Zrób to z suszonymi grzybami przed gotowaniem wigilijnej zupy lub farszu. Będą miękkie i pełne aromatu
Suszone grzyby to jeden z najważniejszych składników tradycyjnych potraw wigilijnych. Trafiają do barszczu, zupy grzybowej, kapusty, pierogów oraz uszek. Zdarza się jednak, że mimo długiego gotowania pozostają twarde, a przygotowany z nich farsz ma nieprzyjemny, gorzkawy posmak. Istnieje stary domowy sposób, który może pomóc uniknąć tego problemu. Sekret tkwi w odpowiednim namaczaniu grzybów i wykorzystaniu popularnego produktu z lodówki.
Zalej suszone grzyby mlekiem. Stary kuchenny sposób może zaskoczyć
Większość osób przygotowujących wigilijne potrawy zalewa suszone grzyby zwykłą wodą. W tradycyjnej kuchni domowej stosuje się jednak również inną metodę, polegającą na namaczaniu ich w mleku.
Mleko może złagodzić intensywny, niekiedy gorzkawy posmak suszonych grzybów. Metoda ta szczególnie dobrze nadaje się do przygotowywania składników farszu do pierogów, uszek oraz krokietów.
Grzyby po namoczeniu stają się bardziej elastyczne, łatwiejsze do krojenia i wymagają krótszej obróbki termicznej niż grzyby gotowane bez wcześniejszego namaczania.
W przypadku wigilijnej zupy grzybowej lepszym rozwiązaniem może być jednak tradycyjne moczenie w wodzie, ponieważ pozwala zachować aromatyczny płyn, który można później wykorzystać do przygotowania wywaru.
Jak prawidłowo namoczyć suszone grzyby w mleku?
Do przygotowania 50 gramów suszonych grzybów wystarczy około 300–500 ml mleka. Ilość płynu należy dostosować do wielkości naczynia, tak aby wszystkie grzyby zostały przykryte.
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Dokładnie opłucz suszone grzyby pod bieżącą wodą.
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Przełóż je do szklanego lub ceramicznego naczynia.
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Zalej zimnym mlekiem.
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Przykryj naczynie i wstaw do lodówki na 4–8 godzin.
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Odcedź grzyby i ugotuj je w świeżej wodzie do miękkości.
Najwygodniej zrobić to wieczorem, dzień przed przygotowywaniem świątecznych potraw. Nie należy jednak pozostawiać grzybów zalanych mlekiem przez całą noc w temperaturze pokojowej.
Ile czasu należy gotować suszone grzyby?
Czas gotowania zależy przede wszystkim od gatunku grzybów, wielkości kawałków oraz stopnia ich wysuszenia.
Wcześniej namoczone borowiki i podgrzybki zazwyczaj wymagają około 30–60 minut spokojnego gotowania. Większe i grubsze kawałki mogą potrzebować więcej czasu.
Najlepiej sprawdzić miękkość grzybów widelcem. Jeżeli nadal są twarde lub sprężyste, należy kontynuować gotowanie.
Grzybów przeznaczonych do farszu nie warto rozgotowywać. Powinny być miękkie, ale zachować odpowiednią strukturę, dzięki której farsz będzie miał przyjemną konsystencję.
Nie wylewaj wody po moczeniu grzybów. To w niej kryje się wyjątkowy aromat
Osoby przygotowujące tradycyjną wigilijną zupę grzybową powinny pamiętać o jeszcze jednym szczególe. Woda pozostała po namaczaniu suszonych grzybów zawiera wiele rozpuszczonych substancji smakowych i aromatycznych.
Zamiast wylewać ją do zlewu, można przecedzić ją przez gęste sitko wyłożone gazą lub filtrem, aby pozbyć się piasku i innych zanieczyszczeń.
Tak przygotowany płyn należy następnie zagotować i wykorzystać jako część wywaru do zupy, barszczu, kapusty wigilijnej lub sosu grzybowego.
Jeżeli woda po moczeniu jest wyjątkowo gorzka, lepiej zrezygnować z jej wykorzystania, aby nie zepsuć smaku całej potrawy.
Ten składnik warto dodać do farszu na uszka i pierogi
Po ugotowaniu grzybów warto podsmażyć je z drobno posiekaną cebulą na niewielkiej ilości masła. Cebula podczas powolnego smażenia nabiera naturalnej słodyczy, która dobrze równoważy intensywny smak leśnych grzybów.
Najważniejsze jest jednak pilnowanie temperatury. Przypalona cebula może nadać całemu farszowi nieprzyjemną gorycz.
Dopiero pod koniec przygotowywania farszu warto dodać sól i świeżo mielony pieprz. W przypadku dobrej jakości suszonych borowików nie potrzeba wielu dodatkowych przypraw, ponieważ same grzyby mają bardzo intensywny aromat.
Dlaczego suszone grzyby bywają gorzkie?
Nieprzyjemny posmak może wynikać z gatunku grzybów, sposobu suszenia, niewłaściwego przechowywania lub przypalenia podczas przygotowywania potrawy.
Szczególnie istotne jest pochodzenie suszu. Do przygotowywania świątecznych potraw należy wykorzystywać wyłącznie grzyby pochodzące z pewnego źródła, których gatunek został prawidłowo rozpoznany.
Namaczanie w mleku, płukanie ani długie gotowanie nie sprawiają, że grzyby trujące stają się bezpieczne do spożycia. Nie należy również wykorzystywać suszu noszącego ślady pleśni.
Woda czy mleko? Wszystko zależy od przygotowywanej potrawy
Jeżeli grzyby mają trafić do farszu na uszka, pierogi lub krokiety, namaczanie w mleku może być ciekawą alternatywą dla tradycyjnej metody.
Jeżeli natomiast przygotowujemy zupę grzybową, barszcz czerwony lub kapustę z grzybami, warto pozostać przy zwykłej wodzie, która pozwoli wykorzystać pełnię aromatu również w wywarze.
Odpowiednie przygotowanie suszonych grzybów nie wymaga drogich składników ani skomplikowanych zabiegów. Wystarczy rozpocząć przygotowania odpowiednio wcześnie, zadbać o właściwy czas namaczania i nie przyspieszać gotowania. To właśnie te szczegóły mogą zdecydować o smaku wigilijnych potraw.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.