W Warszawie zacznie się 8 kwietnia. Przygotuj świece, powerbanki, naładuj urządzenia, przygotuj jedzenie i internet mobilny. Blisko 400 adresów bez prądu

6 kwietnia 2026 21:48 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Stoen Operator opublikował harmonogram planowanych wyłączeń energii elektrycznej na pierwsze dni po Wielkanocy. 13 osobnych wyłączeń obejmuje kilkadziesiąt ulic w różnych dzielnicach Warszawy – od środy 8 kwietnia aż po poniedziałek 13 kwietnia. Najkrótsze wyłączenie potrwa 4 godziny, najdłuższe – aż 12 godzin. Ten ostatni rekord należy do fragmentu Bemowa, gdzie część ulic zostanie odcięta od rana do godziny 20:00.

Fot. Warszawa w Pigułce

Po co Stoen wyłącza prąd – i dlaczego akurat teraz

Planowane przerwy w dostawie energii to nie awarie – to obowiązkowy element utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenia elektroenergetyczne muszą być poddawane okresowej konserwacji: przeglądom stacji transformatorowych, naprawom i modernizacjom linii kablowych, a także pracom związanym z przyłączaniem do sieci nowych odbiorców. Większość tych prac wymaga fizycznego odcięcia napięcia na danym odcinku sieci – nie da się ich wykonać „pod napięciem” bez narażania pracowników na ryzyko.

Termin po świętach nie jest przypadkowy. Duże interwencje w sieci planuje się zazwyczaj wtedy, gdy część mieszkańców jest poza domem lub mniejsza liczba firm pracuje w pełnym wymiarze – co ogranicza uciążliwość wyłączeń. Stoen ma ustawowy obowiązek informowania odbiorców o planowanych przerwach z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem – zarówno przez portal awaria.stoen.pl, jak i ogłoszeniami papierowymi wywieszanymi na terenie objętym pracami.

Pełna lista adresów i godzin – 8 kwietnia 2026

  • 7:30 – 17:00
    ul. Bruzdowa 24, 26, 32-32M, 34-38, 41, 43-46W, 48-49, 51-53B, 71A, 79, 140H, 32W/2 | ul. Makowa 1, 5, 13 | ul. Metryczna 2 | ul. Syta 1G, 3-4, 6, 10, 38 | ul. Wał Zawadowski 79, 85-85B, 87 | ul. Włóki 63-63F, 65-65A
  • 7:30 – 17:00
    ul. Muszkieterów 17, 22, 24, 26, 28 | ul. Rękodzielnicza 31, 44 | ul. Sycowska 5, 7, 9, 11-15, 17-20, 22-28A, 30-34, 36-40, 44, 46-46A, 50, 52, 54
  • 8:00 – 12:00
    al. Aleja Solidarności 66A
  • 8:00 – 13:00
    ul. Modlińska 325-325A, 327, 329, 331A, 333 | ul. Pochyła 8 | ul. Poetów 17, 19, 21, 23-23A, 25, 27-29, 32-32A | ul. Sprawna 29, 31A, 33-34A, 36-39
  • 8:00 – 20:00 ⚠️ najdłuższe wyłączenie – 12 godzin
    al. Aleja Komandosów 1-2 | ul. Antoniego Kacpury 10 | ul. Bellony 32, 34 | ul. Eugeniusza Bocheńskiego „Dubańca” 17 | ul. Franciszka Ilskiego 12-12A, 14, 17-25, 29, 31A-36, 38-46, 48-54, 56-66 | ul. Jaworzniakow 6, 8 | ul. mjr. Franciszka Michała Amałowicza „Tatara” 22

