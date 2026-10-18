ZUS wypłaci dwie emerytury w październiku! Pieniądze trafią na konta jeszcze przed listopadem. Jest ważny haczyk
Dla części polskich seniorów październik zakończy się niespodziewanym przelewem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które otrzymały już emeryturę na początku miesiąca, mogą zobaczyć na swoim koncie kolejną wypłatę jeszcze przed 1 listopada. Wszystko przez kalendarz i przypadające w niedzielę święto Wszystkich Świętych. Nie wszyscy emeryci otrzymają jednak pieniądze dwukrotnie. Wyjaśniamy, kogo obejmie zmiana i kiedy dokładnie nastąpi wypłata.
Dwie emerytury w jednym miesiącu. ZUS przyspiesza przelewy
Październik 2026 roku przyniesie nietypową sytuację dla części osób pobierających emerytury i renty. Niektórzy seniorzy otrzymają dwa świadczenia w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.
Pierwsza wypłata trafiła do nich 1 października. Kolejna powinna zostać zrealizowana najpóźniej 30 października, w piątek.
Powodem jest termin wypłaty listopadowej emerytury. Pierwszy dzień listopada przypada w tym roku w niedzielę, a jednocześnie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
ZUS stosuje zasadę, zgodnie z którą świadczenia przypadające na sobotę, niedzielę lub święto są wypłacane wcześniej, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin płatności.
W praktyce oznacza to, że pieniądze należne za listopad zostaną przekazane jeszcze w październiku.
Kto dostanie drugi przelew z ZUS?
Zmiana dotyczy osób, których stały termin wypłaty emerytury lub renty przypada na pierwszy dzień miesiąca.
To właśnie ci świadczeniobiorcy mogą otrzymać pieniądze dwukrotnie w październiku:
- 1 października – świadczenie za październik,
- 30 października – przyspieszoną wypłatę świadczenia za listopad.
Nie oznacza to jednak dodatkowej emerytury ani specjalnego świadczenia przyznanego przez rząd.
Seniorzy otrzymają po prostu listopadowe pieniądze wcześniej niż zwykle.
To ważne, ponieważ kolejna regularna wypłata dla tej grupy przypadnie dopiero na grudzień.
Uwaga na daty. Niektórzy seniorzy dostaną pieniądze już 23 października
W październiku przesunięte zostaną również inne terminy wypłat.
ZUS przekazuje świadczenia w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.
Jeśli termin przypada na dzień wolny, wypłata następuje wcześniej.
Tak wygląda harmonogram na październik 2026 roku:
|Standardowy termin
|Termin wypłaty
|1 października
|1 października
|6 października
|6 października
|10 października
|9 października
|15 października
|15 października
|20 października
|20 października
|25 października
|23 października
|1 listopada
|30 października
Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby otrzymujące świadczenie 25. dnia miesiąca. W tym roku 25 października przypada w niedzielę, dlatego pieniądze powinny dotrzeć wcześniej, do piątku 23 października.
Czy trzeba składać wniosek? ZUS wyjaśnia zasady
Seniorzy nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, aby otrzymać emeryturę przed terminem.
Przesunięcie wypłaty wynika z kalendarza i obowiązujących zasad realizacji świadczeń. ZUS dokonuje go automatycznie.
Dotyczy to zarówno osób otrzymujących pieniądze na rachunek bankowy, jak i tych, którym świadczenia dostarcza poczta.
W przypadku przekazów pocztowych środki są kierowane do operatora z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogły zostać doręczone w wymaganym terminie.
Jest jeden ważny szczegół. W listopadzie przelewu już nie będzie
Dwie wypłaty w październiku mogą sprawiać wrażenie dodatkowego zastrzyku gotówki. Trzeba jednak pamiętać, że druga z nich jest emeryturą należną za listopad.
Oznacza to, że senior, który otrzyma pieniądze 30 października, nie dostanie ponownie tej samej emerytury 1 listopada.
Przy planowaniu domowych wydatków warto więc uwzględnić dłuższą przerwę między końcem października a kolejną wypłatą w grudniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.