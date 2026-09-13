Zderzenie czterech aut na Trasie Łazienkowskiej. Zablokowany buspas, ogromne korki po meczu Legia – Widzew
Poważne utrudnienia na Trasie Łazienkowskiej w kierunku Grochowa. Doszło tam do zderzenia 4 samochodów osobowych. Uszkodzone pojazdy blokują buspas, a na trasie szybko tworzy się bardzo duży korek. Sytuację dodatkowo komplikuje zakończony właśnie mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź przy Łazienkowskiej, po którym tysiące kibiców ruszyły ze stadionu, a ruch w tej części miasta jest znacznie większy niż zwykle.
Cztery samochody zderzyły się na Trasie Łazienkowskiej
Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Grochowa. W kolizji uczestniczyły 4 samochody osobowe. Na miejscu widać mocno uszkodzone pojazdy – jeden z samochodów ma rozbitą przednią część nadwozia, drugi poważnie uszkodzony tył. Na jezdni znajdują się także fragmenty karoserii. Jeden z pasów przeznaczonych dla komunikacji miejskiej został zablokowany, co powoduje dodatkowe problemy nie tylko dla kierowców samochodów osobowych, ale również dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.
Według informacji z miejsca zdarzenia nie ma osób poszkodowanych. Zdarzenie wygląda jednak bardzo poważnie, a uszkodzenia pojazdów są znaczne. Na miejscu trzeba liczyć się z utrudnieniami do czasu zakończenia czynności oraz usunięcia rozbitych samochodów z jezdni. Kierowcy jadący Trasą Łazienkowską w stronę Pragi powinni przygotować się na znacznie dłuższy czas przejazdu.
Najgorszy możliwy moment. Właśnie skończył się mecz Legia – Widzew
Kolizja wydarzyła się w wyjątkowo trudnym momencie komunikacyjnym. W niedzielę o godz. 17:30 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej rozpoczął się mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie właśnie się zakończyło, dlatego z rejonu stadionu wyjeżdża obecnie bardzo duża liczba samochodów, a tysiące kibiców kierują się do komunikacji miejskiej. Trasa Łazienkowska jest jedną z podstawowych dróg prowadzących ze Śródmieścia w kierunku Pragi-Południe, Grochowa i dalszych części prawego brzegu Warszawy.
Zablokowany buspas w połączeniu ze wzmożonym ruchem po meczu powoduje, że korek szybko narasta. Problemy mogą przenosić się również na drogi dojazdowe do Trasy Łazienkowskiej. Kierowcy, którzy mają taką możliwość, powinni omijać ten fragment i wybrać inną przeprawę przez Wisłę. Utrudnienia mogą potrwać do czasu usunięcia wszystkich 4 pojazdów i uprzątnięcia jezdni.
Autobusy również mogą mieć opóźnienia
Zablokowanie buspasa oznacza, że problemy dotyczą także pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy przejeżdżające Trasą Łazienkowską muszą omijać miejsce kolizji razem z pozostałymi pojazdami, dlatego na trasach prowadzących w stronę Grochowa mogą pojawić się opóźnienia. Na zdjęciach widać autobusy przejeżdżające bezpośrednio obok rozbitych samochodów oraz duży ruch na pozostałych pasach.
Osoby wybierające się teraz ze Śródmieścia na Pragę-Południe powinny przed wyjazdem sprawdzić bieżącą sytuację na trasie. Największych problemów należy spodziewać się właśnie w najbliższym czasie, kiedy ruch związany ze zderzeniem nakłada się na falę samochodów i pasażerów opuszczających okolice stadionu Legii.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.