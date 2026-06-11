Zostawiłeś w domu? Możesz mieć kontrolę z urzędu skarbowego i ogromny podatek do zapłacenia
Coraz więcej Polaków trzyma część pieniędzy poza bankiem. Samo w sobie jest to w pełni legalne i nie podlega żadnym limitom dla osób prywatnych. Haczyk pojawia się w momencie, gdy urząd skarbowy zapyta o pochodzenie tych środków, a Ty nie będziesz w stanie go udokumentować. Wtedy w grę wchodzi jedna z najwyższych stawek w polskim systemie podatkowym: 75 procent.
Samo trzymanie gotówki jest legalne i nielimitowane
Zacznijmy od tego, co nie budzi wątpliwości. Prawo nie ogranicza kwoty gotówki, jaką osoba prywatna może przechowywać w domu, i nie nakłada obowiązku zgłaszania tego faktu komukolwiek. Możesz trzymać w sejfie oszczędności życia i nie złamiesz tym żadnego przepisu. Inaczej jest u przedsiębiorców, których wiążą limity płatności gotówkowych, ale dla zwykłego obywatela samo posiadanie gotówki, nawet dużej, jest neutralne podatkowo.
Ryzyko nie leży więc w posiadaniu pieniędzy, lecz w niemożności wyjaśnienia, skąd się wzięły. I to jest sedno, które ginie w większości poradników zachwalających „prywatność” gotówki.
75 procent – tyle wynosi podatek od pieniędzy bez udokumentowanego źródła
To nie jest medialna przesada. Zgodnie z art. 25e ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 592), od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75 procent podstawy opodatkowania. Nie stosuje się tu zwykłej skali 12 i 32 procent ani żadnej ulgi. To stawka sankcyjna, jednolita niezależnie od kwoty, opisana w rozdziale 5a ustawy (art. 25b-25g).
Mechanizm jest prosty i bezlitosny. Jeśli organ podatkowy ustali, że Twoje wydatki albo zgromadzony majątek przewyższają sumę dochodów, które kiedykolwiek opodatkowałeś lub które były zwolnione z podatku, to nadwyżkę potraktuje jako przychód z nieujawnionego źródła i obłoży ją 75-procentowym podatkiem w drodze decyzji. Do tego mogą dojść odsetki za zwłokę, a w niektórych sytuacjach również odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego.
Ciężar dowodu jest po Twojej stronie, nie po stronie fiskusa
Tu kryje się najtrudniejszy element. W postępowaniu o nieujawnione źródła obowiązuje odwrócona logika: zgodnie z art. 25g ustawy o PIT to podatnik, a nie urząd, musi wykazać, że jego wydatki mają pokrycie w legalnych, opodatkowanych lub zwolnionych z podatku dochodach. Urzędnik pokazuje rozbieżność, a Ty masz ją wyjaśnić dokumentami. Brak takich dowodów oznacza, że obroni się wersja fiskusa.
Że to nie teoria, pokazuje świeże orzecznictwo. W wyroku z 8 lipca 2025 roku (sygn. II FSK 1315/22 i II FSK 1316/22) Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny przyznał rację skarbówce. Sprawa dotyczyła małżeństwa, które kupiło nieruchomość i tłumaczyło, że pieniądze pochodziły z wieloletnich oszczędności trzymanych w gotówce. Sąd uznał takie ogólne tłumaczenie za niewystarczające i potwierdził prawo fiskusa do 75-procentowego podatku od nieudokumentowanej nadwyżki. Sformułowanie „odkładałem latami w gotówce” samo w sobie nie jest dowodem.
Co realnie ściąga na Ciebie uwagę skarbówki
Urząd nie zagląda do każdego sejfu, ale pewne sytuacje uruchamiają analizę niemal automatycznie. Najczęstsze to rozbieżność między deklarowanymi dochodami a widocznym majątkiem, duże zakupy gotówkowe (mieszkanie, działka, drogi samochód), nagły wzrost zamożności bez wyraźnego źródła oraz niezgłoszone darowizny i spadki. Coraz częściej impulsem bywają też donosy, na przykład od byłego małżonka czy skłóconego wspólnika.
Do tego dochodzi monitoring systemowy. Banki i inne instytucje obowiązane zgłaszają Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej transakcje od równowartości 15 tys. euro, a od 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa ma szersze uprawnienia do pozyskiwania danych o rachunkach bankowych osób fizycznych. Pojedyncza nietypowa wpłata czy wypłata może więc skłonić bank do pytania o źródło środków.
