ZUS może wstrzymać rentę rodzinną. Do końca września trzeba dostarczyć jeden dokument
Uczniowie po 16. roku życia, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, powinni sprawdzić ważność zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Jeżeli dokument wygasł, nowe zaświadczenie trzeba dostarczyć do ZUS najpóźniej do końca września. Spóźnienie może oznaczać utratę wypłaty za ten miesiąc. Studenci mają zasadniczo czas do końca października, ale dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia obowiązuje dodatkowa zasada.
To jeden z tych terminów, o których łatwo zapomnieć na początku roku szkolnego. Sama kontynuacja nauki nie zawsze wystarczy. Jeżeli ZUS nie ma ważnego dokumentu potwierdzającego status ucznia lub studenta, może nie mieć podstaw do dalszej wypłaty świadczenia.
Uczeń po 16. roku życia musi pilnować zaświadczenia
Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dziecku bez dodatkowego warunku nauki do ukończenia 16 lat.
Później zasada się zmienia.
Jeżeli młoda osoba nadal się uczy, świadczenie może być wypłacane do ukończenia 25. roku życia. ZUS musi jednak posiadać dokument potwierdzający kontynuowanie nauki.
Dlatego uczeń szkoły ponadpodstawowej, który ma więcej niż 16 lat, powinien teraz sprawdzić, do kiedy ważne jest jego dotychczasowe zaświadczenie.
Jeśli dokument wygasł wraz z poprzednim rokiem szkolnym, trzeba dostarczyć nowy.
Termin: do 30 września.
Spóźnisz się do października? Wrześniowa wypłata może przepaść
ZUS ostrzega przed bardzo konkretną konsekwencją.
Jeżeli wymagany komplet dokumentów trafi do Zakładu dopiero w październiku, renta rodzinna za wrzesień może nie zostać wypłacona.
Nie chodzi więc wyłącznie o przesunięcie przelewu o kilka dni.
Przy braku dokumentu za dany okres ZUS może uznać, że nie ma potwierdzenia dalszej nauki, a tym samym podstawy do wypłaty świadczenia za ten miesiąc.
Nie każdy musi składać zaświadczenie co roku
Jest jednak bardzo ważny wyjątek.
Jeżeli szkoła albo uczelnia wcześniej wystawiła zaświadczenie obejmujące cały okres nauki, nie trzeba co roku dostarczać nowego dokumentu.
Przykładowo, jeżeli student przedstawił zaświadczenie potwierdzające naukę na całych pięcioletnich studiach, ZUS może wypłacać rentę do daty wskazanej w tym dokumencie.
Zakład zachowuje jednak prawo do sprawdzenia, czy dana osoba rzeczywiście nadal się uczy.
Dlatego przed wizytą w ZUS warto najpierw sprawdzić decyzję i poprzednio złożone zaświadczenie.
Studenci mają inny termin
Dla studentów podstawowy termin jest późniejszy.
Osoby kontynuujące studia, których wcześniejsze zaświadczenie było wystawione tylko na określony rok akademicki, powinny dostarczyć nowe dokumenty:
do 31 października.
Wynika to z tego, że rok akademicki rozpoczyna się później niż szkolny.
Maturzysta zaczynający studia musi uważać szczególnie
Najwięcej formalności dotyczy osób, które właśnie skończyły szkołę średnią i od października rozpoczynają pierwszy rok studiów.
Jeżeli taki maturzysta chce otrzymać rentę rodzinną również za wrzesień, powinien do końca września przekazać ZUS:
wniosek o dalszą wypłatę świadczenia oraz dokument potwierdzający przyjęcie na studia.
Po rozpoczęciu roku akademickiego, najpóźniej do końca października, trzeba następnie uzupełnić dokumentację o zaświadczenie potwierdzające faktyczne rozpoczęcie studiów.
To szczególnie istotne, ponieważ wrzesień znajduje się pomiędzy zakończeniem szkoły średniej a rozpoczęciem roku akademickiego.
Kończysz 16 lat dopiero w trakcie roku? Termin będzie inny
Nie każdy uczeń musi składać dokument właśnie we wrześniu.
Jeżeli 16. urodziny przypadają dopiero podczas roku szkolnego, zaświadczenie o dalszej nauce należy przekazać w miesiącu, w którym uczeń osiąga ten wiek.
Przykładowo: jeśli 16. urodziny wypadają w listopadzie, dokument powinien trafić do ZUS do końca listopada.
Co jeśli nauka zostanie przerwana?
Obowiązek działa również w drugą stronę.
Uczeń lub student pobierający rentę rodzinną powinien poinformować ZUS, jeżeli:
przerwie naukę, zostanie skreślony z listy uczniów lub studentów albo zakończy edukację wcześniej niż wynikało z wcześniejszego zaświadczenia.
Jeżeli ZUS nadal wypłacałby świadczenie mimo utraty prawa do niego, może później zażądać zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy wraz z odsetkami.
Renta może być wypłacana także po 25. urodzinach, ale tylko w jednym przypadku
Generalna zasada mówi o prawie do renty podczas nauki maksymalnie do 25. roku życia.
Jest jednak wyjątek.
Jeżeli student kończy 25 lat podczas ostatniego roku studiów, prawo do renty rodzinnej może zostać przedłużone do zakończenia tego roku akademickiego.
Najważniejsza rzecz do sprawdzenia jeszcze we wrześniu
Każdy uczeń po 16. roku życia pobierający rentę rodzinną powinien teraz odpowiedzieć sobie na jedno pytanie:
Czy ZUS ma aktualne zaświadczenie potwierdzające moją naukę?
Jeżeli poprzedni dokument już wygasł, termin mija 30 września.
Dla studentów będzie to zasadniczo 31 października, ale tegoroczni maturzyści chcący zachować wypłatę także za wrzesień powinni zgłosić przyjęcie na studia już przed końcem tego miesiąca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.