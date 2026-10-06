ZUS może wypłacać 6938,92 zł miesięcznie. Te pieniądze nie zależą od wysokości emerytury
To jedno z najwyższych dodatkowych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca 2026 roku wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie i może być wypłacane obok zwykłej emerytury lub renty. Wysokość podstawowego świadczenia nie ma tutaj znaczenia. Decydują przede wszystkim wiek oraz warunki określone w ustawie. Obecnie pieniądze otrzymuje już ponad 4,2 tys. osób.
Kwota robi wrażenie. W skali pełnych 12 miesięcy to 83 267,04 zł brutto dodatkowego świadczenia.
Nie jest to jednak dodatek dostępny dla wszystkich seniorów. Chodzi o świadczenie honorowe przysługujące osobom, które ukończyły 100 lat.
6938,92 zł każdego miesiąca
Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota została oficjalnie ogłoszona przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Co bardzo istotne, pieniądze mogą być wypłacane niezależnie od pobieranej już emerytury lub renty.
Oznacza to, że nie obowiązuje tutaj mechanizm „złotówka za złotówkę”, znany z niektórych innych świadczeń. Wyższa emerytura sama w sobie nie powoduje zmniejszenia świadczenia honorowego.
Nie trzeba mieć niskiej emerytury
To właśnie odróżnia świadczenie honorowe od wielu dodatków kierowanych do seniorów.
Nie ma tutaj progu typu 2000, 3000 czy 5000 zł emerytury. Jeśli osoba spełnia ustawowe warunki, może otrzymywać 6938,92 zł brutto miesięcznie obok swojej dotychczasowej emerytury lub renty.
Dla przykładu osoba pobierająca 3000 zł brutto emerytury i mająca prawo do świadczenia honorowego otrzymywałaby dwa świadczenia – swoją emeryturę oraz dodatkowo 6938,92 zł brutto świadczenia honorowego.
Tak samo działa to w przypadku osoby posiadającej znacznie wyższą emeryturę. Jej wysokość nie jest kryterium dochodowym przy przyznawaniu tego świadczenia.
Kto dokładnie może dostać pieniądze?
W przypadku większości uprawnionych zasady są bardzo proste. Świadczenie honorowe z urzędu przysługuje osobie, która ukończyła 100 lat, ma polskie obywatelstwo oraz posiada prawo do świadczenia wymienionego w ustawie – na przykład emerytury lub renty.
I tutaj pojawia się bardzo ważna informacja: większość stulatków nie musi składać żadnego wniosku.
Jeżeli senior pobiera już emeryturę lub rentę i spełnia pozostałe warunki, odpowiedni organ emerytalno-rentowy przyznaje świadczenie honorowe z urzędu.
Są jednak osoby, które muszą złożyć wniosek
Inaczej wygląda sytuacja osoby, która ukończyła 100 lat, ale nie ma prawa do emerytury, renty ani innego świadczenia wskazanego w ustawie.
W takim przypadku świadczenie może również przysługiwać, ale trzeba wystąpić o nie do ZUS.
Taka osoba musi m.in. posiadać polskie obywatelstwo i wykazać, że po ukończeniu 16. roku życia przez co najmniej 10 lat miała w Polsce ośrodek interesów życiowych. ZUS udostępnia w tym celu formularz ESH.
To ważne, ponieważ w tym przypadku pieniądze przysługują od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od miesiąca ukończenia 100 lat.
Ponad 4200 osób już dostaje pieniądze
Skala świadczenia jest większa, niż można byłoby przypuszczać.
Według danych ZUS w czerwcu 2026 roku świadczenie honorowe otrzymywały 4262 osoby. Jeszcze w grudniu 2025 roku było ich 4057. W ciągu pół roku liczba beneficjentów wzrosła więc o ponad 200 osób.
Najwięcej takich świadczeń wypłacano na Mazowszu – 736. Następne były województwa śląskie – 436 oraz dolnośląskie – 412.
Świadczenie będzie rosło
6938,92 zł nie jest kwotą zamrożoną na stałe.
Od 2025 roku świadczenie honorowe jest uregulowane ustawowo i podlega corocznej marcowej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty.
Oznacza to, że obecna stawka 6938,92 zł brutto obowiązuje od 1 marca 2026 roku, a przy kolejnej waloryzacji kwota zostanie ponownie przeliczona.
Dla osób, które osiągną wymagany wiek i spełnią warunki, jest to zatem niezwykle znaczące wsparcie – blisko 7 tys. zł brutto miesięcznie wypłacane dodatkowo, niezależnie od wysokości dotychczasowej emerytury lub renty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.