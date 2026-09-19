Zostało 11 dni. Przedsiębiorcy muszą uruchomić nową skrzynkę do kontaktu z urzędem
30 września 2026 roku mija ważny termin dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wpisanych do CEIDG jeszcze przed 2025 rokiem. Od 1 października mają oni obowiązek posiadać adres do e-Doręczeń. To właśnie na tę elektroniczną skrzynkę urzędy korzystające z systemu będą kierowały korespondencję do firmy. e-Doręczenie ma skutek prawny odpowiadający elektronicznemu odpowiednikowi listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Samo złożenie wniosku nie wystarczy – utworzoną skrzynkę trzeba jeszcze aktywować.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomniało o terminie 15 września. Resort wskazuje wprost: od 1 października obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń obejmie przedsiębiorców, którzy do tej pory korzystali jeszcze z okresu przejściowego. Adres powinien zostać założony najpóźniej do 30 września 2026 roku.
Kogo dotyczy termin 30 września?
Najważniejszą grupą są przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku i do tej pory nie mają firmowego adresu do e-Doręczeń.
Dla nich obowiązek zaczyna obowiązywać:
1 października 2026 roku.
Oznacza to, że ostatnim dniem na przygotowanie adresu przed wejściem obowiązku jest 30 września.
Nie wszyscy przedsiębiorcy czekają jednak do tej daty.
Firmy rejestrowane w CEIDG od 1 stycznia 2025 roku muszą podawać dane potrzebne do utworzenia adresu już podczas rejestracji działalności. Z kolei przedsiębiorcy wpisani do CEIDG wcześniej, którzy po 30 czerwca 2025 roku dokonywali zmian w swoim wpisie, również zostali objęci obowiązkiem wcześniej.
Masz starą działalność? Sprawdź, czy skrzynka już istnieje
Nie każdy przedsiębiorca z firmą założoną przed 2025 rokiem musi teraz tworzyć adres od początku.
Jeżeli po 30 czerwca 2025 roku przedsiębiorca zmieniał dane w CEIDG, przy takiej aktualizacji powinien już podać dane potrzebne do utworzenia adresu do e-Doręczeń albo wskazać istniejący adres firmowy.
Dlatego przed składaniem kolejnego wniosku warto sprawdzić status na swoim Koncie Przedsiębiorcy lub w systemie e-Doręczeń.
Nie wystarczy wysłać wniosku. Skrzynkę trzeba aktywować
To szczegół, o którym łatwo zapomnieć.
Proces nie kończy się w momencie wysłania formularza.
Przy korzystaniu z publicznego dostawcy należy:
- złożyć elektroniczny wniosek o utworzenie adresu,
- poczekać na jego rozpatrzenie,
- odebrać informację o utworzeniu adresu,
- aktywować skrzynkę zgodnie z otrzymaną instrukcją.
Dopiero po aktywacji można z niej normalnie korzystać.
To również powód, dla którego nie warto zostawiać formalności na wieczór 30 września. Jeżeli we wniosku znajdzie się błąd i zostanie on odrzucony, konieczne może być złożenie poprawnego dokumentu.
Założenie adresu jest bezpłatne
Przedsiębiorca może skorzystać z publicznej usługi.
Złożenie wniosku o adres do e-Doręczeń u publicznego dostawcy jest bezpłatne. Po aktywacji przedsiębiorca uzyskuje dostęp do skrzynki związanej z firmą i może z niej odbierać oraz wysyłać korespondencję.
Adres zostaje wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych – BAE.
To właśnie ta baza pozwala urzędom odnaleźć oficjalny elektroniczny adres przedsiębiorcy.
Od października urząd może wysłać pismo właśnie tam
To najważniejsza praktyczna zmiana.
Biznes.gov.pl wyjaśnia, że adres do e-Doręczeń firmy służy do otrzymywania korespondencji urzędowej. Urzędy korzystające z systemu będą kierowały pisma na ten adres elektronicznie.
e-Doręczenie nie jest zwykłym e-mailem.
System zapewnia m.in. potwierdzenie:
kto wysłał wiadomość, do kogo została skierowana, kiedy ją wysłano i kiedy została odebrana.
Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego ma skutek prawny porównywalny z przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
Dlatego skrzynki nie powinno się traktować jak kolejnego newslettera, do którego można zaglądać raz na kilka miesięcy.
To nie jest zwykła skrzynka e-mail
Adres e-Doręczeń nie wygląda jak klasyczny adres typu firma@gmail.com.
Jest to specjalny adres przypisany do przedsiębiorcy i wpisany do państwowej Bazy Adresów Elektronicznych.
Pozostaje on powiązany z firmą nawet wtedy, kiedy przedsiębiorca zmieni fizyczny adres prowadzenia działalności.
System daje również dowody nadania i odbioru korespondencji, które mogą mieć znaczenie np. przy liczeniu terminów urzędowych.
Kto może obsługiwać skrzynkę?
W przypadku jednoosobowej działalności wpisanej do CEIDG przedsiębiorca może zarządzać skrzynką samodzielnie.
Może jednak również wyznaczyć administratora, który będzie obsługiwał korespondencję w jego imieniu.
To może być szczególnie przydatne w firmach, w których sprawami administracyjnymi zajmuje się księgowa, pracownik biura albo inna upoważniona osoba.
Administrator musi mieć możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w systemie.
Zawiesiłeś działalność? To nie zawsze zwalnia z obowiązku
Jest też istotna pułapka.
Samo zawieszenie działalności nie powoduje automatycznego zniknięcia obowiązku posiadania adresu do e-Doręczeń.
Rządowy serwis wyjaśnia, że firma wpisana do CEIDG przed 2025 rokiem musi mieć taki adres najpóźniej od 1 października 2026 roku. Jeżeli natomiast przedsiębiorca po 30 czerwca 2025 roku dokonywał zmiany wpisu – a zmianą może być również zawieszenie działalności – obowiązek mógł powstać już wcześniej.
Firmy w KRS miały termin wcześniej
Termin 30 września dotyczy przede wszystkim starszych wpisów w CEIDG.
Spółki i inne przedsiębiorstwa wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed 1 stycznia 2025 roku zostały objęte obowiązkiem już od:
1 kwietnia 2025 roku.
Firmy rejestrowane w KRS od początku 2025 roku uzyskują adres w ramach procesu rejestracyjnego.
Nie należy więc interpretować 1 października jako daty, od której system dopiero zacznie funkcjonować.
Dla wielu firm działa on już od dawna.
Od początku 2026 roku e-Doręczenia są podstawowym kanałem administracji
Zmiana dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG jest częścią dużo większej reformy.
Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się podstawowym sposobem elektronicznej komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi i niepublicznymi, z zastrzeżeniem przypadków, w których przepisy szczególne przewidują inne rozwiązanie.
Oznacza to stopniowe odchodzenie od dotychczasowego modelu opartego na papierowych listach i ePUAP.
Nie znaczy jednak, że absolutnie każde pismo każdej instytucji od 1 października będzie musiało trafić wyłącznie przez e-Doręczenia – w niektórych sprawach przepisy szczególne nadal mogą przewidywać inną formę komunikacji.
Jak założyć skrzynkę?
Całą procedurę można przeprowadzić online na Biznes.gov.pl.
Wniosek można podpisać m.in. profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca lub wskazany administrator otrzyma informację potrzebną do aktywowania skrzynki.
Po aktywacji firmowy adres zostaje wpisany do BAE i można rozpocząć korzystanie z usługi.
Nie warto czekać do 30 września
Dziś jest 19 września, więc do końca terminu pozostaje 11 dni.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w najnowszym komunikacie jednoznacznie przypomina przedsiębiorcom:
adres należy założyć najpóźniej do 30 września 2026 roku.
Od następnego dnia przedsiębiorcy objęci tą grupą mają już podlegać obowiązkowi posiadania e-Doręczeń.
Najważniejsze jest więc sprawdzenie nie tylko, czy wniosek został kiedyś wysłany, lecz także czy adres został utworzony, aktywowany i znajduje się w Bazie Adresów Elektronicznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.