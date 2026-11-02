Wyłączenia prądu w Warszawie od 2 listopada. Nawet 13 godzin prac, długa lista ulic i adresów
Od poniedziałku 2 listopada mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawach energii elektrycznej. Stoen Operator zapowiedział prace przy stacjach transformatorowych i sieci energetycznej w różnych częściach stolicy. W harmonogramie znalazły się zarówno dwugodzinne wyłączenia, jak i prace przewidziane na 13 godzin. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten czas mieszkańcy pozostaną bez prądu.
Początek listopada przyniesie utrudnienia w kilku warszawskich dzielnicach. Prace obejmą między innymi Wawer, Bemowo, Wolę, Pragę-Północ i inne części miasta.
Operator prowadzi modernizacje, przebudowy i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej. W części lokalizacji konieczne będzie czasowe odłączenie zasilania.
Sprawdziliśmy harmonogram planowanych wyłączeń od 2 listopada 2026 roku. Poniżej publikujemy daty, godziny oraz adresy, których dotyczą zapowiedzi.
Poniedziałek, 2 listopada. Pierwsze wyłączenia w Warszawie
Na poniedziałek zaplanowano dwie przerwy w dostawach energii elektrycznej.
Godz. 8:00–10:00
- ul. Jeziorowa 48.
Powodem jest modernizacja stacji transformatorowej nr 10764.
Godz. 10:30–12:30
- ul. Motylkowa 11–11H.
W tym przypadku przerwa związana jest z modernizacją stacji transformatorowej nr 10739.
Oba wyłączenia zaplanowano na około 2 godziny.
Wtorek, 3 listopada. Prace nawet do godziny 20:00
We wtorek harmonogram jest znacznie bardziej rozbudowany. Prace zaplanowano w kilku częściach Warszawy.
Godz. 7:00–16:00
- ul. Grzybowska 47.
Powodem jest modernizacja sieci niskiego napięcia.
Godz. 7:00–9:00
- ul. Wolska 71.
Zaplanowano naprawę sieci elektroenergetycznej.
Godz. 8:00–14:00
- ul. Wrzesińska 6.
Prace obejmą przebudowę sieci kablowej.
Godz. 8:00–15:00
- ul. Gratyny 5A, 11–11B, 13–13D.
Powodem jest modernizacja i rozbudowa sieci.
Godz. 8:00–15:00
- ul. Jeleniogórska 19,
- ul. Jesiotrowa 7A,
- ul. Klukowska 9–9E oraz 13B,
- ul. Palmirska 10A.
Zaplanowano rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej.
Godz. 8:00–13:00
- ul. IV Poprzeczna 23,
- ul. Rzeźbiarska 76A–76B oraz 85.
Prace dotyczą podłączenia złącza kablowego.
Bemowo, 3 listopada. Długi harmonogram, ale tylko dwie krótkie przerwy
Szczególną uwagę powinni zwrócić mieszkańcy Bemowa.
Na wtorek 3 listopada, w godzinach 7:00–20:00, zaplanowano modernizację stacji transformatorowej nr 8987.
Prace obejmą wybrane budynki przy następujących ulicach:
- Drzeworytników 31A,
- Józefa Wybickiego 13, 16,
- Kontuszowa 2–6, 8–8A, 10–11, 13–18, 20, 22,
- Legionowa 8, 10,
- Lustrzana 5A–18, 20, 22–37, 39, 41,
- Miejska 5A,
- Sternicza 66, 68, 70, 72, 74, 76–76A, 78–78A, 80–80B, 91, 103–103A, 105–105A, 107–107A, 109, 113–113A, 115–115A, 117, 121, 123,
- Słomiana 26, 28A.
Ważne: 13 godzin to przedział przewidziany na prowadzenie prac, a nie czas ciągłego wyłączenia prądu.
Z komunikatu wynika, że podczas przełączeń mają wystąpić dwie przerwy trwające po około 30 minut.
Oznacza to, że mieszkańcy nie powinni zakładać całodziennego braku energii, choć muszą liczyć się z krótkimi przerwami w zasilaniu.
Środa, 4 listopada. Kolejne ulice na liście
Na środę zaplanowano następne prace przy warszawskiej sieci energetycznej.
Godz. 7:30–13:30
- ul. Marcina Kątskiego 1, 3, 9, 13, 19, 33,
- ul. Wiklinowa 2, 7A–7C, 9–10A.
Powodem jest modernizacja linii energetycznej.
Godz. 8:00–15:00
- ul. Spytka z Melsztyna 12, 14.
Zaplanowano rozbudowę sieci.
Godz. 8:00–13:00
- ul. Jachowicza 23A,
- ul. Przedmiejska 7,
- ul. Przylaszczkowa 7, 9, 11, 20, 22–22A, 24A, 36A, 38, 40, 42, 46, 50, 52.
Prace dotyczą zastąpienia fragmentu linii napowietrznej linią kablową.
Godz. 8:00–13:00
- ul. Wolborska 7–7A, 9.
Powodem jest podłączenie złącza kablowego.
Godz. 8:00–14:00
- ul. Michała Kajki 41.
Zaplanowano rozbudowę sieci kablowej niskiego napięcia.
Czwartek, 5 listopada. Wyłączenia również w Wilanowie
Kolejne prace zaplanowano na czwartek.
Godz. 7:30–13:30
- ul. Marcina Kątskiego 1, 3, 9, 13, 19, 33,
- ul. Wiklinowa 2, 7A–7C, 9–10A.
Prace dotyczą modernizacji linii energetycznej.
Godz. 8:00–13:00
- ul. Bruzdowa 20–20A, 22C, 25A,
- ul. Grabalówki 1A–1E, 3–4A,
- ul. Syta 1J.
Powodem jest przestawienie słupa linii napowietrznej niskiego napięcia.
Dlaczego Stoen Operator wyłącza prąd?
Planowane wyłączenia są związane przede wszystkim z pracami technicznymi przy infrastrukturze elektroenergetycznej.
Mogą obejmować modernizację stacji transformatorowych, przebudowę kabli, wymianę urządzeń lub rozbudowę sieci.
Operator wyjaśnia, że ze względów bezpieczeństwa część takich prac wymaga czasowego odłączenia zasilania.
Godziny podane w harmonogramie są planowane i mogą ulec zmianie. Wyłączenie może zostać skrócone, przesunięte lub odwołane.
Jak przygotować się na wyłączenie prądu?
Mieszkańcy adresów objętych harmonogramem powinni wcześniej wykonać kilka czynności.
- Naładuj telefon i powerbank. W przypadku dłuższej przerwy pozwoli to utrzymać kontakt z bliskimi i korzystać z najważniejszych informacji.
- Przygotuj latarkę. Lepiej nie polegać wyłącznie na oświetleniu telefonu.
- Zabezpiecz pracę na komputerze. Zapisz dokumenty i zaplanuj czynności wymagające dostępu do internetu lub urządzeń elektrycznych poza godzinami prac.
- Ogranicz otwieranie lodówki i zamrażarki. Dzięki temu żywność dłużej zachowa odpowiednią temperaturę.
- Sprawdź aktualny harmonogram. Informacje o wyłączeniach mogą być aktualizowane, dlatego przed planowaną przerwą warto zweryfikować swój adres.
Aktualne komunikaty publikowane są w serwisie Stoen Operator. W przypadku awarii sieci można kontaktować się z pogotowiem energetycznym pod numerem 22 821 31 31.
Planowane wyłączenia nie oznaczają awarii obejmującej całą Warszawę. Dotyczą wskazanych adresów i określonych przedziałów czasowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.