Znieważali 16-letniego Ukraińca w pociągu. Prokuratura podjęła decyzję wobec dwóch mężczyzn
Prokuratura Rejonowa w Wołominie zastosowała środki zapobiegawcze wobec dwóch mieszkańców Zielonki podejrzanych o udział w głośnym incydencie, do którego doszło pod koniec lipca w pociągu relacji Warszawa–Tłuszcz. Śledztwo dotyczy m.in. przestępstwa na tle narodowościowym wobec 16-letniego obywatela Ukrainy, naruszenia nietykalności kierownika pociągu oraz znieważenia policjantów.
Agresywne zachowanie w pociągu
Do zdarzenia doszło 28 lipca około godziny 14:40. Policja otrzymała zgłoszenie o dwóch agresywnie zachowujących się pasażerach podróżujących pociągiem relacji Warszawa–Tłuszcz. W chwili zgłoszenia skład znajdował się na stacji Kobyłka Ossów.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20- i 22-letni mieszkańcy Zielonki mieli zaczepiać słownie 16-letniego obywatela Ukrainy. W związku z ich zachowaniem interweniował kierownik pociągu, który polecił zatrzymanie składu.
Kierownik pociągu został zaatakowany
Mężczyźni nie podporządkowali się poleceniom i używali wulgarnych słów. W trakcie interwencji jeden z nich odepchnął kierownika pociągu. Dzięki reakcji innych pasażerów obaj opuścili skład.
Początkowo sprawa została zakwalifikowana jako wykroczenie zakłócania porządku publicznego. Obaj mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości 500 zł.
Nagranie zmieniło przebieg sprawy
Przełom nastąpił dzień później, gdy w mediach społecznościowych opublikowano nagranie z incydentu. Analiza materiału wykazała nowe okoliczności. Według śledczych jeden z mężczyzn nie tylko odepchnął kierownika pociągu, ale także miał go uderzać i szarpać za elementy umundurowania.
Po analizie materiału dowodowego policjanci, działając w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Wołominie, zatrzymali obu podejrzanych.
Zarzuty także za znieważenie policjantów
Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej kierownika pociągu, który podczas wykonywania obowiązków korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.
Dodatkowo 20-letni mieszkaniec Zielonki usłyszał zarzut znieważenia policjantów. Śledczy przyjęli również zawiadomienie dotyczące przestępstwa na tle narodowościowym na szkodę 16-letniego obywatela Ukrainy.
Sąd nie zgodził się na areszt
31 lipca prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Sąd nie uwzględnił jednak tego wniosku.
Prokurator zastosował wobec mężczyzn środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.
Za zarzucane przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie pozostaje pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.