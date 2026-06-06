Zaglądają bez ostrzeżenia i w każdej chwili. Sypią się srogie kary. Kontrolerzy wejdą i sprawdzą Twoje torby
Wystarczy jedna para znoszonych butów wrzucona do czarnego pojemnika albo stara poszewka wciśnięta między butelki, żeby cały blok przez kilka miesięcy płacił wielokrotnie wyższy rachunek za śmieci. Kontrolerzy nie muszą się zapowiadać, nie pytają o zgodę i sprawdzają zawartość toreb na śmieci podczas zwykłego odbioru odpadów. W 2025 i 2026 działa to na najwyższych obrotach – przepisy sprawiają, że za jednego nieostrożnego lokatora płaci cała wspólnota.
Kto może zajrzeć do Twojego śmietnika i Twoich toreb na śmieci?
Uprawnienia do kontroli segregacji odpadów wynikają z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.). Przepisy wskazują 3 kategorie podmiotów, które mogą to robić bez wcześniejszego uprzedzenia.
Pracownicy firm odbierających odpady – kontrolują zawartość pojemników przy każdym kursie. Jeśli wykryją nieprawidłowość, naklejają na pojemniku naklejkę informacyjną (w praktyce zwaną przez zarządców „żółtą kartką”) i sporządzają notatkę służbową, która trafia do gminy. To jest najczęstszy punkt wejścia do postępowania.
Pracownicy urzędu gminy lub dzielnicy – mogą przeprowadzać niezapowiedziane kontrole planowe lub w odpowiedzi na zgłoszenia. W Warszawie robi to Oddział Ochrony Środowiska dla Wydziału Ochrony Środowiska właściwej dzielnicy. W Krakowie – Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarząd Infrastruktury Komunalnej.
Strażnicy miejscy – od września 2021 roku mają uprawnienie do nakładania mandatu w wysokości do 500 zł bezpośrednio na osobę fizyczną przyłapaną na nieprawidłowej segregacji lub niepłaceniu za wywóz odpadów.
Kontrolerzy mają prawo otwierać pojemniki, dokumentować zawartość fotograficznie i sporządzać notatki służbowe stanowiące dowód w postępowaniu administracyjnym. Nie muszą wchodzić na teren nieruchomości – pojemniki wystawione do odbioru lub altana śmietnikowa dostępna z zewnątrz wystarczą. Wystarczy jeden stwierdzone naruszenie, żeby uruchomić decyzję o podwyższeniu opłaty.
Jak wygląda kontrola krok po kroku
Przebieg postępowania po wykryciu nieprawidłowości jest w całej Polsce niemal identyczny i składa się z 4 etapów:
- Etap 1: Wykrycie. Pracownik firmy odbierającej odpady stwierdza przy odbiorze nieprawidłową zawartość pojemnika – albo robi to strażnik miejski patrolując teren lub reagując na zgłoszenie. Każdy z nich może działać niezależnie. W obu przypadkach sporządzana jest notatka służbowa z dokumentacją fotograficzną. Jeśli naruszenia dokonuje firma odbierająca odpady, na pojemniku ląduje dodatkowo naklejka ostrzegawcza widoczna dla zarządcy i mieszkańców. Strażnik miejski może od razu wystawić mandat do 500 zł konkretnej osobie – jeśli ją przy tym przyłapie.
- Etap 2: Zawiadomienie i obserwacja. Gmina lub firma zawiadamia zarządcę nieruchomości (wspólnotę, spółdzielnię, właściciela domu). Pojemnik jest pod obserwacją przy kolejnych odbiorach – zazwyczaj przez 1-2 miesiące.
- Etap 3: Decyzja administracyjna. Jeśli nieprawidłowości się powtarzają lub są rażące, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję o nałożeniu opłaty podwyższonej. Zgodnie z art. 6ka ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata podwyższona wynosi od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej. Opłata obowiązuje za każdy miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłowość.
- Etap 4: „List grozy”. Zarządca nieruchomości lub sam urząd wysyła do właścicieli lub mieszkańców zawiadomienie o podwyższonej opłacie. W budynkach wielorodzinnych kosztem są obciążani wszyscy – niezależnie od tego, kto faktycznie wrzucił błędnie posegregowany odpad. Jeśli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie przyniesie skutku, decyzja staje się ostateczna.
Odpowiedzialność zbiorowa – prawna pułapka, której nie da się uniknąć w bloku
Najbardziej kontrowersyjny element systemu to zasada odpowiedzialności zbiorowej. Prawo nie bada, kto faktycznie wyrzucił nieprawidłowo posegregowany odpad – odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości lub zarządca, czyli w praktyce cała wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia.
