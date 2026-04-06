W Warszawie zacznie się 8 kwietnia. Przygotuj świece, powerbanki, naładuj urządzenia, przygotuj jedzenie i internet mobilny. Blisko 400 adresów bez prądu
Stoen Operator opublikował harmonogram planowanych wyłączeń energii elektrycznej na pierwsze dni po Wielkanocy. 13 osobnych wyłączeń obejmuje kilkadziesiąt ulic w różnych dzielnicach Warszawy – od środy 8 kwietnia aż po poniedziałek 13 kwietnia. Najkrótsze wyłączenie potrwa 4 godziny, najdłuższe – aż 12 godzin. Ten ostatni rekord należy do fragmentu Bemowa, gdzie część ulic zostanie odcięta od rana do godziny 20:00.
Po co Stoen wyłącza prąd – i dlaczego akurat teraz
Planowane przerwy w dostawie energii to nie awarie – to obowiązkowy element utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenia elektroenergetyczne muszą być poddawane okresowej konserwacji: przeglądom stacji transformatorowych, naprawom i modernizacjom linii kablowych, a także pracom związanym z przyłączaniem do sieci nowych odbiorców. Większość tych prac wymaga fizycznego odcięcia napięcia na danym odcinku sieci – nie da się ich wykonać „pod napięciem” bez narażania pracowników na ryzyko.
Termin po świętach nie jest przypadkowy. Duże interwencje w sieci planuje się zazwyczaj wtedy, gdy część mieszkańców jest poza domem lub mniejsza liczba firm pracuje w pełnym wymiarze – co ogranicza uciążliwość wyłączeń. Stoen ma ustawowy obowiązek informowania odbiorców o planowanych przerwach z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem – zarówno przez portal awaria.stoen.pl, jak i ogłoszeniami papierowymi wywieszanymi na terenie objętym pracami.
Pełna lista adresów i godzin – 8 kwietnia 2026
- 7:30 – 17:00
ul. Bruzdowa 24, 26, 32-32M, 34-38, 41, 43-46W, 48-49, 51-53B, 71A, 79, 140H, 32W/2 | ul. Makowa 1, 5, 13 | ul. Metryczna 2 | ul. Syta 1G, 3-4, 6, 10, 38 | ul. Wał Zawadowski 79, 85-85B, 87 | ul. Włóki 63-63F, 65-65A
- 7:30 – 17:00
ul. Muszkieterów 17, 22, 24, 26, 28 | ul. Rękodzielnicza 31, 44 | ul. Sycowska 5, 7, 9, 11-15, 17-20, 22-28A, 30-34, 36-40, 44, 46-46A, 50, 52, 54
- 8:00 – 12:00
al. Aleja Solidarności 66A
- 8:00 – 13:00
ul. Modlińska 325-325A, 327, 329, 331A, 333 | ul. Pochyła 8 | ul. Poetów 17, 19, 21, 23-23A, 25, 27-29, 32-32A | ul. Sprawna 29, 31A, 33-34A, 36-39
- 8:00 – 20:00 ⚠️ najdłuższe wyłączenie – 12 godzin
al. Aleja Komandosów 1-2 | ul. Antoniego Kacpury 10 | ul. Bellony 32, 34 | ul. Eugeniusza Bocheńskiego „Dubańca” 17 | ul. Franciszka Ilskiego 12-12A, 14, 17-25, 29, 31A-36, 38-46, 48-54, 56-66 | ul. Jaworzniakow 6, 8 | ul. mjr. Franciszka Michała Amałowicza „Tatara” 22
Pełna lista adresów i godzin – 9 kwietnia 2026
- 7:00 – 13:00
ul. Aleksandra Fleminga 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37A-37L, 39, 43, 46-49, 52 | ul. Duninów 10 | ul. Kazimierza Pułaskiego 1A-4, 6, 8 | ul. Różewska 29A-32A, 34
- 7:30 – 16:00
ul. Syta 3-4, 6, 10
- 8:00 – 15:00
Wał Miedzeszyński 36K-36L
- 8:00 – 16:00
ul. Droga Krajowa 2 nr 2 | ul. Henryka Łasaka 20A, 22, 24 | ul. Poprawna 55A, 57, 59, 61A-61, 63-63D, 65-67F, 69-70, 72-72D, 76-76H, 78, 80, 84A, 88-88B, 90-90A, 63B/1
- 8:00 – 17:00
