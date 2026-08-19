Wylotówka z Warszawy stoi. Dwa zdarzenia na A2, korek sięga 10 kilometrów
Autostrada A2 w kierunku Poznania jest zablokowana po potrąceniu pieszego. Korek zaczyna się już na wysokości ulicy Promyka w Pruszkowie i ma 6,3 km, a dalej, w rejonie Kotowic, droga została całkowicie zamknięta. Łącznie kierowcy mają przed sobą około 10 km utrudnień.
Zablokowane dwa pasy i całkowite zamknięcie kilka kilometrów dalej
Do potrącenia pieszego doszło na jezdni w kierunku Poznania, gdzie zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Na miejscu pracuje policja. Stan poszkodowanego pozostaje nieznany, a służby nie przekazały dotąd informacji o jego tożsamości ani o okolicznościach, w jakich znalazł się na autostradzie.
Sytuację skomplikowało drugie zdarzenie, do którego doszło na tej samej jezdni około 2 km dalej, również w kierunku Poznania. Nakładanie się dwóch punktów blokady na krótkim odcinku sprawia, że ruch praktycznie nie ma jak się rozładować, bo pojazdy przepuszczone przez pierwsze miejsce natychmiast trafiają na kolejne zwężenie.
Droga zamknięta na wysokości Kotowic, wyznaczono objazdy
Za korkiem autostrada jest już całkowicie nieprzejezdna. Zamknięcie obowiązuje w rejonie miejscowości Kotowice w gminie Brwinów, na wysokości ulicy Józefa Piłsudskiego, w okolicy Miejsca Obsługi Podróżnych Brwinów. Ruch kierowany jest na wyznaczone objazdy, co przy natężeniu typowym dla tej trasy oznacza przeniesienie tysięcy pojazdów na lokalne drogi gminy Brwinów i powiatu pruszkowskiego, nieprzystosowane do takiego obciążenia.
Suma utrudnień, licząc od początku zatoru w Pruszkowie do miejsca zamknięcia, to około 10 km. Przy zdarzeniu z udziałem pieszego czynności na miejscu bywają długie, ponieważ obejmują oględziny, pomiary i dokumentację, a droga wraca do przejezdności dopiero po ich zakończeniu.
Kto jedzie na zachód, powinien zawrócić przed Pruszkowem
Najważniejsza decyzja dotyczy momentu, w którym opuszcza się autostradę, bo po wjeździe na zakorkowany odcinek wyboru już nie ma. Kierowcy ruszający ze stolicy na zachód powinni rozważyć zjazd z A2 jeszcze przed węzłem w rejonie Pruszkowa i przełożenie trasy na drogę krajową nr 92, biegnącą przez Ożarów Mazowiecki, Błonie i Sochaczew. Trasa jest wolniejsza, prowadzi przez tereny zabudowane i ma ograniczenia prędkości, ale przy dziesięciu kilometrach zatoru i nieznanym czasie odblokowania autostrady bilans i tak wypada na jej korzyść.
Jadący od strony Poznania w kierunku Warszawy nie są objęci blokadą, ponieważ zdarzenia dotyczą przeciwnej jezdni. Mogą jednak liczyć się ze spowolnieniem wynikającym z zainteresowania kierowców tym, co dzieje się po drugiej stronie, oraz z ruchu służb.
Osobna uwaga dotyczy tych, którzy już stoją w korku. Na autostradzie obowiązuje obowiązek utworzenia korytarza życia, czyli wolnego pasa między skrajnymi liniami pojazdów, którym mogą przejechać służby ratunkowe. Przy dwóch zdarzeniach na jednym odcinku ten korytarz może być potrzebny więcej niż raz, także po to, żeby karetka albo radiowóz mogły opuścić miejsce zdarzenia. Wychodzenie z auta na jezdnię i przemieszczanie się pieszo między pojazdami jest natomiast zabronione i w sytuacji, gdy służby dopiero organizują ruch, bywa niebezpieczne.
[AKTUALIZACJA] Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Osoba poszkodowana w wypadku została przewieziona do szpitala. Jest ranna, ale jej stan nie jest znany.
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać do około godziny 23.30.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.