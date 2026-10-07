Zaczęło się. Wielkie obniżki zniczy w Lidlu. Ceny już od 1,59 zł
Lidl ruszył z dużą akcją na znicze i wkłady przed Wszystkimi Świętymi. W sklepach pojawiły się zarówno klasyczne znicze, jak i modele LED oraz wkłady parafinowe. W przypadku tych ostatnich ceny po spełnieniu warunku promocji zaczynają się już od 1,59 zł za sztukę. Część produktów objęta jest „Superceną”, a niektóre modele mają deklarowany czas palenia nawet do 105 godzin.
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 5 października. Lidl wyraźnie rozbudował ofertę produktów przeznaczonych na cmentarze przed okresem największych jesiennych zakupów.
Wkłady do zniczy od 1,59 zł
Jedne z najmocniejszych obniżek dotyczą wkładów parafinowych. W tym przypadku trzeba jednak zwrócić uwagę na liczbę sztuk wymaganą do uzyskania niższej ceny.
Najmniejszy wkład o wysokości 10,5 cm i deklarowanym czasie palenia około 38 godzin kosztuje 1,59 zł za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Cena przed promocją wynosiła 1,99 zł.
Większy wkład o wysokości 13 cm, palący się około 55 godzin, kosztuje 2,39 zł przy zakupie ośmiu sztuk, zamiast 2,99 zł.
Za wkład o wysokości 17 cm i czasie palenia około 75 godzin trzeba zapłacić 3,19 zł za sztukę przy zakupie sześciu, zamiast 3,99 zł.
Największy z pokazanych w ofercie wkładów ma 22 cm wysokości i deklarowany czas palenia około 105 godzin. Przy zakupie czterech sztuk cena jednej spada z 5,99 zł do 4,79 zł.
W każdym z tych przypadków rabat wynosi 20 proc.
Znicze LED i solarne również w specjalnych cenach
Lidl przygotował także ofertę dla osób szukających alternatywy dla tradycyjnych wkładów.
Znicz LED kosztuje 7,99 zł, a świeca akrylowa LED 12,99 zł. Za znicz LED Płomień trzeba zapłacić 13,99 zł.
W ofercie są też większe modele: latarnia LED z lustrem i figurką kosztuje 24,99 zł, podobnie jak czarna latarenka solarna LED.
Część tych produktów oznaczono w gazetce jako dostępne tylko w wybranych sklepach, dlatego ich dostępność może różnić się w zależności od placówki.
Znicz Caritas za 8,99 zł
W ofercie znalazł się również znicz Caritas o wysokości 30 cm za 8,99 zł. Jego deklarowany czas palenia wynosi około 40 godzin.
Lidl informuje przy tym produkcie, że zysk ze sprzedaży zniczy Caritas ma wesprzeć jadłodajnię i przygotowanie ciepłych posiłków dla potrzebujących.
Duży znicz Kaplica o wysokości 31 cm kosztuje natomiast 29,99 zł, a deklarowany czas palenia wynosi około 60 godzin.
Promocja już trwa
Wkłady parafinowe w obniżonych cenach są oferowane od 5 do 10 października. Pozostałe pokazane produkty pojawiły się w ofercie od poniedziałku 5 października.
Przed zakupem warto dokładnie sprawdzić oznaczenia na półce. Przy wkładach cena promocyjna zależy od zakupu określonej liczby sztuk, natomiast część zniczy LED i innych modeli sprzedawana jest w ramach „Superceny”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.