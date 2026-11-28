W kieszeni miało zostać nawet 3500 zł. Nie będzie obniżki podatków. Prezydent zawetował ustawę
Nawet 3600 zł rocznie miało zostać w kieszeni jednego podatnika. Tę obniżkę zatrzymało weto Karola Nawrockiego. Prezydent 27 listopada odmówił podpisania ustawy, która od 2027 roku miała przesunąć progi PIT i wprowadzić dodatkową stawkę podatku. Według Ministerstwa Finansów na zmianach skorzystałoby około 3,5 mln osób. Pakiet zawierał jednak również podwyżki obciążeń dla części przedsiębiorców. To właśnie nimi Kancelaria Prezydenta uzasadnia sprzeciw wobec reformy.
32 proc. nadal od nadwyżki ponad 120 tys. zł
Najważniejsza dla pracowników zmiana miała polegać na tym, że wyższy podatek zaczynałby obejmować ich dochody później. Dzisiaj podstawowa stawka PIT wynosi 12 proc., a po przekroczeniu 120 tys. zł rocznej podstawy opodatkowania od nadwyżki płaci się 32 proc. Zawetowana ustawa podnosiła granicę pierwszego przedziału do 130 tys. zł. Następnie, do 150 tys. zł, obowiązywałaby pośrednia stawka 24 proc. Dopiero powyżej tej kwoty wracałoby 32 proc.
Wyższa stawka nie obejmuje całych zarobków po przekroczeniu progu. Jeżeli roczna kwota, od której obliczany jest PIT, wynosi 125 tys. zł, to według obecnych zasad 32 proc. nalicza się od 5 tys. zł nadwyżki. Pozostała część jest rozliczana w pierwszym przedziale, z uwzględnieniem kwoty wolnej. Weto pozostawia właśnie taki mechanizm. Nie wprowadza nowej podwyżki stawek, lecz zatrzymuje obniżkę, którą parlament przyjął na przyszły rok.
Policzyliśmy różnicę. Przy 150 tys. zł to 3600 zł rocznie
Przy rocznej podstawie opodatkowania 150 tys. zł podatek według obecnych zasad wynosi 20 400 zł. Po zmianach zapisanych w zawetowanej ustawie byłoby to 16 800 zł. Różnica sięga więc 3600 zł rocznie, czyli średnio 300 zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak jednakowej podwyżki każdej wypłaty o 300 zł. W przypadku etatu korzyść pojawiałaby się wraz z przekraczaniem progów przy obliczaniu zaliczek, a ostateczny wynik zależałby od rocznego rozliczenia.
|Roczna kwota, od której obliczany jest PIT
|PIT według obecnych zasad
|PIT według zawetowanej ustawy
|Planowana roczna oszczędność
|120 000 zł
|10 800 zł
|10 800 zł
|0 zł
|125 000 zł
|12 400 zł
|11 400 zł
|1000 zł
|130 000 zł
|14 000 zł
|12 000 zł
|2000 zł
|140 000 zł
|17 200 zł
|14 400 zł
|2800 zł
|150 000 zł
|20 400 zł
|16 800 zł
|3600 zł
|180 000 zł
|30 000 zł
|26 400 zł
|3600 zł
Wyliczenia dotyczą indywidualnego rozliczenia według skali, z uwzględnieniem kwoty wolnej 30 tys. zł, bez dodatkowych ulg i preferencji. Pokazują sam PIT, a nie łączne obciążenie składkami i podatkiem. Kwoty w pierwszej kolumnie to podstawa opodatkowania, nie roczna pensja brutto. Przy wyższej podstawie maksymalna korzyść z samej zmiany skali nie rosłaby już ponad 3600 zł. Obie wersje przepisów przewidują bowiem stawkę 32 proc. dla dochodów przekraczających 150 tys. zł.
