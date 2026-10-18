Zakupowe szaleństwo w Lidlu od poniedziałku! Produkty za grosze, 8+4 gratis i wielkie obniżki. Klienci mają tylko trzy dni
Lidl rozpoczyna nowy tydzień od mocnych promocji. Już w poniedziałek 19 października w sklepach ruszą akcje, dzięki którym klienci będą mogli kupić popularne produkty nawet o połowę taniej. W ofercie znalazły się między innymi śledzie, boczek oraz woda mineralna. Szczególną uwagę przyciąga promocja 8+4 gratis. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ część okazji potrwa tylko do środy 21 października.
Od poniedziałku wielkie obniżki w Lidlu. Drugi produkt 50 proc. taniej
Lidl przygotował promocję, która może zainteresować miłośników ryb.
Od poniedziałku 19 października do środy 21 października wszystkie śledzie marki Nautica będą objęte specjalną ofertą.
Drugi, tańszy produkt będzie można kupić aż o 50 proc. taniej.
Co ważne, klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte akcją. Nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań.
Promocja obejmuje różne rodzaje śledzi Nautica, w tym produkty prezentowane w gazetce sieci.
Jest jednak warunek: konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie aplikacji przy kasie.
Obowiązuje limit czterech opakowań na kupon.
Boczek za 1,49 zł! Lidl obniża cenę aż o 48 proc.
Kolejna promocja dotyczy produktu, który może przydać się do przygotowania śniadań, kanapek czy ciepłych dań.
Lidl przecenia polski boczek góralski marki Kabanos w opakowaniu 100 g.
<box gap={1}> <row align=”baseline” gap={2}> <title size=”2xl” color=”default” tabularNums>1,49 zł</title> <text color=”secondary” lineThrough>2,89 zł</text> <badge color=”success”>−48%</badge> </row> <caption>Cena za opakowanie 100 g. Limit: 4 kg na paragon.</caption> </box>
To jedna z najmocniejszych obniżek w prezentowanej ofercie. W przeliczeniu na kilogram cena promocyjna wynosi 14,90 zł.
Lidl rozdaje cztery butelki wody gratis! Akcja 8+4
Jedną z najbardziej przyciągających uwagę promocji jest oferta na wodę mineralną Cisowianka.
Od 19 do 21 października klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus mogą skorzystać z akcji 8+4 gratis na niegazowaną wodę mineralną Cisowianka w butelkach 1,5 litra.
Oznacza to, że przy zakupie 12 butelek zapłacą tylko za osiem.
Regularna cena jednej butelki wskazana w gazetce wynosi 2,49 zł.
Przy tej cenie rachunek wygląda następująco:
|Zakupy
|Kwota
|12 butelek bez promocji
|29,88 zł
|12 butelek w promocji 8+4
|19,92 zł
|Oszczędność
|9,96 zł
W przeliczeniu na jedną butelkę cena wynosi 1,66 zł.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit czterech produktów gratis w ramach oferty.
Sześciopak Muszynianki za 11,94 zł. Cena jednej butelki spada poniżej 2 zł
To nie koniec promocji na wodę.
Od poniedziałku 19 października Lidl oferuje także sześciopak naturalnej wody mineralnej Muszynianka, magnezowo-wapniowej, średnio nasyconej dwutlenkiem węgla.
Cena promocyjna wynosi 11,94 zł za sześć butelek, czyli 1,99 zł za butelkę.
To propozycja dla osób, które regularnie kupują wodę mineralną i wolą zabrać do domu całe opakowanie zbiorcze.
Trzeba pamiętać o aplikacji i terminach
Choć wszystkie promocje rozpoczynają się w poniedziałek 19 października, nie mają identycznych zasad.
Akcja na śledzie Nautica oraz promocja 8+4 gratis na Cisowiankę obowiązują do środy 21 października i wymagają aplikacji Lidl Plus.
Oferta na Muszyniankę oraz boczek również rozpoczyna się 19 października, ale na przedstawionej stronie gazetki nie wskazano dla nich takiej samej daty zakończenia.
Warto więc sprawdzić aktualne oznaczenia cenowe i warunki promocji w sklepie.
Klienci mogą sporo zaoszczędzić. Największe okazje już od poniedziałku
Nowa oferta Lidla obejmuje zarówno produkty spożywcze, jak i wodę mineralną kupowaną często w większych ilościach.
Najmocniejsze promocje to boczek przeceniony o 48 proc., drugi tańszy produkt Nautica za połowę ceny oraz cztery butelki Cisowianki gratis przy zakupie dwunastu.
Osoby planujące większe zakupy powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na termin 21 października. Właśnie wtedy kończą się dwie promocje wymagające aplikacji Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.