Pełna lista adresów i godzin – 9 kwietnia 2026

  • 7:00 – 13:00
    ul. Aleksandra Fleminga 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37A-37L, 39, 43, 46-49, 52 | ul. Duninów 10 | ul. Kazimierza Pułaskiego 1A-4, 6, 8 | ul. Różewska 29A-32A, 34
  • 7:30 – 16:00
    ul. Syta 3-4, 6, 10
  • 8:00 – 15:00
    Wał Miedzeszyński 36K-36L
  • 8:00 – 16:00
    ul. Droga Krajowa 2 nr 2 | ul. Henryka Łasaka 20A, 22, 24 | ul. Poprawna 55A, 57, 59, 61A-61, 63-63D, 65-67F, 69-70, 72-72D, 76-76H, 78, 80, 84A, 88-88B, 90-90A, 63B/1
  • 8:00 – 17:00
    ul. Ezopa 1, 3-7A, 9, 13-20, 22-24, 27, 70 | ul. Lipkowska 1, 3-10, 12, 14, 16, 18-18B, 20-26 | ul. Patriotów 208, 212 | ul. Warsztatowa 15-16, 19, 21, 23, 25, 28 | ul. Wolęcińska 4-4E, 6, 8, 10A, 12-12A, 14, 16, 24, 26A, 28, 30-30B, 32 | ul. Zbójnogórska 19, 24, 26-31A, 34-36A, 38-38C | ul. Łabędzia 17C, 19, 22A

Pełna lista adresów i godzin – 10 kwietnia 2026

  • 7:00 – 13:00
    ul. Dziatwy 12 | ul. Połączona 28 | ul. Uczniowska 2B, 5B-7B, 10, 12-18, 20, 23-26A, 29-30, 34
  • 8:00 – 13:00
    ul. Jedwabna 2, 4, 6, 8 | ul. Leśna 61 | ul. Moczydłowska 33, 35, 37-37C

Pełna lista adresów i godzin – 13 kwietnia 2026

  • 7:00 – 17:00
    ul. Puławska 186

Jak się przygotować – lista kontrolna

Co przygotować Dlaczego to ważne Kiedy działać
Odepnij elektronikę od gniazdek
telewizor, komputer, lodówka, pralka, zmywarka		 Powrót napięcia bywa gwałtowny i może wywołać przepięcie niszczące sprzęt. Samo odcięcie prądu jest bezpieczne – niebezpieczny jest jego nagły powrót. Wieczór poprzedniego dnia lub rano przed wyłączeniem
Naładuj urządzenia mobilne
telefon, laptop, power bank		 Przy kilkugodzinnej przerwie łatwo zostać bez łączności lub możliwości pracy. Pełny power bank pozwoli doładować telefon co najmniej raz. Wieczór poprzedniego dnia
Zabezpiecz dostęp do internetu
mobilny hotspot, pakiet danych		 Router bez prądu nie działa, nawet jeśli laptop jest naładowany. Przy pracy zdalnej mobilny internet to konieczność. Sprawdź limit danych dzień wcześniej
Sprawdź pompę ciepła i hydrofor Pompy ciepła, pompy wodne i hydrofory podczas przerwy przestają pracować – może to oznaczać brak ciepłej wody lub ciśnienia w instalacji przez cały czas wyłączenia. Dzień wcześniej – nagrzej wodę, napełnij zasobnik
Zaplanuj posiłki
jeśli korzystasz z kuchenki elektrycznej lub indukcyjnej		 Kuchenka elektryczna i indukcyjna nie będą działać przez cały czas przerwy. Warto przygotować posiłek wcześniej lub zaplanować jedzenie na zimno. Wieczór poprzedniego dnia
Poinformuj osoby zależne
starszych rodziców, osoby niepełnosprawne		 Brak prądu może oznaczać brak sprawnego sprzętu medycznego, oświetlenia, ogrzewania elektrycznego lub windy. Osoby starsze mogą nie wiedzieć, czemu nagle gaśnie światło. Dzień przed wyłączeniem
Sprawdź, czy wyłączenie nie zostało odwołane Każde planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – np. przy zmianie warunków pogodowych lub wykryciu dodatkowej usterki wymagającej zmiany zakresu prac. Rano w dniu wyłączenia – portal awaria.stoen.pl

Wyjmij wszystko z gniazdek na godzinę przed wyłączeniem

Jeśli twój adres jest na liście – działaj wieczór wcześniej, nie rano w dniu wyłączenia. Odepnij od prądu wszystkie wrażliwe urządzenia: telewizor, komputer, lodówkę, pralkę i zmywarkę – powrót napięcia po kilkugodzinnej przerwie bywa gwałtowny i może doprowadzić do przepięcia. Naładuj telefon i laptop do pełna, przygotuj power bank. Jeśli pracujesz zdalnie – sprawdź limit danych w telefonie i ustaw mobilny hotspot jako zapasowe połączenie.

W razie wątpliwości lub braku prądu poza zaplanowanymi godzinami możesz skontaktować się z pogotowiem energetycznym Stoen Operator pod numerem 22 821 31 31, działającym całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl