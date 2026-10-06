Zaczęło się w Biedronce. Wielkie promocje na masło, mleko i sery. Ceny spadają nawet o 66 proc
Biedronka rozpoczęła kolejną dużą akcję promocyjną. Tym razem mocno przecenione zostały produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Masło można kupić już za 2,49 zł, litr mleka za 1,99 zł, a inne masło nawet za 2,99 zł. Są też duże opakowania sera żółtego za 7,99 zł. Trzeba jednak uważać na terminy i warunki – część promocji obowiązuje tylko do środy, 7 października.
Nowe promocje już obowiązują w sklepach Biedronka. Sieć przygotowała kilka równoległych akcji, a przy części produktów ceny spadają o ponad połowę.
Masło za 2,49 zł. Obniżka aż o 58 proc.
Jedną z najmocniejszych ofert jest Masło Extra z Polskiej Mleczarni 82 proc., 200 g.
Przy zakupie czterech opakowań cena jednej kostki wynosi 2,49 zł. Cena przed obniżką wskazana w gazetce to 5,99 zł.
Oznacza to obniżkę o około 58 proc.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 5 października do środy 7 października. Potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Dzienny limit wynosi cztery opakowania na kartę.
Kupując cztery kostki, klient zapłaci 9,96 zł.
Inne masło jeszcze taniej względem ceny regularnej
To nie koniec. Do soboty, 10 października, przecenione są kolejne produkty.
Masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g kosztuje 3,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Gazetka wskazuje cenę regularną 5,99 zł.
Jeszcze większą przecenę ma Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g. Przy zakupie trzech kostek cena jednej spada do 2,99 zł, podczas gdy cena regularna wskazana przez sieć wynosi 4,99 zł.
Mleko po 1,99 zł za litr
Bardzo mocno wygląda również promocja na mleko.
Mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina, 1 l kosztuje 1,99 zł za karton przy zakupie sześciu sztuk. Cena regularna podana przez sieć to 2,29 zł.
Przy zakupie całego zestawu sześciu litrów rachunek wyniesie więc 11,94 zł.
Druga akcja obejmuje mleko UHT 3,2 proc. Łaciate lub Wypasione. Przy zakupie czterech opakowań cena jednego wynosi 2,25 zł. W tym przypadku cena regularna wskazana w materiale promocyjnym to 4,49 zł.
Wielkie opakowania sera za 7,99 zł
Biedronka przeceniła również sery w plastrach Światowid.
Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej paczki wynosi 7,99 zł. Promocja obejmuje wskazane warianty, m.in. Gouda i Morski, a produkty można mieszać zgodnie z zasadami akcji.
Oferta obowiązuje do soboty, 10 października.
Trzeba pilnować warunków
Największe obniżki nie działają przy zakupie pojedynczego produktu. W poszczególnych akcjach trzeba kupić określoną liczbę opakowań, a przy części ofert wymagane jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Najkrócej potrwa promocja na Masło Extra z Polskiej Mleczarni za 2,49 zł – kończy się już w środę, 7 października. Pozostałe widoczne w ofercie akcje na mleko, masło i sery potrwają do soboty, 10 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.