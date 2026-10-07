Zaczęło się. Wielkie obniżki zniczy w Lidlu. Ceny już od 1,59 zł

7 października 2026 07:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl ruszył z dużą akcją na znicze i wkłady przed Wszystkimi Świętymi. W sklepach pojawiły się zarówno klasyczne znicze, jak i modele LED oraz wkłady parafinowe. W przypadku tych ostatnich ceny po spełnieniu warunku promocji zaczynają się już od 1,59 zł za sztukę. Część produktów objęta jest „Superceną”, a niektóre modele mają deklarowany czas palenia nawet do 105 godzin.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 5 października. Lidl wyraźnie rozbudował ofertę produktów przeznaczonych na cmentarze przed okresem największych jesiennych zakupów.

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Wkłady do zniczy od 1,59 zł

Jedne z najmocniejszych obniżek dotyczą wkładów parafinowych. W tym przypadku trzeba jednak zwrócić uwagę na liczbę sztuk wymaganą do uzyskania niższej ceny.

Najmniejszy wkład o wysokości 10,5 cm i deklarowanym czasie palenia około 38 godzin kosztuje 1,59 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Cena przed promocją wynosiła 1,99 zł.

Większy wkład o wysokości 13 cm, palący się około 55 godzin, kosztuje 2,39 zł przy zakupie ośmiu sztuk, zamiast 2,99 zł.

Za wkład o wysokości 17 cm i czasie palenia około 75 godzin trzeba zapłacić 3,19 zł za sztukę przy zakupie sześciu, zamiast 3,99 zł.

Największy z pokazanych w ofercie wkładów ma 22 cm wysokości i deklarowany czas palenia około 105 godzin. Przy zakupie czterech sztuk cena jednej spada z 5,99 zł do 4,79 zł.

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W każdym z tych przypadków rabat wynosi 20 proc.

Znicze LED i solarne również w specjalnych cenach

Lidl przygotował także ofertę dla osób szukających alternatywy dla tradycyjnych wkładów.

Znicz LED kosztuje 7,99 zł, a świeca akrylowa LED 12,99 zł. Za znicz LED Płomień trzeba zapłacić 13,99 zł.

W ofercie są też większe modele: latarnia LED z lustrem i figurką kosztuje 24,99 zł, podobnie jak czarna latarenka solarna LED.

Część tych produktów oznaczono w gazetce jako dostępne tylko w wybranych sklepach, dlatego ich dostępność może różnić się w zależności od placówki.

Znicz Caritas za 8,99 zł

W ofercie znalazł się również znicz Caritas o wysokości 30 cm za 8,99 zł. Jego deklarowany czas palenia wynosi około 40 godzin.

Lidl informuje przy tym produkcie, że zysk ze sprzedaży zniczy Caritas ma wesprzeć jadłodajnię i przygotowanie ciepłych posiłków dla potrzebujących.

Duży znicz Kaplica o wysokości 31 cm kosztuje natomiast 29,99 zł, a deklarowany czas palenia wynosi około 60 godzin.

Promocja już trwa

Wkłady parafinowe w obniżonych cenach są oferowane od 5 do 10 października. Pozostałe pokazane produkty pojawiły się w ofercie od poniedziałku 5 października.

Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić oznaczenia na półce. Przy wkładach cena promocyjna zależy od zakupu określonej liczby sztuk, natomiast część zniczy LED i innych modeli sprzedawana jest w ramach „Superceny”.

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