ul. Ezopa 1, 3-7A, 9, 13-20, 22-24, 27, 70 | ul. Lipkowska 1, 3-10, 12, 14, 16, 18-18B, 20-26 | ul. Patriotów 208, 212 | ul. Warsztatowa 15-16, 19, 21, 23, 25, 28 | ul. Wolęcińska 4-4E, 6, 8, 10A, 12-12A, 14, 16, 24, 26A, 28, 30-30B, 32 | ul. Zbójnogórska 19, 24, 26-31A, 34-36A, 38-38C | ul. Łabędzia 17C, 19, 22A
Pełna lista adresów i godzin – 10 kwietnia 2026
- 7:00 – 13:00
ul. Dziatwy 12 | ul. Połączona 28 | ul. Uczniowska 2B, 5B-7B, 10, 12-18, 20, 23-26A, 29-30, 34
- 8:00 – 13:00
ul. Jedwabna 2, 4, 6, 8 | ul. Leśna 61 | ul. Moczydłowska 33, 35, 37-37C
Pełna lista adresów i godzin – 13 kwietnia 2026
- 7:00 – 17:00
ul. Puławska 186
Jak się przygotować – lista kontrolna
|Co przygotować
|Dlaczego to ważne
|Kiedy działać
|Odepnij elektronikę od gniazdek
telewizor, komputer, lodówka, pralka, zmywarka
|Powrót napięcia bywa gwałtowny i może wywołać przepięcie niszczące sprzęt. Samo odcięcie prądu jest bezpieczne – niebezpieczny jest jego nagły powrót.
|Wieczór poprzedniego dnia lub rano przed wyłączeniem
|Naładuj urządzenia mobilne
telefon, laptop, power bank
|Przy kilkugodzinnej przerwie łatwo zostać bez łączności lub możliwości pracy. Pełny power bank pozwoli doładować telefon co najmniej raz.
|Wieczór poprzedniego dnia
|Zabezpiecz dostęp do internetu
mobilny hotspot, pakiet danych
|Router bez prądu nie działa, nawet jeśli laptop jest naładowany. Przy pracy zdalnej mobilny internet to konieczność.
|Sprawdź limit danych dzień wcześniej
|Sprawdź pompę ciepła i hydrofor
|Pompy ciepła, pompy wodne i hydrofory podczas przerwy przestają pracować – może to oznaczać brak ciepłej wody lub ciśnienia w instalacji przez cały czas wyłączenia.
|Dzień wcześniej – nagrzej wodę, napełnij zasobnik
|Zaplanuj posiłki
jeśli korzystasz z kuchenki elektrycznej lub indukcyjnej
|Kuchenka elektryczna i indukcyjna nie będą działać przez cały czas przerwy. Warto przygotować posiłek wcześniej lub zaplanować jedzenie na zimno.
|Wieczór poprzedniego dnia
|Poinformuj osoby zależne
starszych rodziców, osoby niepełnosprawne
|Brak prądu może oznaczać brak sprawnego sprzętu medycznego, oświetlenia, ogrzewania elektrycznego lub windy. Osoby starsze mogą nie wiedzieć, czemu nagle gaśnie światło.
|Dzień przed wyłączeniem
|Sprawdź, czy wyłączenie nie zostało odwołane
|Każde planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – np. przy zmianie warunków pogodowych lub wykryciu dodatkowej usterki wymagającej zmiany zakresu prac.
|Rano w dniu wyłączenia – portal awaria.stoen.pl
Wyjmij wszystko z gniazdek na godzinę przed wyłączeniem
Jeśli twój adres jest na liście – działaj wieczór wcześniej, nie rano w dniu wyłączenia. Odepnij od prądu wszystkie wrażliwe urządzenia: telewizor, komputer, lodówkę, pralkę i zmywarkę – powrót napięcia po kilkugodzinnej przerwie bywa gwałtowny i może doprowadzić do przepięcia. Naładuj telefon i laptop do pełna, przygotuj power bank. Jeśli pracujesz zdalnie – sprawdź limit danych w telefonie i ustaw mobilny hotspot jako zapasowe połączenie.
W razie wątpliwości lub braku prądu poza zaplanowanymi godzinami możesz skontaktować się z pogotowiem energetycznym Stoen Operator pod numerem 22 821 31 31, działającym całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
