Zrób zapas wody. Od soboty wyłączenia na Mazowszu. Sprawdź adresy

26 września 2026 09:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sobotę 26 września część mieszkańców Mazowsza zostanie czasowo bez wody. Hydrosfera Józefów zapowiedziała kilkugodzinną przerwę w dostawie wody w związku z pracami inwestycyjnymi. Wyłączenie obejmie fragment ulicy Błękitnej i potrwa od godz. 9:00 do 13:00.

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Woda wypływająca z kranu. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Woda wypływająca z kranu. | Fot. Warszawa w Pigułce.

To planowana przerwa, a nie awaria. Operator poinformował, że w sobotę prowadzone będą prace inwestycyjne na sieci wodociągowej.

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Przerwa została zaplanowana na:

sobotę 26 września, od godz. 9:00 do 13:00.

Wody zabraknie w Józefowie przy ul. Błękitnej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Polnej.

Hydrosfera Józefów przeprosiła mieszkańców za utrudnienia.

Lepiej przygotować zapas wcześniej

Przy czterogodzinnej przerwie warto wcześniej odłożyć wodę do picia i przygotowywania posiłków. Przyda się również niewielki zapas do podstawowych potrzeb domowych.

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W przypadku prac planowanych zdarza się, że godziny wznowienia dostaw mogą zależeć od przebiegu robót, dlatego mieszkańcy objętego obszaru powinni śledzić bieżące komunikaty operatora.

Także w Warszawie pojawiają się planowane przerwy

Warszawskie MPWiK również publikuje na bieżąco harmonogram planowanych wyłączeń wody dla poszczególnych dzielnic oraz Pruszkowa. Na aktualnej liście znajdują się m.in. wyłączenia związane z pracami na sieci na Mokotowie, Ursusie i w Pruszkowie.

Każde wyłączenie dotyczy konkretnych adresów, dlatego przed weekendem warto sprawdzić aktualną listę swojego operatora wodociągowego.

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