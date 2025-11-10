ZUS wypłaca 1900 zł miesięcznie dla chorych. Sprawdź, jakie choroby pozwalają na uzyskanie dodatkowych pieniędzy
Coraz więcej Polaków otrzymuje dodatkowe wsparcie finansowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy, która może wynosić nawet 1900 zł miesięcznie. Pieniądze te trafiają do osób, które z powodu poważnych schorzeń nie są w stanie pracować zawodowo. Wśród uprawnionych znajdują się zarówno osoby z chorobami fizycznymi, jak i psychicznymi.
Kto może otrzymać 1900 zł z ZUS?
Aby uzyskać świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze – orzeczenie lekarza ZUS musi potwierdzić częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Po drugie – wnioskodawca musi wykazać odpowiedni staż ubezpieczeniowy, który zależy od wieku. Po trzecie – choroba lub uraz muszą powstać w ciągu 18 miesięcy od ustania zatrudnienia lub innego okresu składkowego.
W przypadku osób, które pracowały przez wiele lat (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn) i których choroba powstała wskutek wypadku, wymogi te są łagodniejsze.
Od marca 2025 roku renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto, natomiast osoby uznane za częściowo niezdolne otrzymują 1409,18 zł brutto miesięcznie.
Jakie choroby kwalifikują do renty z ZUS?
Lista schorzeń jest szeroka. Świadczenie może zostać przyznane w przypadku:
- chorób układu krążenia (np. niewydolność serca, choroba wieńcowa),
- schorzeń układu nerwowego (np. padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona),
- chorób układu oddechowego,
- zaburzeń psychicznych (m.in. depresja, schizofrenia, nerwice),
- nowotworów złośliwych,
- chorób skóry o charakterze przewlekłym (np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry),
- chorób układu ruchu i kostno-stawowego,
- schorzeń wzroku i słuchu,
- chorób zawodowych, takich jak pylica płuc, uszkodzenia głosu, niedosłuch czy przewlekłe choroby układu nerwowego.
ZUS przyznaje również renty osobom, których stan zdrowia pogorszył się w wyniku chorób wywołanych przez uzależnienie od alkoholu, np. marskości wątroby, encefalopatii czy uszkodzenia układu nerwowego. Warunkiem jest udokumentowanie, że skutki choroby uniemożliwiają pracę zawodową.
Częściowa a całkowita niezdolność do pracy
ZUS rozróżnia dwa stopnie niezdolności:
- całkowitą, gdy osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy,
- częściową, gdy może podjąć zajęcia poniżej kwalifikacji, lecz nie w pełnym wymiarze.
O stopniu niezdolności decyduje lekarz orzecznik ZUS, który bada m.in. trwałość choroby, możliwość leczenia i rokowania na przyszłość. Renta przyznawana jest zazwyczaj na okres do 5 lat, ale w przypadku chorób nieodwracalnych – bezterminowo.
Co to oznacza dla chorych?
W praktyce oznacza to, że osoby z poważnymi i przewlekłymi schorzeniami mogą liczyć na stałe wsparcie finansowe niezależne od dochodu. W sytuacji, gdy choroba uniemożliwia powrót do pracy, renta z ZUS staje się nie tylko pomocą, ale i gwarancją bezpieczeństwa.
Eksperci apelują, by osoby przewlekle chore nie rezygnowały z ubiegania się o świadczenie, nawet jeśli wcześniej spotkały się z odmową – decyzje ZUS można bowiem odwołać i ponownie rozpatrzyć w oparciu o aktualną dokumentację medyczną.
1900 zł miesięcznie to realne wsparcie dla tysięcy Polaków, którzy zmagają się z chorobą i utratą zdolności do pracy. Jeśli masz poważne schorzenie – sprawdź, czy możesz otrzymać rentę z ZUS.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.