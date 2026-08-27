Znaleziono dwa ciała przy drodze. Prokuratura ujawnia, co się stało
W przydrożnym kompleksie leśnym między Nową Wsią a Przystanią pod Ostrołęką na Mazowszu znaleziono ciała dwóch mężczyzn oraz przewrócony motorower. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku. Śledczy ustalili już prawdopodobny przebieg zdarzenia.
Motorower zjechał z drogi i uderzył w drzewo
Do zdarzenia doszło 24 sierpnia 2026 roku na drodze pomiędzy Nową Wsią a Przystanią w gminie Olszewo-Borki. Ciała Rafała L. i Karola P. ujawniono w nocy z 24 na 25 sierpnia, około godziny 00:05. Mężczyźni podróżowali motorowerem marki TOROS QUADRA. Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że kierujący z nieustalonych przyczyn zjechał na lewy pas jezdni, następnie na lewe pobocze i do przydrożnego rowu. Pojazd uderzył najpierw w lewą skarpę rowu, a później w drzewo rosnące za rowem. Po uderzeniu motorower przewrócił się. Jeden z mężczyzn został znaleziony przy drzewie. Drugi znajdował się pod przednią częścią motoroweru. Na tym etapie śledczy nie wskazują, który z nich prowadził pojazd.
Osoba, która znalazła ofiary, wezwała służby
Na miejscu przeprowadzono oględziny miejsca wypadku oraz samego motoroweru. Przesłuchano także osobę, która ujawniła zdarzenie i zawiadomiła odpowiednie służby.
Ciała obu mężczyzn zostały zabezpieczone. Prokuratura zaplanowała sekcje zwłok, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności i mechanizmu śmierci.
Śledztwo znajduje się dopiero we wczesnej fazie. Na razie nie ma więc podstaw, by przesądzać, co dokładnie spowodowało zjazd motoroweru z jezdni.
Śledczy sprawdzą monitoring ze stacji paliw
Prokuratura ustaliła wstępnie, że przed wypadkiem Rafał L. i Karol P. mogli przebywać na stacji paliw w Nowej Wsi. Śledczy chcą zabezpieczyć nagrania z monitoringu.
Materiał z kamer może pomóc ustalić, o której godzinie mężczyźni pojawili się na stacji, kiedy z niej odjechali oraz który z nich zajmował miejsce kierowcy w chwili rozpoczęcia dalszej podróży.
Prokuratura zapowiada również powołanie biegłych. Ich zadaniem będzie m.in. rekonstrukcja przebiegu wypadku oraz ustalenie osoby kierującej motorowerem.
To właśnie ta kwestia pozostaje obecnie jedną z najważniejszych niewiadomych w sprawie.
Postępowanie dotyczy śmiertelnego wypadku
Śledztwo prowadzone jest w kierunku czynu z art. 177 § 2 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć człowieka albo ciężki uszczerbek na zdrowiu.
Na obecnym etapie postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Prokuratura nie wskazała dotychczas sprawcy i nie przesądziła, który z mężczyzn siedział za kierownicą.
Dalsze ustalenia będą zależały od wyników sekcji zwłok, analizy śladów zabezpieczonych na miejscu, opinii biegłych oraz nagrań z monitoringu.
Do tragedii doszło na leśnym odcinku drogi
Trasa pomiędzy Nową Wsią a Przystanią prowadzi przez tereny leśne gminy Olszewo-Borki. Właśnie w takim przydrożnym kompleksie odnaleziono rozbity pojazd i ciała obu mężczyzn.
Z komunikatu prokuratury nie wynika, jak długo od momentu samego wypadku do odnalezienia ofiar nikt nie zauważył pojazdu. Śledczy ustalają również dokładną godzinę zdarzenia.
Na razie wiadomo jedynie, że do wypadku doszło 24 sierpnia, a ciała zostały ujawnione już po północy 25 sierpnia.
Niektóre pytania pozostają bez odpowiedzi
Prokuratura musi obecnie ustalić przede wszystkim, kto kierował motorowerem, dlaczego pojazd zjechał z drogi oraz jaki był dokładny przebieg ostatnich chwil przed uderzeniem w drzewo.
Na te pytania nie ma jeszcze odpowiedzi. Nie ma również podstaw, by na obecnym etapie wskazywać prędkość pojazdu, stan techniczny motoroweru, stan trzeźwości podróżujących czy inne potencjalne przyczyny wypadku, dopóki nie zostaną zakończone odpowiednie badania.
Śledczy liczą przede wszystkim na zapis monitoringu ze stacji paliw, wyniki sekcji zwłok i opinię biegłych. Dopiero po zebraniu tych materiałów będzie można dokładniej odtworzyć to, co wydarzyło się na drodze między Nową Wsią a Przystanią.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.