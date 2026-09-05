Żabka zmienia program lojalnościowy i Żappsy. Rewolucja w aplikacji od listopada. Sprawdź terminy w Warszawie
Sieć sklepów Żabka zapowiedziała gruntowną przebudowę swojego popularnego programu lojalnościowego w aplikacji Żappka. Dotychczasowy system zbierania punktów (tzw. żappsów) przechodzi do historii, a od 1 listopada 2026 roku klienci zyskają dostęp do nowej odsłony aplikacji opartej na grywalizacji i głębokiej personalizacji nagród. Dotychczas zgromadzone punkty nie przepadną od razu, jednak klienci muszą pamiętać o nieprzekraczalnych terminach ich wymiany na kupony. W stołecznych dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście, gdzie gęstość sklepów tej sieci należy do największych w kraju, z aplikacji korzystają codziennie setki tysięcy mieszkańców i pracowników biurowych.
Zbieranie punktów do 31 października, wygaszenie do końca roku. Nowe wyzwania w Żappce
Zgodnie z oficjalnym komunikatem sieci, punkty na dotychczasowych zasadach będzie można gromadzić wyłącznie do 31 października 2026 roku. Zebrane do tego dnia środki lojalnościowe zachowają ważność do 31 grudnia 2026 roku, po czym zostaną bezpowrotnie anulowane. Wygenerowane wcześniej kupony promocyjne trzeba będzie zrealizować zgodnie z ich indywidualną datą ważności, lecz nie później niż do ostatniego dnia bieżącego roku. Od listopada wchodzi w życie nowy model, w którym klasyczne zbieranie punktów zastąpią mechanizmy znane z gier (grywalizacja) oraz dedykowane wyzwania zakupowe dostosowane do indywidualnych preferencji klienta.
Zmiana regulaminu oraz zasady profilowania użytkowników w nowym programie lojalnościowym podlegają ścisłym rygorom prawnym. Podstawą prawną określającą obowiązki informacyjne oraz ochronę praw klientów w usługach cyfrowych są przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Przejście do nowego programu wymaga aktywnego wyrażenia nowych zgód regulaminowych w aplikacji. Jednocześnie sieć uspokaja, że usługi towarzyszące, takie jak Żappka Pay czy obsługa Paczek w Żabce, pozostaną dostępne bez zmian.
Codzienne zakupy stołecznych klientów. Wola, Mokotów i Śródmieście
W Warszawie, gdzie punkty Żabka znajdują się niemal na każdym skrzyżowaniu, aplikacja Żappka stała się podstawowym narzędziem podczas codziennych zakupów i przerw lunchowych. W biurowych zagłębiach na warszawskiej Woli (rejon ul. Towarowej) oraz na Mokotowie (Służewiec Przemysłowy) pracownicy korporacji masowo wymieniają żappsy na przekąski i kawę.
Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście zniżki w aplikacji cieszą się ogromną popularnością wśród studentów i turystów. Przedstawiciele sieci przypominają, że powiadomienia o terminach wygaszania starych punktów będą wysyłane bezpośrednio w aplikacji, jednak to na klientach spoczywa obowiązek wykorzystania zgromadzonych żappsów przed sylwestrową północą.
Jak krok po kroku wykorzystać zgromadzone Żappsy i przejść do nowego programu
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci bezpiecznie wykorzystać zebrane punkty i dołączyć do nowej Żappki:
- Zbieraj dotychczasowe Żappsy do 31 października – pamiętaj, że po tym dniu stary algorytm naliczania punktów za zakupy zostanie wyłączony.
- Wymień punkty na kupony rabatowe przed 31 grudnia – przezejrzyj katalog nagród i wykorzystaj zgromadzony zapas żappsów, aby nie utracić ich po nowym roku.
- Zrealizuj aktywne kupony w terminie – wykorzystaj pobrane kody rabatowe w sklepach na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu najpóźniej do 31 grudnia 2026 r.
- Zaakceptuj nowy regulamin i zgody w aplikacji – od listopada wyraź zgody w smartfonie, aby od razu odblokować dostęp do nowych wyzwań i grywalizacji.
- Korzystaj bez przeszkód z Żappka Pay i odbioru paczek – pamiętaj, że wdrożenie nowego systemu lojalnościowego nie wpływa na działanie płatności cyfrowych i usług kurierskich.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.