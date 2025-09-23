ZUS wprowadza cyfrową rewolucję. Papierowe zgłoszenia przechodzą do historii!
Papierowe formularze ZUS odchodzą do przeszłości. Senat kończy prace nad ustawą, która zwalnia przedsiębiorców z obowiązku przechowywania przez pięć lat kopii zgłoszeń do ubezpieczeń. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, w firmowych archiwach zrobi się więcej miejsca, a biurokracja zostanie ograniczona.
Papierowe formularze ZUS wkrótce odejdą do historii. Senat w tym tygodniu zajmuje się ustawą, która likwiduje obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców papierowych kopii zgłoszeń. To jeden z ostatnich etapów procesu legislacyjnego – po akceptacji senatorów przepisy trafią do prezydenta i wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu.
Obowiązek, który nie miał sensu
Dotychczas przedsiębiorcy musieli przez pięć lat archiwizować papierowe kopie zgłoszeń wysłanych elektronicznie do ZUS. Wymóg opierał się na art. 36 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i miał stanowić dowód, że dana osoba faktycznie podpisała dokument. W praktyce wszystkie dane od dawna trafiały bezpośrednio do systemów informatycznych ZUS i płatników. Stosy segregatorów były więc jedynie biurokratycznym obciążeniem.
ZUS i przedsiębiorcy mówią jednym głosem
Likwidację obowiązku poparł nie tylko resort rodziny i pracy, ale także sam ZUS oraz partnerzy społeczni. Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS wskazał, że w erze cyfryzacji przechowywanie dokumentów papierowych jest zbędne. Ministerstwo podkreśla, że zmiana ograniczy biurokrację i ułatwi codzienne funkcjonowanie firm.
Cyfryzacja zamiast segregatorów
Nowelizacja przepisów przyniesie wymierne korzyści – przedsiębiorcy uwolnią miejsce w archiwach, oszczędzą papier i czas, a dane w pełni zabezpieczone zostaną w systemie informatycznym ZUS. To kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji administracji.
Finał prac legislacyjnych
Sejm przyjął projekt 12 września, a w Senacie nie pojawiły się poważne zastrzeżenia. Wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie przyjęta bez poprawek i podpisana przez prezydenta. Oznacza to, że już wkrótce przedsiębiorcy nie będą musieli gromadzić stosów papierowych zgłoszeń – obowiązek, który latami uznawano za anachroniczny, wreszcie przestanie obowiązywać.