Jak udokumentować legalne pochodzenie – zrób to zawczasu
Najlepszą ochroną jest papierowy ślad zgromadzony, zanim ktokolwiek zapyta. Dokumenty warto trzymać latami, bo zobowiązanie z nieujawnionych źródeł może być ustalane wstecz.
|Skąd pochodzi gotówka
|Co zachować jako dowód
|Oszczędności z pensji
|wyciągi bankowe z wypłatami, PIT-y z lat pracy
|Sprzedaż nieruchomości lub auta
|umowa sprzedaży, potwierdzenie wpłaty
|Spadek lub darowizna
|akt poświadczenia dziedziczenia, umowa darowizny i zgłoszenie do US
|Wygrana w legalnej grze
|potwierdzenie wygranej i rozliczenia organizatora
Szczególnie pilnuj darowizn i spadków w najbliższej rodzinie. Zwolnienie z podatku dla tak zwanej grupy zerowej (m.in. rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek) przysługuje tylko wtedy, gdy zgłosisz nabycie na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Spóźnienie oznacza utratę zwolnienia i ryzyko, że niezgłoszona gotówka zostanie potraktowana jako przychód nieujawniony.
Siatka się zaciska: od 2027 roku Unia ogranicza płatności gotówką do 10 tys. euro
Warto patrzeć w przód, bo pole do dużych operacji gotówkowych będzie się kurczyć. Od 10 lipca 2027 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać limit płatności gotówkowych w wysokości 10 tys. euro, czyli przy obecnym kursie ponad 42 tys. zł. Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z 31 maja 2024 roku, części unijnego pakietu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Powyżej tej kwoty zapłata gotówką będzie po prostu niedozwolona, a już od równowartości 3 tys. euro pojawi się obowiązek identyfikacji kupującego.
W Polsce obrót gotówkowy między przedsiębiorcami jest dziś ograniczony do 15 tys. zł, a w Sejmie rozważano podniesienie tego progu do 25 tys. zł. Dla osoby prywatnej najważniejszy jest jednak kierunek zmian: duże zakupy za gotówkę stają się trudniejsze i łatwiej identyfikowalne, więc niewyjaśniona gotówka będzie coraz większym obciążeniem, a nie wygodą.
Warszawa: drogie mieszkania i auta pod szczególną lupą
W stolicy ryzyko jest statystycznie wyższe niż gdzie indziej, bo to tu koncentrują się najdroższe transakcje, przy których rozbieżność między ceną a oficjalnymi dochodami rzuca się w oczy. Zakup mieszkania za kilkaset tysięcy złotych, działki czy luksusowego samochodu za gotówkę to typowy punkt zaczepienia dla warszawskich urzędów skarbowych analizujących nieujawnione źródła.
Praktyczny wniosek dla warszawiaka jest jeden: jeśli planujesz duży zakup i finansujesz go z oszczędności, zadbaj wcześniej o papierowy ślad ich pochodzenia. Notariusz i tak odnotuje transakcję, a przy droższych zakupach coraz częściej trzeba będzie potwierdzić tożsamość niezależnie od formy płatności. Lepiej mieć komplet dokumentów przygotowany, niż tłumaczyć się po fakcie przed fiskusem, który zakłada najgorszą wersję.
Co to oznacza dla Ciebie? Gotówkę trzymaj, ale jej pochodzenie dokumentuj
Nie chodzi o to, by bać się własnych oszczędności, tylko by umieć je obronić. Zrób to po kolei:
- Pamiętaj, że ciężar dowodu jest po Twojej stronie. To Ty musisz wykazać legalne pochodzenie środków, nie urząd musi udowodnić nielegalne.
- Zachowuj dokumenty latami. Wyciągi z wypłatami, umowy sprzedaży, dokumenty spadku i darowizny, potwierdzenia wygranych – to Twoja polisa przeciw stawce 75 procent.
- Zgłaszaj darowizny i spadki w terminie. Dla najbliższej rodziny formularz SD-Z2 trzeba złożyć w ciągu 6 miesięcy, inaczej tracisz zwolnienie.
- Przy dużym zakupie miej gotowy ślad pochodzenia. Mieszkanie, działka czy drogie auto za gotówkę to najczęstszy powód pytań ze strony skarbówki.
- Planuj duże transakcje bezgotówkowo. Od 10 lipca 2027 roku zapłata gotówką powyżej 10 tys. euro będzie niedozwolona w całej UE.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.