Najbardziej znany przykład pochodzi z Ursynowa. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Imielin” zarządzająca 8 blokami przy ulicach Miklaszewskiego, Warchałowskiego, Wasilkowskiego i Hirszfelda otrzymała decyzję o opłacie podwyższonej obejmującej łącznie 87 tys. zł. Kwoty różniły się per budynek: od 6,6 tys. zł do 19,4 tys. zł za jeden blok. Spółdzielnia złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzja została utrzymana w mocy – wszyscy mieszkańcy ponieśli konsekwencje, choć za błąd prawdopodobnie odpowiadalinieliczni. „Nie jesteśmy w stanie przypilnować każdego wrzucanego worka ze śmieciami” – mówił prezes spółdzielni Rafał Januszkiewicz, cytowany przez „Gazetę Stołeczną”.
Spółdzielnie w całej Polsce próbowały podważyć zasadę odpowiedzialności zbiorowej na drodze sądowej. Sądy administracyjne zajęły jednoznaczne stanowisko: gmina może nałożyć opłatę podwyższoną nawet za jednorazowe i nieznaczne naruszenie zasad. Sprawa trafiła wyżej – Spółdzielnia Mieszkańców ze Słupska złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując zgodność przepisów o odpowiedzialności zbiorowej z konstytucją. Na rozstrzygnięcie TK wciąż się czeka.
W odpowiedzi część spółdzielni zaczęła montować monitoring przy altanach śmietnikowych, żeby identyfikować konkretnych sprawców i dochodzić od nich roszczeń. To jednak nadal praktyka jednostkowa.
Ile zapłacisz za błąd w segregacji – stawki bazowe i kary w głównych miastach
System kar jest w całej Polsce zbudowany według tego samego schematu: opłata podwyższona to wielokrotność stawki bazowej. Ale stawki bazowe różnią się dramatycznie. Poniższa tabela zestawia aktualne dane dla wybranych miast:
|Miasto
|Stawka bazowa (segregacja)
|Opłata podwyższona (min. 2x)
|Opłata podwyższona (max. 4x)
|Podstawa/termin
|Warszawa (zabudowa wielorodzinna, per gosp. dom.)
|85 zł/gosp. dom.
|170 zł/gosp. dom.
|340 zł/gosp. dom.
|od 1 kwietnia 2026 r.
|Warszawa (dom jednorodzinny, per gosp. dom.)
|107 zł/gosp. dom.
|214 zł/gosp. dom.
|428 zł/gosp. dom.
|od 1 kwietnia 2026 r.
|Kraków (per osoba)
|27 zł/os.
|54 zł/os.
|108 zł/os.
|dane 2025
|Jelenia Góra (per osoba)
|53 zł/os.
|106 zł/os.
|159 zł/os. (3x – uchwała)
|od 1 stycznia 2026 r.
|Glinojeck (per osoba, Mazowsze)
|28 zł/os.
|56 zł/os.
|84 zł/os.
|od 1 stycznia 2025 r.
|Pułtusk (per osoba)
|35 zł/os.
|70 zł/os.
|140 zł/os.
|dane 2026
Uwaga: Warszawa nalicza opłatę od gospodarstwa domowego, nie od osoby. Jelenia Góra w uchwale przyjęła mnożnik 3x jako stawkę podwyższoną. Opłata podwyższona może obowiązywać za każdy miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie. Źródło: Ratusz m.st. Warszawy (1 kwietnia 2026 r.), Gazeta Prawna, Forsal.pl.
W praktyce dla rodziny 4-osobowej w Warszawie mieszkającej w bloku oznacza to: przy stawce bazowej 85 zł miesięcznie za gospodarstwem domowym, miesięczna kara minimalna to 170 zł (2x stawka). Przy trwającej nieprawidłowości przez 3 miesiące – łączna nadpłata sięga 255 zł ponad normalną opłatę.
Co nowego od 2025 roku: tekstylia, system kaucyjny i drożejące śmieci
Od 1 stycznia 2025 roku tekstylia i odzież stały się w Polsce osobną, obowiązkową frakcją odpadów. Zakaz wyrzucania ubrań, pościeli, firan czy ściereczek do pojemnika na odpady zmieszane wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851, która zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do wdrożenia selektywnej zbiórki tekstyliów najpóźniej do 1 stycznia 2025 roku. Za naruszenie tego zakazu grożą te same konsekwencje co za każdy inny błąd w segregacji – opłata podwyższona od 2x do 4x stawki podstawowej.
Od 1 stycznia 2026 roku wprowadzono kolejną zmianę: szklane butelki jednorazowe objęte systemem kaucyjnym nie powinny już trafiać do zielonych pojemników na szkło – należy je oddawać w punktach zbiórki, gdzie zwracana jest kaucja. Błędne wrzucenie butelki kaucyjnej do pojemnika jest formalnym naruszeniem zasad segregacji.
