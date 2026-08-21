ZUS ma ważną informację dla seniorów. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Pieniądze same spłyną na konta
Gdzie złożyć wniosek o czternastą emeryturę? Takie pytanie pojawia się zwłaszcza wśród seniorów, którzy dodatkowe świadczenie mają otrzymać po raz pierwszy. Niektórzy dzwonią do ZUS lub zgłaszają się do placówek w poszukiwaniu formularza. Zakład przypomina jednak, że żadnego wniosku nie ma. Czternastka zostanie przyznana i wypłacona automatycznie.
Seniorzy szukają formularza, którego nie trzeba wypełniać
Wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim osób, które niedawno przeszły na emeryturę lub rentę i po raz pierwszy spełnią warunki do otrzymania czternastego świadczenia. Mogą one zakładać, że dodatkowe pieniądze wymagają złożenia osobnego dokumentu.
ZUS wyjaśnia, że czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu. Nie trzeba składać wniosku, rejestrować się w serwisie internetowym ani umawiać wizyty w placówce. Dotyczy to również osób obsługiwanych przez warszawskie i mazowieckie oddziały Zakładu.
Wypłata zostanie przekazana w taki sam sposób jak podstawowa emerytura lub renta. Jeżeli świadczenie trafia na rachunek bankowy, również czternastka zostanie przelana na konto. Osoby otrzymujące pieniądze za pośrednictwem poczty dostaną je w dotychczasowej formie.
Kiedy ZUS wypłaci czternastą emeryturę?
Wypłaty rozpoczną się we wrześniu. ZUS przekaże dodatkowe świadczenie razem z emeryturą lub rentą w jednym z obowiązujących terminów:
- 1 września,
- 6 września,
- 10 września,
- 15 września,
- 20 września,
- 25 września.
Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne otrzymają czternastkę 1 października. Senior nie ma możliwości wyboru terminu wypłaty, a kontakt z placówką nie przyspieszy przelewu.
Pełna czternastka wyniesie blisko 2 tys. zł brutto
W 2026 roku pełna czternasta emerytura wyniesie 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Przy świadczeniach wyższych niż 2900 zł zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia tego progu.
Przykładowo osoba otrzymująca 3500 zł brutto miesięcznie przekracza próg o 600 zł. Jej czternasta emerytura wyniesie więc 1378,49 zł brutto.
Minimalna kwota wypłacanego świadczenia to 50 zł brutto. Czternastki nie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Pieniądze nie zostaną również wypłacone, jeżeli prawo do świadczenia podstawowego będzie zawieszone na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty.
Od czternastki zostaną pobrane składka i podatek
Czternasta emerytura podlega składce zdrowotnej oraz zaliczce na podatek dochodowy. Kwota przekazana na konto lub przez listonosza będzie więc niższa od wartości brutto.
Świadczenie jest natomiast wolne od potrąceń i egzekucji komorniczej. Nie będzie także wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń zależnych od sytuacji finansowej.
Nie należy płacić za pomoc w uzyskaniu świadczenia
Skoro ZUS nie wymaga składania wniosku, nie ma potrzeby korzystania z pomocy pośredników ani przekazywania komukolwiek danych osobowych lub bankowych. Osoba oferująca odpłatne wypełnienie formularza dotyczącego czternastej emerytury może próbować wykorzystać brak wiedzy seniora.
Najważniejsza informacja jest prosta: osoba spełniająca warunki nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. ZUS sam ustali wysokość czternastki i wypłaci ją razem z wrześniową emeryturą lub rentą.
W Warszawie czternastka nie wystarczy nawet na miesiąc najmu
Dla warszawskich seniorów dodatkowa wypłata ma szczególne znaczenie. Stolica pozostaje najdroższym rynkiem najmu w Polsce. Z danych Otodom Analytics za maj 2026 roku wynika, że średnia cena ofertowa wynajmu mieszkania o powierzchni do 40 mkw. wynosiła w Warszawie 2957 zł miesięcznie. W przypadku lokali od 40 do 59 mkw. było to już 3897 zł.
Pełna czternasta emerytura, wynosząca 1978,49 zł brutto, odpowiada więc niespełna 67 proc. średniego czynszu za najmniejsze mieszkania dostępne na stołecznym rynku. Do opłacenia jednego miesiąca zabrakłoby prawie 979 zł, i to jeszcze przed uwzględnieniem podatku oraz składki zdrowotnej potrącanych od czternastki. Przy mieszkaniu o powierzchni od 40 do 59 mkw. pełne dodatkowe świadczenie pokryłoby zaledwie około 51 proc. ceny ofertowej. W zależności od konstrukcji ogłoszenia do czynszu mogą dochodzić również opłaty administracyjne i koszty mediów. Dane o cenach najmu opublikował Bankier.pl na podstawie Otodom Analytics.
Wysokie koszty dotyczą również seniorów mieszkających we własnych lokalach. Od 1 kwietnia 2026 roku warszawska opłata za odbiór odpadów wynosi 85 zł miesięcznie w zabudowie wielolokalowej oraz 107 zł w domu jednorodzinnym. W skali roku jest to odpowiednio 1020 zł i 1284 zł. Sam wywóz śmieci może więc pochłonąć ponad połowę pełnej czternastki brutto, a w przypadku domu jednorodzinnego – niemal dwie trzecie świadczenia. Aktualne stawki podaje Warszawa 19115.
Od 11 lipca obowiązuje także nowa taryfa warszawskiego MPWiK. Metr sześcienny wody dla gospodarstw domowych kosztuje 6,48 zł brutto, a odprowadzenie takiej samej ilości ścieków 9,87 zł. Łącznie daje to 16,35 zł za metr sześcienny. Przy przykładowym zużyciu 3 metrów sześciennych miesięcznie roczny koszt samej wody i ścieków wynosi 588,60 zł, bez opłat abonamentowych. Po dodaniu rocznej opłaty za odpady w bloku otrzymujemy 1608,60 zł, czyli ponad 81 proc. pełnej czternastki brutto. Nadal nie uwzględnia to prądu, ogrzewania, czynszu administracyjnego, żywności ani leków. Szczegółowe stawki zawiera taryfa MPWiK.
W warszawskich warunkach czternasta emerytura może zatem pokryć część rocznych opłat, ale trudno traktować ją jako dużą finansową nadwyżkę. Seniorzy mający problemy z regulowaniem kosztów mieszkania mogą również sprawdzić, czy spełniają warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego. W Warszawie wniosek składa się w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca położenia lokalu. ZUS podkreśla jednocześnie, że czternastka nie wpływa na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.