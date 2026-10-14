Zaczęło się. Polacy mogą stracić fortunę. Nowe przepisy już obowiązują, a tysiące właścicieli mają problem
Kupili działki za oszczędności życia, planowali budowę domu, a teraz mogą stanąć przed poważnym problemem. Od 1 września 2026 roku obowiązują nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W gminach, które nie mają obowiązującego planu ogólnego, uzyskanie takiej decyzji na podstawie nowego wniosku zostało co do zasady zablokowane. Właściciele gruntów obawiają się, że ich inwestycje utkną na miesiące, a część nieruchomości straci na atrakcyjności. Sytuacja jest szczególnie trudna dla tych, którzy wydali duże pieniądze na działkę z myślą o budowie wymarzonego domu.
Zaczęło się 1 września. Właściciele działek zderzyli się z nowymi przepisami
Jeszcze niedawno zakup działki budowlanej wydawał się dla wielu rodzin jednym z najważniejszych kroków na drodze do własnego domu.
Niektórzy odkładali pieniądze przez kilkanaście lat. Inni sprzedawali mieszkania, korzystali z oszczędności albo zaciągali zobowiązania finansowe, aby kupić odpowiedni grunt.
Teraz część właścicieli musi ponownie sprawdzić, czy na swojej nieruchomości rzeczywiście będzie mogła rozpocząć planowaną inwestycję.
Wszystko przez reformę planowania przestrzennego.
Od 1 września 2026 roku obowiązują przepisy, które istotnie zmieniają zasady wydawania nowych decyzji o warunkach zabudowy.
Największy problem dotyczy terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonych w gminach, które nie zdążyły wprowadzić planu ogólnego.
W takich przypadkach uzyskanie nowej decyzji o warunkach zabudowy zostało co do zasady wstrzymane.
Ponad połowa gmin bez uchwalonego planu. Skala problemu jest ogromna
Reforma zakładała, że samorządy przygotują plany ogólne, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty te mają określać zasady zagospodarowania terenów na obszarze poszczególnych gmin.
Problem w tym, że nie wszystkie samorządy zakończyły prace na czas.
Według zestawienia Działkopedii, na 30 września 2026 roku plany ogólne uchwalono w 1148 spośród 2479 polskich gmin.
Oznacza to, że 1331 gmin nie miało jeszcze uchwalonego planu ogólnego.
To pokazuje skalę opóźnień. Należy jednak pamiętać, że samo uchwalenie planu nie zawsze oznacza jego wejście w życie.
Dla właściciela działki najważniejszy jest właśnie aktualny, obowiązujący stan prawny w konkretnej gminie.
Działka nadal jest twoja. Ale budowa może zostać zablokowana
Najbardziej dotkliwą konsekwencją reformy może być brak możliwości uzyskania decyzji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji.
Dotyczy to przede wszystkim działek, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Jeśli właściciel nie uzyskał wcześniej decyzji o warunkach zabudowy i nie wszczął odpowiedniego postępowania przed 1 września, może być zmuszony do oczekiwania na wejście w życie planu ogólnego.
Nie oznacza to, że grunt zostaje odebrany.
Nie oznacza również, że każda działka automatycznie traci status budowlany.
Problem polega na tym, że bez odpowiednich dokumentów możliwość realizacji inwestycji może zostać czasowo ograniczona, a w niektórych przypadkach nowe ustalenia planistyczne mogą nie przewidywać oczekiwanej przez właściciela zabudowy.
To z kolei może wpływać na atrakcyjność nieruchomości dla potencjalnych kupujących.
Nawet uchwalenie planu nie gwarantuje możliwości budowy
Wprowadzenie planu ogólnego nie rozwiązuje automatycznie wszystkich problemów.
Nowe dokumenty dzielą obszar gminy na strefy planistyczne.
To od ich przeznaczenia oraz innych ustaleń planistycznych zależy, jakie inwestycje będą możliwe na konkretnych terenach.
W przypadku działek bez planu miejscowego istotne znaczenie mają także obszary uzupełnienia zabudowy.
Właściciel, który kupił grunt z zamiarem budowy domu jednorodzinnego, powinien więc sprawdzić, czy ustalenia planu pozwalają na taką inwestycję.
Może się bowiem okazać, że samo posiadanie nieruchomości i dostęp do drogi nie wystarczą do uzyskania nowej decyzji o warunkach zabudowy.
Są jednak ważne wyjątki. Nie wszyscy właściciele są w tej samej sytuacji
Nowe ograniczenia nie obejmują wszystkich działek w jednakowy sposób.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wszczęte przed 1 września 2026 roku mogą być kontynuowane na zasadach przewidzianych przepisami przejściowymi.
Istotna jest również sytuacja osób, które już mają ostateczne decyzje o warunkach zabudowy.
Według wyjaśnień ministerstwa wejście w życie nowego planu ogólnego nie powoduje samo w sobie utraty możliwości wykorzystania wcześniej wydanej, ważnej decyzji WZ przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.
Inaczej wygląda sytuacja właścicieli działek objętych obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W takich przypadkach możliwość zabudowy ocenia się na podstawie ustaleń tego planu, a nie poprzez uzyskiwanie nowej decyzji WZ.
Dlatego nie można twierdzić, że od września w całej Polsce obowiązuje zakaz budowy domów.
Właściciele działek obawiają się utraty pieniędzy
Największe emocje budzą konsekwencje finansowe.
Działka kupiona z myślą o budowie domu może być znacznie mniej atrakcyjna, jeśli inwestycji nie da się rozpocząć w przewidywanym terminie.
Dla rodziny, która przeznaczyła na grunt kilkaset tysięcy złotych, wielomiesięczne oczekiwanie oznacza zamrożenie znacznej części majątku.
Do tego mogą dochodzić koszty projektów, przygotowania dokumentacji czy obsługi finansowania.
Nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że wszyscy właściciele działek objętych nowymi zasadami już ponieśli straty albo bezpowrotnie utracili oszczędności.
Rzeczywiste konsekwencje zależą od lokalizacji nieruchomości, obowiązujących dokumentów oraz etapu przygotowania inwestycji.
Co powinien teraz zrobić właściciel działki?
Przede wszystkim warto sprawdzić aktualną sytuację planistyczną nieruchomości.
Należy ustalić, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy w gminie obowiązuje już plan ogólny oraz jakie przeznaczenie przewidziano dla danego terenu.
Jeżeli właściciel złożył wcześniej wniosek o warunki zabudowy, powinien zweryfikować status postępowania.
Osoby, które mają już decyzję WZ, powinny sprawdzić jej ważność i możliwość wykorzystania przy planowanej inwestycji.
Informacji należy szukać w urzędzie gminy lub miasta, Biuletynie Informacji Publicznej oraz oficjalnych dokumentach planistycznych.
Reforma już obowiązuje, a jej skutki mogą być poważne dla właścicieli gruntów. Najważniejsze jest jednak to, że nie każda działka stała się niezdatna do zabudowy. O wszystkim decyduje konkretna sytuacja prawna nieruchomości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.