Równolegle od 1 kwietnia 2026 roku w Warszawie obowiązują wyższe stawki za odbiór odpadów. Ratusz tłumaczy to jako „powrót do stawek sprzed czasowej obniżki” – obniżka przejściowa z października 2024 roku wygasła. Cena za tonę odbieranych odpadów wzrosła średnio o 40 proc. w stosunku do poprzednich lat, co jest głównym argumentem za podwyżką. Dla mieszkańca bloku oznacza to wzrost z 60 zł do 85 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe.
Warszawa: 6104 kontrole w jednym roku, dalsze zaostrzenie
Warszawa prowadzi kontrole segregacji na skalę, która wyraźnie pokazuje, że temat jest traktowany priorytetowo. W 2023 roku przeprowadzono 6104 kontrole – to średnio 17 dziennie przez cały rok, bez weekendów i świąt. W ich wyniku wystawiono 131 mandatów karnych, skierowano 9 wniosków o ukaranie do sądu, a w 197 przypadkach zastosowano pouczenie, według danych za 2023 rok podanych przez dziennik.pl. Co trzecia kontrola kończyła się jakąś formalną reakcją służb.
Kontrole prowadzi Oddział Ochrony Środowiska oraz strażnicy miejscy. W stolicy obowiązuje zasada, że naklejka ostrzegawcza na pojemniku uruchamia obserwację przy kolejnych odbiorach. Jeśli w następnym miesiącu nie wykryto nieprawidłowości, podwyższona stawka nie wchodzi w życie lub przestaje obowiązywać. To ważna różnica – Warszawa daje formalnie jedną „żółtą kartkę” przed naciągnięciem konsekwencji finansowych.
Od początku 2025 roku, po wejściu w życie przepisów o tekstyliach, częstotliwość kontroli wzrosła w całej Polsce. Ratusz nie opublikował jeszcze pełnych danych za 2025 rok, ale dane cząstkowe wskazują na utrzymanie lub przekroczenie skali z 2023 roku.
Gdańsk i Trójmiasto: 6,9 mln zł odzyskanych z kontroli w ciągu 5 lat
Gdańsk realizuje kontrole segregacji od 2020 roku, łącząc je z kampaniami edukacyjnymi. Wyniki są twarde: szerokie kontrole segregacji oraz weryfikacja deklaracji przyniosły 6,9 mln zł dodatkowych wpływów w latach 2020-2025 – wynika z danych Ratusza Gdańskiego opublikowanych w marcu 2026 roku przy okazji ogłoszenia podwyżki stawek za odbiór odpadów. Gdańsk wskazuje te wpływy jako jeden z elementów, które przez 5 lat pozwoliły utrzymać stawki na niezmienionym poziomie.
Od 1 kwietnia 2026 roku Gdańsk również podniósł opłaty za wywóz śmieci – rodzina mieszkająca w lokalu 65-metrowym płaci miesięcznie o 14,30 zł więcej niż przed podwyżką. Trójmiasto stosuje różne systemy naliczania opłat: Gdańsk i Gdynia naliczają od metrażu lokalu, a nie od liczby mieszkańców.
W Gdyni od października 2025 roku w związku z nowym przetargiem zmieniły się zasady odbioru – miasto obsługują 2 różne firmy dla różnych obszarów. Gdynia kładzie nacisk na edukację jako pierwszy krok, a dopiero potem na sankcje.
Poza Warszawą i Trójmiastem: małe gminy zaostrzają przepisy najszybciej
Mechanizm jest w mniejszych gminach jeszcze bardziej bezpośredni. W Glinojecku na Mazowszu stawka bazowa od 1 stycznia 2025 roku wynosi 28 zł od osoby. Kara przy braku segregacji: 84 zł – trzykrotność. Gminę boli też problem niepłacących: zaległości w opłatach śmieciowych przekroczyły 180 tys. zł i są na bieżąco przekazywane do komorników.
W Jeleniej Górze od 1 stycznia 2026 roku stawka bazowa wynosi 53 zł od osoby. Brak segregacji oznacza 159 zł od osoby miesięcznie. Czteroosobowa rodzina płaci przy naruszeniu 636 zł zamiast 212 zł – różnica to 424 zł miesięcznie.
Poniższa tabela pokazuje, jak wygląda rzeczywisty rachunek za błąd w segregacji dla rodziny 4-osobowej przy różnych systemach naliczania:
|Miasto / typ
|Normalny rachunek 4 os.
|Rachunek przy braku segregacji
|Nadpłata miesięcznie
|Nadpłata za 3 miesiące
|Warszawa (blok)
|85 zł/gosp.
|170 zł (2x)
|85 zł
|255 zł
|Warszawa (dom)
|107 zł/gosp.
|214 zł (2x)
|107 zł
|321 zł
|Kraków (4 os. × 27 zł)
|108 zł
|216 zł (2x)
|108 zł
|324 zł
|Jelenia Góra (4 os. × 53 zł)
|212 zł
|636 zł (3x)
|424 zł
|1 272 zł
|Glinojeck (4 os. × 28 zł)
|112 zł
|336 zł (3x)
|224 zł
|672 zł
Dane: Ratusz m.st. Warszawy, Interia/Fakt, Forsal.pl. Warszawa nalicza od gospodarstwa domowego niezależnie od liczby osób.
Co musisz bezwzględnie wiedzieć od 2025 roku – 6 nowych zasad
Oprócz zakazu wyrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych, od 2025 roku obowiązuje lub wchodzi w życie kilka innych zmian, o których część Polaków nie wie:
|Frakcja🗑️
|Co jest zabronione?❌
|Gdzie oddać?✅
|Od kiedy?🗓️
|Tekstylia i odzież
|Wyrzucanie do odpadów zmieszanych (czarny/szary)
|Pojemniki tekstylne, PSZOK, sklepy odzieżowe
|1 stycznia 2025 r.
|Butelki kaucyjne (szklane)
|Wrzucanie do zielonego pojemnika na szkło
|Butelkomat / punkt zbiórki kaucyjnej
|1 stycznia 2026 r.
|Butelki kaucyjne (plastik, puszki)
|Wrzucanie do żółtego pojemnika
|Butelkomat / punkt zbiórki kaucyjnej
|od 2025 r. (faza wdrażania)
|Bioodpady
|Wyrzucanie do odpadów zmieszanych
|Brązowy pojemnik, kompostownik
|obowiązuje od 2020 r., zaostrzenie od 2025 r.
|Elektroodpady
|Wyrzucanie do dowolnego pojemnika komunalnego
|PSZOK, sklepy z elektroniką (zwrot)
|obowiązuje, mandat do 5 000 zł
|Leki
|Wyrzucanie do odpadów komunalnych lub spłukiwanie
|Apteki (zwrot bezpłatny)
|obowiązuje
Co to oznacza dla Ciebie? Zanim przyjdzie naklejka, sprawdź te 4 rzeczy
1. Dowiedz się, kto konkretnie zarządza altaną przy Twoim bloku
W zabudowie wielorodzinnej za decyzję o podwyższeniu opłaty odpowiada zarządca nieruchomości – wspólnota lub spółdzielnia. Jeśli dostaniesz „list grozy”, zarządca jest Twoim pierwszym adresem pytań: za który miesiąc naliczono podwyżkę, co konkretnie stwierdzono i kiedy. Masz prawo wglądu do notatki służbowej firmy odbierającej odpady – to ona jest dowodem.
2. Tekstylia od 2025 roku to osobna frakcja – sprawdź, czy w Twojej okolicy są pojemniki
Obowiązek odbioru tekstyliów spoczywa na gminie. W Warszawie pojemniki na odzież (zazwyczaj szaro-brązowe) stoją przy PSZOK-ach (Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) oraz przy wybranych altanach. Adresy punktów sprawdzisz na stronie m.st. Warszawy (um.warszawa.pl) lub w aplikacji Czysty m.st. Warszawa. Jeśli pojemnika nie ma w pobliżu – odzież można oddać do PSZOK lub sklepów odzieżowych prowadzących zbiórki.
3. Butelki kaucyjne od 2026 roku nie trafiają do pojemnika na szkło
Butelka ze znakiem systemu kaucyjnego (symbol kaucji lub napis „kaucja”) musi trafić do butelkomatu lub punktu zbiórki kaucyjnej, nie do zielonego pojemnika. Wrzucenie jej do pojemnika komunalnego jest naruszeniem zasad segregacji i może uruchomić postępowanie – szczególnie przy powtarzających się błędach.
4. Odwołanie od decyzji o podwyżce – 14 dni i konkretna treść
Masz 14 dni od doręczenia decyzji na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – przez urząd, który wydał decyzję. SKO bada, czy postępowanie było prawidłowe: czy gmina dysponuje dowodem (notatkę, zdjęcia), czy decyzja zawiera prawidłowe uzasadnienie i czy opłata podwyższona nie przekracza 4-krotności stawki podstawowej. SKO może uchylić decyzję – ale dotychczasowa praktyka sądów wskazuje, że utrzymują one decyzje gmin nawet przy jednorazowych i drobnych naruszeniach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.