze-Południe – prąd zniknie o 8:00 i wróci dopiero o 16:00. Powodem jest modernizacja stacji transformatorowej nr 10990, obejmująca wymianę transformatora i rozdzielnicy niskiego napięcia.
Środa, 22 lipca: najwięcej wyłączeń naraz
Środa przynosi zdecydowanie największy zakres prac w całym tygodniu. Na Ursynowie, przy ulicy Wiolinowej 5, prąd zniknie na kolejne 12 godzin – od 8:00 do 20:00 – w związku z modernizacją stacji 7931 i wymianą rozdzielni niskiego napięcia. Na Mokotowie, przy ulicach Artura Grottgera 12A i Belwederskiej 19, wyłączenie potrwa 11 godzin, od 7:00 do 18:00, z powodu modernizacji sieci niskiego i średniego napięcia.
Tego samego dnia, od 8:00 do 14:00, bez prądu zostaną też dwa rozległe obszary na Ursynowie – w rejonie ulic Bażancia, Kuropatwy i Synogarlicy oraz osobno przy Bażanciej, Kuropatwy, Perliczej, Synogarlicy i Zakręcie. W obu przypadkach przyczyną jest przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia, obejmująca łącznie kilkadziesiąt numerów porządkowych na tych ulicach.
Czwartek, 23 lipca: koniec tygodnia na Mokotowie
Ostatnie zaplanowane wyłączenie w tym tygodniu obejmie ulice Antoniego Józefa Madalińskiego 96/98 oraz Mieczysława Karłowicza 17-18 na Mokotowie, od 9:00 do 16:00, w ramach rozbudowy i modernizacji sieci.
Wszystkie wyłączenia w jednym miejscu
|Data
|Ulica / adres
|Dzielnica
|Godziny
|Przyczyna
|20.07 (pon.)
|Telewizyjna 34
|Bemowo
|9:00-16:00
|Rozbudowa sieci
|20.07 (pon.)
|Edwarda Dembowskiego 15
|Ursynów
|8:00-20:00
|Modernizacja stacji 8114, wymiana rozdzielnicy nN
|20.07 (pon.)
|Poprawna 159, 161, 168, 170
|–
|7:30-13:00
|–
|21.07 (wt.)
|Kamionkowska 9
|Praga-Południe
|8:00-16:00
|Modernizacja stacji 10990, wymiana transformatora i rozdzielnicy nN
|22.07 (śr.)
|Wiolinowa 5
|Ursynów
|8:00-20:00
|Modernizacja stacji 7931, wymiana rozdzielni nN
|22.07 (śr.)
|Artura Grottgera 12A, Belwederska 19
|Mokotów
|7:00-18:00
|Modernizacja sieci nN i SN
|22.07 (śr.)
|Bażancia 27, Kuropatwy (19-20, 22-22E, 26B-26J, 30-31, 33-35, 38, 40, 42-42A), Synogarlicy 2, 5, 8-9A, 14, 16
|Ursynów
|8:00-14:00
|Przebudowa linii napowietrznej nN
|22.07 (śr.)
|Bażancia 27, Kuropatwy (2W, 4, 7, 9, 11, 20, 22-25A, 31A, 33), Perlicza 2, 7, 10, 13-14, Synogarlicy 6, 9-9A, 11, 14, 16, Zakręt 27B, 30
|Ursynów
|8:00-14:00
|Przebudowa linii napowietrznej nN
|23.07 (czw.)
|Antoniego Józefa Madalińskiego 96/98, Mieczysława Karłowicza 17-18
|Mokotów
|9:00-16:00
|Rozbudowa sieci / modernizacja
Dlaczego akurat teraz tyle wyłączeń naraz
Skala prac nie jest przypadkowa. Znaczna część warszawskiej sieci energetycznej pochodzi jeszcze z lat 70. i 80. i została zaprojektowana do jednokierunkowego przesyłu prądu z elektrowni do odbiorców. Dziś tysiące instalacji fotowoltaicznych na dachach domów oddają energię z powrotem do sieci, czego stara infrastruktura nie zawsze dobrze znosi. Do tego dochodzi trwająca instalacja inteligentnych liczników, która często wymaga wcześniejszej wymiany starych złączy i rozdzielnic. Stoen Operator planuje wyłączenia tak, żeby przy jednej przerwie zrealizować kilka zadań na tym samym odcinku sieci – stąd przerwy sięgające nawet 12 godzin zamiast kilku krótszych wizyt rozłożonych w czsie.
Co to oznacza dla Ciebie? Praca zdalna wymaga dziś przygotowania, nie tylko laptopa na baterii
Największym zagrożeniem dla kogoś pracującego z domu nie jest sam brak prądu w laptopie, tylko internet. Domowy router traci zasilanie razem z resztą mieszkania, a bateria w laptopie na nic się nie zda, jeśli nie ma do czego się podłączyć. Jeszcze wieczorem przed planowanym wyłączeniem warto sprawdzić, czy telefon ma wykupiony pakiet danych mobilnych wystarczający na kilka godzin pracy, i przetestować hotspot z telefonu, zanim okaże się to konieczne w środku ważnego spotkania online.
Osoby, dla których praca zdalna tego dnia jest nie do przełożenia, powinny rozważyć wcześniejszą rezerwację miejsca w kawiarni, bibliotece czy biurze coworkingowym poza obszarem wyłączenia – to prostsze niż improwizowanie w trakcie samej przerwy. Warto też z wyprzedzeniem poinformować współpracowników czy klientów o możliwej niedostępności w danych godzinach, zamiast tłumaczyć się dopiero w trakcie spotkania, które nagle się urwie.
Zanim zabraknie prądu, naładuj do pełna laptop, telefon i powerbank, jeśli go masz – to podstawa niezależnie od tego, czy planujesz pracować, czy nie. Sprzęt wrażliwy na przepięcia, jak komputer stacjonarny, telewizor czy drukarka, warto fizycznie odłączyć od gniazdka na czas wyłączenia, bo powrót napięcia po wielogodzinnej przerwie bywa gwałtowny. Jeśli w domu działa pompa wodna, hydrofor albo pompa ciepła, brak prądu oznacza też brak ciśnienia wody czy ogrzewania – warto nabrać zapas wody pitnej, zwłaszcza przy dłuższych, kilkunastogodzinnych przerwach.
Każde planowane wyłączenie, zgodnie z zastrzeżeniem samego Stoen Operatora, może zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia – to działa też w drugą stronę, więc nie warto zakładać, że skoro dziś prąd wrócił wcześniej niż zapowiadano, jutro będzie tak samo. Aktualny status swojego adresu najpewniej sprawdzisz na portalu awaria.stoen.pl, wpisując konkretną ulicę i nuner.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.