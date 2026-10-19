Zaczęło się od poniedziałku w Biedronce! Wielka akcja, ceny lecą w dół. Drugi produkt za 5 zł i promocja 4+4 gratis!
Biedronka ruszyła z nową falą promocji. Od poniedziałku 19 października klienci mogą skorzystać z dużych obniżek na mięso, warzywa, owoce, masło i produkty spożywcze. Niektóre artykuły potaniały nawet o 60 procent, a wśród najciekawszych ofert znalazły się promocje „drugi za 5 zł” oraz „4+4 gratis”. Na zakupy nie warto jednak wybierać się bez sprawdzenia warunków, ponieważ część rabatów wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Biedronka ruszyła z wielką akcją od poniedziałku. Ceny mocno w dół
Od 19 października w sklepach Biedronka obowiązuje nowa oferta promocyjna pod hasłem „Od zawsze na Twoim – codziennie niskie ceny”.
Sieć przygotowała obniżki na produkty, które regularnie trafiają do koszyków zakupowych Polaków.
Wśród przecenionych artykułów znalazły się między innymi winogrona, ziemniaki, mięso wieprzowe, masło, olej oraz produkty marki Nasza Spiżarnia.
Część promocji potrwa tylko dwa dni, a inne będą dostępne przez większą część tygodnia.
Winogrona aż 40 procent taniej. Kilogram za 5,99 zł
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert są ciemne winogrona mołdawskie sprzedawane na wagę.
Od poniedziałku 19 października kilogram kosztuje 5,99 zł.
Biedronka reklamuje tę ofertę jako obniżkę o 40 procent.
Promocja obowiązuje 19 i 20 października, czyli w poniedziałek i wtorek.
To propozycja dla osób, które chcą kupić świeże owoce w niższej cenie.
Polskie ziemniaki za 99 groszy! Cena spadła o połowę
Kolejną promocją, która może przyciągnąć klientów, są polskie ziemniaki jadalne sprzedawane na wagę.
Cena została obniżona aż o 50 procent.
Za kilogram trzeba zapłacić tylko 0,99 zł.
Oferta obowiązuje od 19 do 21 października, a więc przez trzy dni.
Ziemniaki należą do podstawowych produktów spożywczych, dlatego tak duża obniżka może zainteresować szczególnie rodziny robiące większe zakupy.
Mięso w Biedronce. Drugi kawałek za 5 zł za kilogram
Duże zainteresowanie może wzbudzić promocja na szynkę wieprzową bez kości, pakowaną próżniowo, pochodzącą z polskiej wieprzowiny.
Sieć przygotowała specjalną ofertę, w której drugi kawałek kosztuje 5 zł za kilogram.
Promocja obowiązuje 19 i 20 października.
Aby z niej skorzystać, trzeba kupić dwa opakowania produktu. Oferta jest przeznaczona dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny wynoszący dwa opakowania, w tym jedno objęte rabatem.
Warto zwrócić uwagę, że cena 5 zł za kilogram dotyczy drugiego, promocyjnego kawałka mięsa, a nie całego zakupu.
Masło taniej o 58 procent. Cena spadła do 2,49 zł
W nowej gazetce znalazła się również mocna promocja na masło.
Masło Ekstra Polmlek Mleczarnia, 200 g, lub Masło Ekstra Polmlek, 200 g, można kupić za 2,49 zł za kostkę.
Biedronka reklamuje tę ofertę jako obniżkę o 58 procent.
Promocja obowiązuje od 19 do 24 października.
Warunkiem uzyskania ceny promocyjnej jest posiadanie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Obowiązuje limit dzienny trzech sztuk, z czego wszystkie trzy mogą zostać objęte rabatem.
To jedna z najbardziej interesujących ofert dla osób regularnie kupujących masło do pieczenia, gotowania i przygotowywania kanapek.
Olej Kujawski za 5,99 zł. Trzeba spełnić warunek
Biedronka przeceniła również olej rzepakowy Kujawski o pojemności 1 litra.
W ramach promocji cena wynosi 5,99 zł za butelkę.
Aby skorzystać z oferty, należy kupić dwa opakowania i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Promocja obowiązuje od 19 do 24 października.
Dzienny limit wynosi dwie sztuki objęte rabatem.
Produkty Nasza Spiżarnia aż 60 procent taniej
Kolejna oferta obejmuje wszystkie produkty marki Nasza Spiżarnia.
Biedronka przygotowała promocję, w której drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 60 procent.
Artykuły można dowolnie mieszać w ramach wskazanej marki.
Promocja obowiązuje od 19 do 24 października i wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Limit wynosi sześć sztuk dziennie, w tym trzy objęte rabatem.
Warto pamiętać, że 60-procentowa obniżka dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie wszystkich artykułów w koszyku.
Znicze w promocji 4+4 gratis. Przygotowania do Wszystkich Świętych
W nowej ofercie znalazła się również promocja związana ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.
Biedronka przygotowała akcję 4+4 gratis na wszystkie znicze.
Oznacza to, że przy zakupie ośmiu produktów cztery najtańsze można otrzymać bez dodatkowej opłaty.
Znicze można dowolnie mieszać w ramach promocji.
Oferta obowiązuje od 19 do 24 października i wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Limit dzienny wynosi 32 sztuki, w tym maksymalnie 16 gratis.
To propozycja dla osób, które już teraz przygotowują się do odwiedzin na cmentarzach.
Najważniejsze promocje Biedronki od 19 października
|Produkt
|Promocja
|Termin
|Winogrona ciemne mołdawskie
|5,99 zł/kg
|19–20.10
|Polskie ziemniaki jadalne
|0,99 zł/kg
|19–21.10
|Szynka wieprzowa bez kości
|Drugi kawałek za 5 zł/kg
|19–20.10
|Masło Ekstra Polmlek 200 g
|2,49 zł/szt.
|19–24.10
|Olej Kujawski 1 l
|5,99 zł/szt. przy zakupie 2
|19–24.10
|Produkty Nasza Spiżarnia
|Drugi tańszy 60% taniej
|19–24.10
|Wszystkie znicze
|4+4 gratis
|19–24.10
Uwaga na limity i kartę Moja Biedronka
Przed zakupami warto dokładnie zapoznać się z zasadami promocji.
Wiele ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Część rabatów naliczana jest dopiero po zakupie określonej liczby produktów.
Obowiązują również limity dzienne.
Klienci, którzy nie spełnią warunków akcji, mogą zapłacić standardową cenę.
Największe zainteresowanie mogą wzbudzić ziemniaki za 99 groszy, masło za 2,49 zł oraz promocja na znicze 4+4 gratis. Wszystkie te oferty mają jednak określone terminy, dlatego warto zaplanować zakupy wcześniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.