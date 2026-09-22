Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2026 roku. Kiedy cofamy zegarki i śpimy godzinę dłużej?
Zbliża się termin jesiennej zmiany czasu, na który wielu z nas czeka z niecierpliwością. W 2026 roku przestawienie zegarków nastąpi wyjątkowo wcześnie – w noc z soboty 24 października na niedzielę 25 października. O godzinie 3:00 w nocy cofniemy wskazówki na godzinę 2:00, co oznacza, że zyskamy dodatkową godzinę snu. Wczesny termin wynika bezpośrednio z układu kalendarza, według którego ostatni pełny weekend października przypada w tym roku wyjątkowo szybko.
Podstawa prawna i postój pociągów na Dworcu Centralnym oraz Zachodnim
Zmiana czasu w Polsce odbywa się w oparciu o zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 oraz unijną Dyrektywę 2000/84/WE. Choć w 2019 roku Parlament Europejski opowiedział się za całkowitym zniesieniem dwukrotnej w ciągu roku manipulacji zegarami, prace nad likwidacją zmiany czasu zostały zamrożone w czasie pandemii COVID-19 i do dziś nie osiągnięto porozumienia na szczeblu unijnym.
Zabieg cofania wskazówek co roku niesie ze sobą spore wyzwania logistyczne. Najsilniej odczuwa go branża transportowa. Pociągi pasażerskie (m.in. PKP Intercity), które poruszają się po torach w noc z 24 na 25 października, zmuszone są do godzinnego, przymusowego postoju technicznego na trasie. Składy zatrzymują się m.in. na stacjach Warszawa Centralna (Śródmieście) oraz Warszawa Zachodnia (Wola), aby dotrzeć do przystanków docelowych dokładnie według obowiązującego rozkładu jazdy.
Skutki zdrowotne i zmiana trybu życia na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Pomysł dopasowania czasu do światła słonecznego przypisuje się Benjaminowi Franklinowi, zaś pionierem w powszechnym wprowadzeniu czasu letniego podczas I wojny światowej były Niemcy (1916 r.). W Polsce stała zmiana czasu obowiązuje od lat 80. XX wieku. Mimo zyskania dodatkowej godziny w łóżku, lekarze i somnolodzy przestrzegają przed negatywnymi skutkami przestawiania zegarów dla rytmu dobowego. Nagła zmiana wywołuje rozregulowanie wydzielania melatoniny, a statystyki medyczne i drogowe wskazują na powracający w kolejnych dniach wzrost liczby kolizji oraz incydentów sercowo-naczyniowych.
Mieszkańcy warszawskich dzielnic – takich jak Mokotów, Wola czy Śródmieście – powracający w niedzielny poranek do codziennych aktywności, odczują też szybsze zapadanie zmroku, co przekłada się na większe zmęczenie i wahania nastroju w pierwszych tygodniach okresu jesienno-zimowego.
Jak krok po kroku przygotować organizm na zmianę czasu na zimowy
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą bezboleśnie znieść przestawienie zegarków:
- Przesuwaj pory snu o 15 minut na kilka dni przed zmianą – kładź się spać i wstawaj odrobinę później, by łagodnie przystosować zegar biologiczny.
- Zadbaj o ekspozycję na światło dzienne od samego rana – po przebudzeniu na Mokotowie czy Woli odsłoń rolety i spędź czas na świeżym powietrzu.
- Pamiętaj o pociągach i komunikacji nocnej – jeśli podróżujesz w noc z 24 na 25 października, uwzględnij godzinny postój składów na stacjach w Śródmieściu.
- Unikaj ciężkich posiłków i kofeiny późnym wieczorem – ułatwi to zasypianie i uchroni przed wybudzaniem się w nowym czasie.
- Zaplanuj kolejną zmianę czasu w kalendarzu – powrót do czasu letniego (i „utrata” godziny snu) nastąpi w nocy z 27 na 28 marca 2027 roku.
Źródło: gazetaprawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.