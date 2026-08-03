Znęcał się nad rodzicami i okradał. Policja odkryła kolejne przestępstwa 43-latka, recydywista trafił do aresztu

3 sierpnia 2026 10:26 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

43-letni mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna odpowie nie tylko za przemoc domową, ale również za serię przestępstw przeciwko mieniu. W trakcie prowadzonego śledztwa policjanci ustalili, że mężczyzna ma na koncie także usiłowanie włamania i kradzież. Ze względu na działanie w warunkach recydywy sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

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Policjanci z podejrzanym Fot. Policja
Policjanci z podejrzanym Fot. Policja

Śledztwo ujawniło kolejne przestępstwa

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie. Początkowo prowadzili czynności związane z podejrzeniem znęcania się 43-latka nad własnymi rodzicami. W trakcie postępowania wyszło jednak na jaw, że mężczyzna miał dopuścić się również innych przestępstw.

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Jak ustalili policjanci, w kwietniu tego roku włamał się do kontenera pracowniczego w Konstancinie-Jeziornie, gdzie próbował ukraść elektronarzędzia oraz materiały budowlane. Miesiąc później miał z kolei dokonać kradzieży elektronarzędzi z pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Jastrzębie w gminie Piaseczno.

Działał jako recydywista

Śledczy ustalili, że oba przestępstwa przeciwko mieniu zostały popełnione w warunkach tzw. recydywy. Oznacza to, że 43-latek dopuścił się ich w ciągu pięciu lat od odbycia kary pozbawienia wolności za podobne, umyślne przestępstwo.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił policjantom wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

Sąd zdecydował o areszcie

Sąd Rejonowy w Piasecznie przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

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