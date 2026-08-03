Znieważali 16-letniego Ukraińca w pociągu. Prokuratura podjęła decyzję wobec dwóch mężczyzn

3 sierpnia 2026 09:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Prokuratura Rejonowa w Wołominie zastosowała środki zapobiegawcze wobec dwóch mieszkańców Zielonki podejrzanych o udział w głośnym incydencie, do którego doszło pod koniec lipca w pociągu relacji Warszawa–Tłuszcz. Śledztwo dotyczy m.in. przestępstwa na tle narodowościowym wobec 16-letniego obywatela Ukrainy, naruszenia nietykalności kierownika pociągu oraz znieważenia policjantów.

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Policjanci z podejrzanym Fot. KPP Wołomin
Policjanci z podejrzanym Fot. KPP Wołomin

Agresywne zachowanie w pociągu

Do zdarzenia doszło 28 lipca około godziny 14:40. Policja otrzymała zgłoszenie o dwóch agresywnie zachowujących się pasażerach podróżujących pociągiem relacji Warszawa–Tłuszcz. W chwili zgłoszenia skład znajdował się na stacji Kobyłka Ossów.

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Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20- i 22-letni mieszkańcy Zielonki mieli zaczepiać słownie 16-letniego obywatela Ukrainy. W związku z ich zachowaniem interweniował kierownik pociągu, który polecił zatrzymanie składu.

Kierownik pociągu został zaatakowany

Mężczyźni nie podporządkowali się poleceniom i używali wulgarnych słów. W trakcie interwencji jeden z nich odepchnął kierownika pociągu. Dzięki reakcji innych pasażerów obaj opuścili skład.

Początkowo sprawa została zakwalifikowana jako wykroczenie zakłócania porządku publicznego. Obaj mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości 500 zł.

Nagranie zmieniło przebieg sprawy

Przełom nastąpił dzień później, gdy w mediach społecznościowych opublikowano nagranie z incydentu. Analiza materiału wykazała nowe okoliczności. Według śledczych jeden z mężczyzn nie tylko odepchnął kierownika pociągu, ale także miał go uderzać i szarpać za elementy umundurowania.

Po analizie materiału dowodowego policjanci, działając w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Wołominie, zatrzymali obu podejrzanych.

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Zarzuty także za znieważenie policjantów

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej kierownika pociągu, który podczas wykonywania obowiązków korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

Dodatkowo 20-letni mieszkaniec Zielonki usłyszał zarzut znieważenia policjantów. Śledczy przyjęli również zawiadomienie dotyczące przestępstwa na tle narodowościowym na szkodę 16-letniego obywatela Ukrainy.

Sąd nie zgodził się na areszt

31 lipca prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Sąd nie uwzględnił jednak tego wniosku.

Prokurator zastosował wobec mężczyzn środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Za zarzucane przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

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