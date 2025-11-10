Z ostatniej chwili. Tragedia w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków
Dramatyczne doniesienia z Afryki Północnej. Na południu Maroka doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch obywateli Polski. Samochód, którym podróżowali, przewrócił się w czasie jazdy przez pustynny teren. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia mężczyzn nie udało się uratować.
Śmierć Polaków w Maroku potwierdziło MSZ
Informacje o tragedii przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, w rozmowie z TVN24.
– „Na południu Maroka doszło do tragicznego wypadku drogowego. Samochód, którym podróżowali dwaj obywatele Polski, przewrócił się. W wyniku zdarzenia obaj ponieśli śmierć. Konsul RP jest w stałym kontakcie z rodzinami ofiar oraz lokalnymi służbami” – poinformował rzecznik resortu.
Obecnie prowadzone są działania związane z organizacją transportu ciał do Polski oraz ustalaniem dokładnych okoliczności tragedii.
Tragiczny finał podróży po popularnym kierunku
Maroko od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich turystów. Jesień to czas, gdy wielu wybiera ten kierunek ze względu na łagodny klimat i idealne warunki do zwiedzania pustyni, gór Atlasu czy historycznych medyn. Jak podają lokalne media, wypadek miał miejsce w rejonie pustynnym, gdzie warunki drogowe bywają wyjątkowo trudne — wąskie szlaki, piasek i ograniczona widoczność mogły przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem.
Polskie służby apelują o ostrożność
Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do osób podróżujących do krajów Afryki Północnej o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz regularne sprawdzanie komunikatów dla podróżnych publikowanych na stronie resortu. W regionach pustynnych i górskich nawet niewielki błąd może skończyć się tragicznie.
Tragedia wstrząsnęła rodzinami i znajomymi ofiar. Jak podkreślają służby, to jedna z najpoważniejszych tragedii z udziałem Polaków za granicą w ostatnich miesiącach.
Polskie władze zapewniają, że rodziny zmarłych otrzymują pełne wsparcie konsularne i psychologiczne.
