ZUS wypłaca 6938,92 zł miesięcznie. Staż pracy nie ma znaczenia
6938,92 zł brutto miesięcznie – tyle od 1 marca 2026 roku wynosi świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Pieniądze można otrzymywać niezależnie od wysokości emerytury czy renty, a w określonych przypadkach także bez posiadania stażu pracy. Większość uprawnionych nie musi nawet składać wniosku do ZUS.
Świadczenie honorowe jest jednym z najwyższych dodatkowych świadczeń wypłacanych przez państwo seniorom.
Nie zależy od liczby przepracowanych lat ani od wysokości zgromadzonych składek. Kluczowym warunkiem jest ukończenie 100 lat oraz spełnienie wymagań określonych w ustawie.
6938,92 zł miesięcznie dla stulatków
Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Jest wypłacane co miesiąc i może być pobierane obok zwykłej emerytury lub renty.
Oznacza to, że osoba mająca prawo do emerytury nie traci jej po ukończeniu 100 lat. Świadczenie honorowe stanowi dodatkową wypłatę.
Nie obowiązuje również kryterium dochodowe. Wysokość dotychczasowej emerytury nie wpływa na prawo do świadczenia ani jego wysokość.
Staż pracy nie jest warunkiem
Prawo do świadczenia honorowego nie zależy od tego, czy senior przepracował 20, 30 czy 40 lat.
Co więcej, w określonych przypadkach świadczenie może otrzymać również osoba, która nie ma prawa do własnej emerytury lub renty.
Nie oznacza to jednak, że wystarczy samo ukończenie 100 lat.
Osoba, która nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego wymienionego w ustawie, musi złożyć wniosek do ZUS.
Musi również posiadać polskie obywatelstwo oraz wykazać, że po ukończeniu 16. roku życia przez co najmniej 10 lat miała w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych.
W praktyce oznacza to, że brak stażu pracy nie wyklucza otrzymania pieniędzy.
Większość stulatków nie musi składać wniosku
Formalności są znacznie prostsze w przypadku osób, które już pobierają emeryturę lub rentę.
Jeżeli senior ukończy 100 lat, ma polskie obywatelstwo i pobiera jedno ze świadczeń wymienionych w ustawie, świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu.
Nie trzeba w takim przypadku składać dodatkowego wniosku.
ZUS posiada potrzebne informacje w swoich systemach i rozpoczyna wypłatę świadczenia po spełnieniu ustawowych warunków.
Kiedy trzeba złożyć wniosek?
Inaczej wygląda sytuacja osoby, która ukończyła 100 lat, ale nie pobiera emerytury, renty ani innego świadczenia wskazanego w ustawie.
W takim przypadku świadczenie honorowe może zostać przyznane na wniosek.
Dokument można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 100 lat.
Jeżeli senior ukończył już wymagany wiek, powinien zrobić to możliwie szybko. ZUS przyzna świadczenie od miesiąca złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od miesiąca ukończenia 100 lat.
Wniosek może złożyć również przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
Świadczenie wzrasta co roku
Od 2025 roku obowiązują nowe zasady dotyczące wysokości świadczenia honorowego.
Wcześniej wysokość wypłaty była uzależniona od kwoty obowiązującej w momencie ukończenia 100 lat. Powodowało to, że poszczególni stulatkowie mogli otrzymywać różne kwoty.
Nowa ustawa ujednoliciła zasady.
Świadczenie jest obecnie corocznie waloryzowane w marcu, podobnie jak emerytury i renty.
Od 1 marca 2025 roku wynosiło 6589,67 zł, natomiast od 1 marca 2026 roku wzrosło do 6938,92 zł brutto.
Oznacza to, że obecni stulatkowie nie pozostaną już do końca życia przy kwocie obowiązującej w dniu ich setnych urodzin.
Ponad 4 tys. osób otrzymuje pieniądze
Świadczenie honorowe nie jest jedynie symbolicznym dodatkiem dla bardzo nielicznej grupy.
Według danych ZUS w czerwcu 2026 roku pobierały je 4262 osoby.
Jeszcze w grudniu 2025 roku było ich 4057.
Najwięcej świadczeń wypłacano na Mazowszu – 736. Kolejne miejsca zajmowały województwa śląskie i dolnośląskie.
Liczba stulatków korzystających ze świadczenia stopniowo rośnie.
Nie można dostać kilku świadczeń honorowych
Jeżeli stulatek posiada prawo do kilku emerytur lub rent wypłacanych przez różne instytucje, nie oznacza to możliwości pobierania kilku świadczeń honorowych.
Jednej osobie przysługuje tylko jedno takie świadczenie.
Jeżeli świadczenia emerytalno-rentowe wypłacają dwa różne organy, świadczenie honorowe przyznaje i wypłaca ZUS.
Ponad 83 tys. zł brutto w ciągu roku
Przy obecnej wysokości 6938,92 zł miesięcznie suma wypłat za 12 miesięcy wynosi 83 267,04 zł brutto.
To pieniądze wypłacane dodatkowo do emerytury lub renty.
Najważniejszym warunkiem pozostaje ukończenie 100 lat. Staż pracy ani wysokość wcześniejszych zarobków nie decydują o wysokości świadczenia.
Osoby pobierające emeryturę lub rentę najczęściej otrzymują pieniądze automatycznie. Seniorzy nieposiadający takiego świadczenia muszą natomiast złożyć wniosek i spełnić dodatkowy warunek dotyczący związku z Polską.
Od 1 marca 2026 roku każdy uprawniony otrzymuje 6938,92 zł brutto miesięcznie, a kwota będzie ponownie waloryzowana w marcu 2027 roku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.