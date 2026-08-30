ZUS już przyznał ci emeryturę? Możesz złożyć nowy wniosek o jej przeliczenie. Od 2026 roku jest łatwiej
Przyznanie emerytury nie zawsze zamyka drogę do zmiany jej wysokości. ZUS pozwala w określonych sytuacjach wystąpić o ponowne obliczenie świadczenia. Dotyczy to między innymi osób, które odnalazły brakujące dokumenty, mogą dopiero teraz udowodnić wcześniejsze zarobki albo pracowały i opłacały składki już po przyznaniu emerytury. Od marca 2026 roku wniosek ERPO można złożyć również elektronicznie przez eZUS.
Ponad 700 tysięcy wniosków rocznie
Skala zainteresowania jest bardzo duża.
ZUS podał, że rocznie otrzymywał ponad 700 tys. wniosków ERPO dotyczących ponownego obliczenia świadczeń emerytalno-rentowych.
Od 13 marca 2026 roku formularz jest dostępny w wersji elektronicznej w portalu eZUS. Wcześniej ERPO składano w formie papierowej, choć część klientów przesyłała jego skan za pomocą innych funkcji portalu.
Odnalazłeś stare dokumenty? To jedna z podstaw
Pierwszą grupą wskazaną przez ZUS są osoby, które przy składaniu wniosku o emeryturę lub rentę nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia.
Po latach dokumenty mogą zostać odnalezione w domu, archiwum albo u następcy prawnego dawnego zakładu pracy.
Jeżeli zawierają informacje, których ZUS wcześniej nie miał, mogą mieć wpływ na świadczenie.
Możesz udowodnić dawne zarobki
Druga sytuacja dotyczy wynagrodzeń.
ZUS wskazuje, że z ERPO mogą korzystać osoby, które dopiero teraz są w stanie potwierdzić zarobki z lat poprzedzających przejście na emeryturę lub rentę.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku starszych okresów zatrudnienia, kiedy dane nie były jeszcze zapisywane na indywidualnych kontach w taki sposób jak obecnie.
Dokumentacja płacowa może więc okazać się bardzo cenna.
Pracowałeś po przejściu na emeryturę?
Jest jeszcze trzecia duża grupa.
To emeryci i renciści, którzy po przyznaniu świadczenia nadal pracowali i opłacali składki na ubezpieczenia społeczne.
Dodatkowe składki mogą być podstawą ponownego obliczenia świadczenia zgodnie z właściwymi dla danej osoby zasadami.
Nie należy jednak zakładać z góry konkretnej kwoty podwyżki. Efekt zależy od indywidualnego przebiegu ubezpieczenia i wysokości składek.
Jak nazywa się wniosek?
Chodzi o formularz ERPO – wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego.
ZUS potwierdza, że formularz jest obecnie dostępny także w eZUS. Nadal można złożyć go tradycyjnie w wersji papierowej.
Elektroniczna forma jest więc możliwością, a nie obowiązkiem.
Nie każdy wniosek oznacza podwyżkę
To bardzo ważne.
Samo złożenie ERPO nie gwarantuje wyższej emerytury. Jeżeli przedstawione informacje były już uwzględnione albo nie mają wpływu na sposób obliczenia świadczenia, nie będzie podstaw do oczekiwanej podwyżki.
Największy sens ma sprawdzenie sprawy wtedy, gdy istnieje konkretna nowa okoliczność: brakujący okres zatrudnienia, nowy dokument dotyczący wynagrodzenia albo składki zapisane po przyznaniu świadczenia.
Dla seniora, który podejrzewa, że ZUS nie zna całej jego historii zawodowej, pierwszym krokiem powinno być więc porównanie decyzji emerytalnej z posiadanymi dokumentami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.