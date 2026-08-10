Zacznie się we wtorek w Biedronce. Taka promocja jeszcze przed świętem, klienci mogą zrobić zapasy
We wtorek 11 sierpnia w Biedronce rusza promocja, która może zainteresować osoby planujące zakupy przed długim weekendem i świętem 15 sierpnia. Sieć przygotowała akcję obejmującą popularne przekąski. Przy zakupie 3 opakowań klient zapłaci tylko za 2. Do tego we wtorek nadal będą obowiązywać inne mocne oferty, między innymi na pasty do zębów, szczoteczki oraz lody.
Największą uwagę przyciąga promocja zaplanowana od wtorku 11 sierpnia do piątku 14 sierpnia. Termin nie jest przypadkowy. To ostatnie dni przed świętem przypadającym 15 sierpnia, kiedy część klientów będzie robić większe zakupy przed wolnym dniem.
We wtorek startuje 2+1 gratis
Od 11 sierpnia Biedronka uruchamia akcję 2+1 gratis na wszystkie chipsy, chrupki i prażynki objęte promocją.
Zasada jest bardzo prosta. Klient wybiera 3 produkty, a najtańszy z nich otrzymuje gratis. Produkty można mieszać dowolnie zgodnie z warunkami wskazanymi przez sieć.
Na materiałach promocyjnych widać między innymi produkty marek Lay’s, Cheetos, Top, Przysnacki, Lorenz czy Pringles. Oznacza to, że oferta obejmuje szeroki wybór popularnych przekąsek.
Promocja będzie obowiązywała od wtorku 11 sierpnia do piątku 14 sierpnia.
To ostatnie zakupy przed 15 sierpnia
Termin promocji może mieć duże znaczenie dla klientów. 15 sierpnia przypada święto ustawowo wolne od pracy, a w wielu miejscach możliwości zrobienia tradycyjnych zakupów będą ograniczone.
Dlatego okres od wtorku do piątku może oznaczać zwiększony ruch w sklepach. Część osób będzie przygotowywać się do spotkań rodzinnych, wyjazdów albo po prostu uzupełniać zapasy przed wolnym dniem.
Chipsy i przekąski są jedną z kategorii, które szczególnie często trafiają do koszyków przed weekendami oraz większymi spotkaniami. Biedronka uruchamia więc promocję dokładnie w czasie, kiedy zainteresowanie takimi produktami może rosnąć.
We wtorek można skorzystać także z promocji Colgate
11 sierpnia będzie jednocześnie ostatnim dniem innej akcji widocznej w materiałach sieci.
Posiadacze karty Moja Biedronka lub aplikacji mogą kupować szczoteczki i pasty do zębów Colgate w promocji, w której drugi produkt kosztuje 1 zł.
Produkty można mieszać dowolnie zgodnie z zasadami promocji. Ta oferta obowiązuje 10 i 11 sierpnia, dlatego wtorek jest ostatnią szansą na skorzystanie z niej.
Przy takich akcjach warto dokładnie sprawdzić regulamin w sklepie lub aplikacji, ponieważ zwykle obowiązują limity dzienne i dodatkowe warunki dotyczące łączenia produktów.
Lody za 0,99 zł i kolejne produkty gratis
Biedronka przygotowała również kilka ofert na lody.
W poniedziałek i wtorek, czyli 10 i 11 sierpnia, posiadacze karty lub aplikacji mogą kupić wybrane lody Kaktus 45 ml w cenie 0,99 zł za sztukę w ramach promocji wskazanej przez sieć.
Na tym jednak nie koniec.
W materiałach promocyjnych Biedronka zapowiada także akcję 1+1 gratis na wszystkie rożki objęte ofertą. Przy zakupie 2 produktów tańszy ma być bezpłatny.
Podobna zasada dotyczy wybranych lodowych wielopaków. Tu również obowiązuje promocja 1+1 gratis, czyli przy zakupie 2 produktów tańszy jest gratis.
Rodzinne opakowania lodów również taniej
Jeszcze dłużej będzie trwała promocja na lody rodzinne Grycan o pojemności 1100 ml.
Od poniedziałku 10 sierpnia do piątku 14 sierpnia drugi produkt ma być 50 proc. tańszy. Produkty objęte akcją można mieszać zgodnie z zasadami podanymi przez sieć.
To kolejna oferta, która kończy się tuż przed 15 sierpnia.
Najmocniejszy dzień może przypaść właśnie we wtorek
We wtorek 11 sierpnia nałoży się na siebie kilka promocji.
Tego dnia rozpocznie się akcja 2+1 gratis na chipsy, chrupki i prażynki, a jednocześnie nadal będzie można skorzystać z kończących się promocji na wybrane produkty Colgate i lody.
Dla klientów planujących większe zakupy może to być jeden z ciekawszych dni w Biedronce w tym tygodniu.
Trzeba jednak pamiętać, że szczególnie przy promocjach typu gratis, 1+1 czy drugi produkt za symboliczną cenę popularne warianty mogą znikać z półek szybciej niż zwykle.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy przed 15 sierpnia, wtorek 11 sierpnia warto zaznaczyć w kalendarzu. Właśnie wtedy rusza promocja 2+1 gratis na chipsy, chrupki i prażynki, która potrwa do 14 sierpnia.
Jeżeli kupujesz 3 opakowania objęte ofertą, najtańsze otrzymasz bez dodatkowej opłaty. Warto więc przed podejściem do kasy sprawdzić ceny wybranych produktów, bo to właśnie cena najtańszego z nich zdecyduje o wartości rabatu.
We wtorek kończą się też niektóre krótsze promocje, dlatego tego dnia można połączyć większe zakupy z ofertami na pasty, szczoteczki i lody.
Najważniejsze jest jednak dokładne sprawdzenie oznaczeń na półce, limitów oraz warunków w aplikacji Moja Biedronka. Nie każda promocja musi obejmować wszystkie warianty produktu, a część ofert wymaga użycia karty lub aplikacji.
Przed wolnym dniem 15 sierpnia ruch w sklepach może dodatkowo wzrosnąć. Osoby, które chcą skorzystać z promocji i jednocześnie uniknąć największych kolejek, mogą rozważyć zakupy wcześniej zamiast czekać do piątku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.