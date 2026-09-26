Zaczęło się w Biedronce. Tylko dziś klienci kupią te produkty znacznie taniej
Biedronka uruchomiła w sobotę, 26 września, specjalne jednodniowe promocje. Taniej można kupić mięso, kiełbasę oraz produkty do prania. Klienci muszą jednak zwrócić uwagę na warunki akcji – część ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka, a zakupy objęto limitami. Po zamknięciu sklepów promocje przestaną obowiązywać.
Sobota przyniosła klientom Biedronki kolejną serię mocnych obniżek. Największe różnice cenowe dotyczą mięsa i wędlin, ale specjalną ofertą objęto również produkty marki Vizir.
Promocje obowiązują tylko 26 września lub kończą się właśnie tego dnia. Warto więc dokładnie sprawdzić informacje umieszczone przy cenach, ponieważ nie wszystkie rabaty naliczają się automatycznie.
Udka i podudzia z kurczaka za 6,49 zł za kilogram
Jedną z najmocniejszych sobotnich ofert jest promocja na świeże udko lub podudzie z kurczaka marki Kraina Mięs.
Cena została obniżona do:
6,49 zł za kilogram.
Według gazetki cena regularna wynosiła 13,99 zł za kilogram. Oznacza to obniżkę o 7,50 zł, czyli o ponad połowę.
Oferta dotyczy sklepów bez tradycyjnej lady promocyjnej. Przed włożeniem produktu do koszyka warto więc sprawdzić oznaczenie przy chłodni lub poprosić pracownika sklepu o potwierdzenie ceny.
Kiełbasa śląska taniej o 13 zł na kilogramie
Tylko w sobotę mocno spadła także cena kiełbasy śląskiej Kraina Wędlin.
Z kartą albo aplikacją Moja Biedronka kilogram produktu kosztuje:
9,90 zł zamiast 22,90 zł.
Na każdym kilogramie klient oszczędza więc 13 zł. W tym przypadku obowiązuje limit wynoszący 3 kg dziennie na jedno konto Moja Biedronka.
Osoba, która kupi maksymalną promocyjną ilość, zapłaci 29,70 zł zamiast 68,70 zł. Różnica wyniesie aż 39 zł.
Bez zeskanowania karty albo aplikacji przy kasie może zostać naliczona cena niepromocyjna.
Drugi produkt Vizir za 5 zł
Trzecia specjalna akcja dotyczy produktów do prania marki Vizir. Przy zakupie dwóch dowolnych artykułów objętych promocją tańszy z nich można otrzymać za 5 zł.
Produkty można mieszać, ale przed zakupem należy upewnić się, że oba zostały oznaczone jako uczestniczące w akcji.
Obowiązuje limit jednego przecenionego produktu dziennie na konto Moja Biedronka. Oznacza to, że w ramach jednej transakcji klient nie otrzyma kilku opakowań za 5 zł, nawet jeśli włoży do koszyka większą liczbę produktów.
Dziś kończą się również inne promocje
Sobota jest ostatnim dniem kilku ofert rozpoczętych wcześniej. Obejmują one między innymi mięso, owoce, nabiał i słodycze.
Do końca dnia klienci mogą skorzystać między innymi z następujących okazji:
- łopatka wieprzowa bez kości – 9,99 zł za kilogram;
- szynka wieprzowa bez kości – 12,99 zł za kilogram;
- cytryny na wagę – 5,99 zł za kilogram;
- banany – 2,99 zł za kilogram z kartą Moja Biedronka;
- serki Almette – promocja 2+2 gratis;
- Raffaello 150 g – 11,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk;
- cukier wybranych marek – 0,99 zł za kilogram przy zakupie 10 opakowań.
W przypadku bananów obowiązuje limit wynoszący 2 kg na jedno konto. Promocja na cukier wymaga natomiast zakupu aż dziesięciu opakowań, dlatego nie jest to cena naliczana przy zakupie jednej sztuki.
Aktualna oferta Biedronki obowiązuje do 26 września, a szczegółowa dostępność produktów może zależeć od konkretnego sklepu.
Biedronka wydaje także voucher o wartości 35 zł
Jeszcze tylko dziś można spełnić warunki akcji voucherowej. Klient, który 25 lub 26 września zrobi jednorazowe zakupy za minimum 199 zł, otrzyma voucher o wartości 35 zł.
Kupon będzie można wykorzystać od 28 do 30 września podczas jednorazowych zakupów za co najmniej 299 zł.
W praktyce oznacza to, że aby otrzymać i wykorzystać voucher, trzeba dokonać dwóch odpowiednio wysokich transakcji:
- najpierw wydać minimum 199 zł;
- następnie wydać minimum 299 zł i użyć kuponu o wartości 35 zł.
Akcja wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Do wymaganej wartości pierwszych zakupów nie są wliczane między innymi napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego oraz niektóre pozostałe kategorie wskazane w regulaminie.
Na jedną transakcję można otrzymać jeden voucher.
Dwa warunki, o których najłatwiej zapomnieć
Najważniejsze jest zeskanowanie karty Moja Biedronka albo aplikacji przed zakończeniem transakcji. Jeżeli promocja jest przeznaczona dla uczestników programu lojalnościowego, samo włożenie produktu do koszyka nie wystarczy.
Drugim warunkiem są limity. Najważniejsze z nich to:
- maksymalnie 3 kg promocyjnej kiełbasy śląskiej;
- maksymalnie 2 kg bananów;
- jeden przeceniony produkt Vizir na konto;
- określona liczba produktów w promocjach wielosztukowych.
Trzeba też pamiętać, że towary są dostępne do wyczerpania zapasów. W końcowych godzinach działania sklepów części promocyjnego asortymentu może już nie być na półkach.
Promocje znikną po zamknięciu sklepów
Najmocniejsze jednodniowe oferty przestaną obowiązywać wraz z końcem soboty, 26 września. W niedzielę większość sklepów Biedronki będzie zamknięta ze względu na zakaz handlu, choć wybrane placówki działające na podstawie ustawowych wyjątków mogą być otwarte.
Nie oznacza to jednak przedłużenia sobotnich promocji. Dlatego osoby zainteresowane udkiem lub podudziem za 6,49 zł, kiełbasą po 9,90 zł albo ofertą na produkty Vizir powinny sprawdzić dostępność jeszcze przed zamknięciem swojego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.