Nie każdy miał zapłacić mniej
Liczba 3,5 mln pochodzi z szacunków Ministerstwa Finansów dotyczących podatników, którzy skorzystaliby na przesunięciu progów. Zmiana miała znaczenie dla osób rozliczających się według skali, których roczna podstawa przekracza 120 tys. zł. Obejmowałaby więc nie tylko część pracowników na etacie, ale także przedsiębiorców stosujących tę formę opodatkowania. Osoba pozostająca poniżej dotychczasowego progu nie zyskiwałaby na samym jego przesunięciu. Ustawa nie podnosiła również kwoty wolnej z 30 tys. do 60 tys. zł.
W przypadku wspólnego rozliczenia małżeńskiego maksymalna różnica mogłaby wynieść 7200 zł rocznie. Taki wynik zależałby jednak od wysokości wspólnie rozliczanych dochodów i spełnienia warunków preferencji. Nie byłaby to jednakowa ulga dla każdego małżeństwa. Przykładowo, przy łącznej podstawie 300 tys. zł, dzielonej do obliczenia podatku na pół, obecny PIT wynosi 40 800 zł. Według zawetowanej skali byłoby to 33 600 zł. To dwukrotność różnicy pokazanej w tabeli dla 150 tys. zł.
Dlaczego prezydent zawetował obniżkę? W ustawie były też podwyżki
Kancelaria Prezydenta przedstawia reformę jako pakiet, który obniżałby podatek części osób, a jednocześnie zwiększał obciążenia przedsiębiorstw. Rzecznik Rafał Leśkiewicz wskazywał przede wszystkim na planowany wzrost CIT oraz ograniczenie dostępu do ryczałtu. Prezydenccy przedstawiciele argumentowali, że wyższe koszty firm mogłyby przełożyć się na ceny i pogorszyć warunki inwestowania. Są to argumenty uzasadniające weto. Ministerstwo Finansów przedstawiało natomiast dodatkowe wpływy jako sposób sfinansowania zmian w PIT bez nadmiernego obciążania budżetu.
Pakiet przewidywał między innymi stawkę 22 proc. CIT dla objętych zmianą największych podatników, w tym firm z przychodami przekraczającymi 50 mln euro. Zakładał także podniesienie daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. oraz obniżenie limitu przychodów umożliwiającego korzystanie z ryczałtu z 2 mln euro do 250 tys. euro. Weto zatrzymuje te rozwiązania razem ze zmianą skali PIT. Nie można więc opisywać tej decyzji wyłącznie jako zablokowania ustawy zawierającej same obniżki.
Warszawa: pensja brutto to nie kwota porównywana z progiem
Według Urzędu Statystycznego w Warszawie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w stołecznym sektorze przedsiębiorstw wynosiło we wrześniu 2026 roku 11 143,52 zł brutto. To przydatny punkt odniesienia, ale nie informacja o zarobkach każdego mieszkańca ani gotowa odpowiedź na pytanie o wyższy PIT. Zsumowanie dwunastu takich pensji i porównanie wyniku bezpośrednio ze 120 tys. zł prowadziłoby do błędu. Przed obliczeniem podatku od wynagrodzenia uwzględnia się między innymi składki społeczne pracownika i koszty uzyskania przychodu.
Znaczenie mają też premie, zmiana pracy w ciągu roku i inne dochody opodatkowane według skali. Pracownik może otrzymywać wynagrodzenie od kilku płatników, a w zeznaniu rocznym rozlicza ich sumę. Dlatego o przekroczeniu progu nie przesądza sama nazwa stanowiska ani jedna miesięczna wypłata. Osoba zatrudniona w warszawskiej firmie, która chce oszacować skutki weta dla swojego budżetu, powinna porównać obie skale dla przewidywanej rocznej podstawy opodatkowania, uwzględniając również planowane wspólne rozliczenie i przysługujące ulgi.
Domański zapowiada powrót do reformy
Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością trzech piątych głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Inną drogą jest przygotowanie nowej ustawy. Przy obecnym układzie sił nie ma szans na odrzucenie weta Prezydenta.
Po decyzji Karola Nawrockiego Andrzej Domański przekazał Gazeta.pl, że rząd wróci do zmian podatkowych. „Nie zrezygnujemy z korzystnych zmian” – zapewnił minister finansów i gospodarki. Nie wiadomo na razie będzie kształt kolejnej propozycji ani proponowany termin jej wejścia w życie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.