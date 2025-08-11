Z ostatniej chwili: gigantyczne utrudnienia w ruchu. Zderzenie i samochód na boku

11 sierpnia 2025 15:10 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na ul. Puławskiej w Warszawie, w rejonie numeru 300, doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Zdjęcia i informacje otrzymaliśmy od naszego Czytelnika.

Fot. Czytelnik

Młodszy brygadier Krzysztof Wójcik ze stołecznej straży pożarnej przekazał w rozmowie z Warszawą w Pigułce, że w zdarzeniu brały udział dwa samochody. Jeden z nich przewrócił się na bok.

Poszkodowana została jedna osoba – pomoc medyczna została udzielona na miejscu, bez konieczności transportu do szpitala.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej, policja jest w drodze.

Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu w tym rejonie.

[AKTUALIZACJA] Bartłomiej Śniadała z Zespołu Prasowego Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Warszawą w Pigułce doprecyzował, że kierowca Dacii wjechał w dwa zaparkowane samochody w wyniku czego auto przewróciło się na bok. Potwierdził też, że na szczęście nikt nie został ranny.

Fot. Czytelnik

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl